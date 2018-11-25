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Стадион:
Альтах
0:1
Второй тайм: 53'
Штурм
0'
0:1
19' Гол
Эже Эмека
23' Желтая карточка
Авлонитис Тасос
41' Желтая карточка
Добрас Кристиан
42' Желтая карточка
Цуль Петер
53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Добрас Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Авлонитис Тасос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Эже Эмека бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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