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Стадион: Миява
0:1
26' ГолМигалик Ярослав
31' Желтая карточкаLubomir Ulrich
43' Желтая карточкаМихалик Любомир
45' Желтая карточкаФазлагич Энис
|
26'
0:1
31'
43'
45'
Состав команд
44
Сус
Мартин
17
Мених
Йозеф
14
Adam
Morong
28
Benson
Anang
25
Filip
Kasa
Середь 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Pavol Penksa Вратарь
- 44 Сус Мартин Защитник
- 6 Михалик Любомир Защитник
- 17 Мених Йозеф Защитник
- 4 Гучко Томаш Защитник
- 7 Баэс Альдо Полузащитник
- 19 Denis Ventura Полузащитник
- 10 Nikola Gataric Полузащитник
- 16 Robert Richnak Полузащитник
- 11 Lubomir Ulrich Полузащитник
- 14 Adam Morong Нападающий
- Запасные игроки
- 31 David Samuel Nwolokor Вратарь
- 5 Martin Meciar Защитник
- 9 Stefan Bogdanovski
- 22 Uros Vukovic
- 3 David Basa
- 8 Rudolf Bilas
- 29 Chris Marlon Ondong Mba
- Главный тренер: Karel Stromsik
Жилина 4-3-3
- Основной состав
- 30 Голец Доминик Вратарь
- 28 Benson Anang Защитник
- 25 Filip Kasa Защитник
- 16 Сусняр Александар Защитник
- 6 Слука Бранислав Защитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 18 Фазлагич Энис Полузащитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 27 Мигалик Ярослав Нападающий
- 32 Robert Bozenik Нападающий
- 9 Ivan Santiago Diaz Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 24 Томич Михал Защитник
- 3 Кралик Мартин Защитник
- 14 Голубек Якуб Полузащитник
- 12 Печовски Виктор Полузащитник
- 10 Filip Balaj Нападающий
- 8 Lukas Janosik Нападающий
- Главный тренер: Jaroslav Kentos
Предыдущие игры
Середь (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 11.11.2018 Злате Моравце 0:1 Середь С
- 06.11.2018 Жилина 3:1 Середь К
- 03.11.2018 Середь 3:1 Тренчин С
- 27.10.2018 Сеница 0:0 Середь С
- 20.10.2018 Середь 3:1 Ружомберок С
- 07.10.2018 Спартак Трнава 2:1 Середь С
- 29.09.2018 Середь 2:1 Нитра С
- 22.09.2018 Слован Братислава 2:1 Середь С
- 15.09.2018 Середь 2:1 Земплин С
- 01.09.2018 ДАК 5:0 Середь С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце С
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 28.07.2018 Середь 2:1 Сеница С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 20.05.2018 Середь 4:1 Локомотива Зволен ВЛ
- 13.05.2018 Спишска-Нова-Вес 1:3 Середь ВЛ
- 06.05.2018 Середь 2:1 Погронье ВЛ
Жилина (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 10.11.2018 Тренчин 0:2 Жилина С
- 06.11.2018 Жилина 3:1 Середь К
- 03.11.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 27.10.2018 Нитра 0:2 Жилина С
- 20.10.2018 Жилина 2:2 Земплин С
- 06.10.2018 Жилина 2:0 Подбрезова С
- 29.09.2018 Злате Моравце 1:2 Жилина С
- 22.09.2018 Жилина 5:0 Сеница С
- 15.09.2018 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 01.09.2018 Жилина 0:1 Слован Братислава С
- 25.08.2018 ДАК 0:0 Жилина С
- 21.08.2018 Земплин 0:1 Жилина С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 12.08.2018 Жилина 2:3 Тренчин С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 28.07.2018 Жилина 2:1 Нитра С
- 19.05.2018 Слован Братислава 3:2 Жилина С
- 12.05.2018 Жилина 6:0 Спартак Трнава С
- 06.05.2018 Тренчин 1:2 Жилина С
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|16
|12
|4
|0
|38 - 14
|40
|2.
|Жилина
|1:0
|16
|11
|2
|3
|29 - 13
|35
|3.
|ДАК
|15
|10
|3
|2
|35 - 20
|33
|4.
|Ружомберок
|0:0
|16
|6
|6
|4
|24 - 17
|24
|5.
|Середь
|0:1
|16
|7
|2
|7
|20 - 24
|23
|6.
|Спартак Трнава
|0:1
|16
|5
|3
|8
|17 - 15
|18
|7.
|Нитра
|1:0
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|8.
|Тренчин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|9.
|Подбрезова
|0:1
|16
|5
|1
|10
|17 - 28
|16
|10.
|Земплин
|1:1
|16
|4
|4
|8
|17 - 30
|16
|11.
|Сеница
|1:1
|16
|3
|6
|7
|17 - 31
|15
|12.
|Злате Моравце
|1:0
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Фазлагич Энис получил желтую карточку от судьи
43'
Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
31'
Любомир Улрих получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Мигалик Ярослав бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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