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Стадион: Кэшпойнт Арена
0:1
19' ГолЭже Эмека
23' Желтая карточкаАвлонитис Тасос
41' Желтая карточкаДобрас Кристиан
42' Желтая карточкаЦуль Петер
|
19'
0:1
23'
41'
42'
Состав команд
19
Карич
Эмир
22
Нутц
Штефан
26
Кох
Фабиан
10
Цуль
Петер
37
Эже
Эмека
Альтах 5-3-2
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 21 Писингер Симон Защитник
- 4 Samuel Gouet Защитник
- 32 Felix Luckender Защитник
- 19 Карич Эмир Защитник
- 10 Добрас Кристиан Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Нападающий
- 2 Гатт Джошуа Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 28 Прокопич Борис Полузащитник
- 30 Manfred Fischer Полузащитник
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 15 Губари Шерко Нападающий
- 14 Brian Mwila
- Главный тренер: Werner Grabherr
Штурм 3-4-2-1
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 6 Лакнер Маркус Защитник
- 5 Авлонитис Тасос Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 26 Кох Фабиан Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 10 Цуль Петер Полузащитник
- 4 Шраммель Томас Полузащитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 9 Китеишвили Отар Полузащитник
- 37 Эже Эмека Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 20 Феррейра Филипе Защитник
- 33 Обермайр Рафаэль Полузащитник
- 38 Лема Майкл Джон Нападающий
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- 11 Грозурек Лукас Нападающий
- 14 Пинк Маркус Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Предыдущие игры
Альтах (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 16.11.2018 Альтах 6:3 Ваккер-2 Инсбрук ТМК
- 10.11.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах Б
- 04.11.2018 Альтах 2:2 Рапид Вена Б
- 31.10.2018 Альтах 0:3 ЛАСК К
- 27.10.2018 Маттерсбург 1:1 Альтах Б
- 20.10.2018 ЛАСК 1:1 Альтах Б
- 06.10.2018 Альтах 2:0 Аустрия Вена Б
- 29.09.2018 Адмира 2:4 Альтах Б
- 25.09.2018 Леобендорф 1:2 Альтах К
- 22.09.2018 Альтах 0:1 Вольфсбергер Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 28.07.2018 Альтах 2:3 Маттерсбург Б
- 22.07.2018 Парндорф 0:3 Альтах К
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 06.07.2018 Альтах 2:1 Ваттенс ТМК
Штурм (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 16.11.2018 Штурм 2:1 Рид ТМК
- 10.11.2018 Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.11.2018 Штурм 1:1 Ваккер Инсбрук Б
- 27.10.2018 Хартберг 2:0 Штурм Б
- 21.10.2018 Аустрия Вена 1:1 Штурм Б
- 07.10.2018 Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 30.09.2018 ЛАСК 0:0 Штурм Б
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 22.09.2018 Штурм 1:2 Маттерсбург Б
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 01.08.2018 Штурм 1:3 Аякс ЛЧ
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 25.07.2018 Аякс 2:0 Штурм ЛЧ
Последние игры между собой
Альтах: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Штурм: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Бундеслига
- 27.05.2018 Альтах 0:0 Штурм Бундеслига
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Бундеслига
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Бундеслига
- 25.10.2017 Штурм 4:1 Альтах Кубок
- 23.09.2017 Штурм 0:0 Альтах Бундеслига
- 14.05.2017 Альтах 1:2 Штурм Бундеслига
- 04.03.2017 Штурм 3:0 Альтах Бундеслига
- 19.11.2016 Альтах 1:1 Штурм Бундеслига
- 27.08.2016 Штурм 3:1 Альтах Бундеслига
- 09.04.2016 Штурм 4:1 Альтах Бундеслига
- 06.02.2016 Альтах 2:2 Штурм Бундеслига
- 17.10.2015 Штурм 3:1 Альтах Бундеслига
- 09.08.2015 Альтах 0:1 Штурм Бундеслига
- 11.04.2015 Штурм 5:0 Альтах Бундеслига
- 13.12.2014 Альтах 2:0 Штурм Бундеслига
- 27.09.2014 Штурм 2:2 Альтах Бундеслига
- 19.07.2014 Альтах 1:0 Штурм Бундеслига
- 02.05.2009 Альтах 1:1 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 13.12.2008 Штурм 3:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|13
|2
|0
|38 - 13
|41
|2.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|3.
|Вольфсбергер
|15
|7
|4
|4
|28 - 21
|25
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|15
|6
|6
|3
|18 - 12
|24
|5.
|Хартберг
|15
|7
|0
|8
|23 - 26
|21
|6.
|Аустрия Вена
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|7.
|Штурм
|1:0
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|8.
|Рапид Вена
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|9.
|Ваккер Инсбрук
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 21
|16
|10.
|Маттерсбург
|15
|4
|3
|8
|18 - 29
|15
|11.
|Альтах
|0:1
|15
|2
|5
|8
|19 - 23
|11
|12.
|Адмира
|15
|2
|3
|10
|13 - 31
|9
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
41'
Добрас Кристиан получил желтую карточку от судьи
23'
Авлонитис Тасос получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Эже Эмека бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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