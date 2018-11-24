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Стадион:
Середь
0:1
Перерыв
Жилина
0'
0:1
26' Гол
Мигалик Ярослав
31' Желтая карточка
Lubomir Ulrich
43' Желтая карточка
Михалик Любомир
45' Желтая карточка
Фазлагич Энис
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Фазлагич Энис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Любомир Улрих получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Мигалик Ярослав бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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