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Стадион: Profertil Arena Hartberg
0:0
Перерыв
Состав команд
24
Тадич
Дарио
13
Вольф
Ханнес
Хартберг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Rene Swete Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 31 Thomas Rotter Защитник
- 22 Philipp Siegl Защитник
- 7 Siegfred Rasswalder Защитник
- 5 Florian Sittsam Полузащитник
- 6 Ivan Ljubic Полузащитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 9 Реп Райко Полузащитник
- 8 Christoph Kroepfl Полузащитник
- 24 Тадич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Florian Faist Вратарь
- 23 Кайнц Тобиас Защитник
- 16 Christian Ilic Защитник
- 27 Zakaria Sanogo Нападающий
- 12 Шуберт Фабиан Нападающий
- 28 Juergen Heil
- 20 Sebastian Mann
- Главный тренер: Markus Schopp
Ред Булл Зальцбург 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 22 Лайнер Штефан Защитник
- 15 Рамальо Андре Защитник
- 6 Онгене Жером Защитник
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 16 Юнузович Златко Полузащитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 13 Вольф Ханнес Полузащитник
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 34 Понграчич Марин Защитник
- 55 Тодорович Дарко Защитник
- 18 Минамино Такуми Полузащитник
- 45 Мвепу Энок Полузащитник
- 20 Дака Пэтсон Нападающий
- 11 Превляк Смаил Нападающий
- Главный тренер: Розе Марко
Предыдущие игры
Хартберг (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 11.11.2018 Маттерсбург 1:2 Хартберг Б
- 03.11.2018 Адмира 2:3 Хартберг Б
- 30.10.2018 Хартберг 4:3 Ваккер Инсбрук К
- 27.10.2018 Хартберг 2:0 Штурм Б
- 20.10.2018 Хартберг 3:0 Рапид Вена Б
- 06.10.2018 Вольфсбергер 3:4 Хартберг Б
- 30.09.2018 Хартберг 0:1 Аустрия Вена Б
- 25.09.2018 Хартберг 3:0 Ваттенс К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
- 01.08.2018 Хартберг 2:1 Аль-Кадисия ТМК
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 20.07.2018 Грёдиг 1:3 Хартберг К
- 14.07.2018 Хартберг 3:2 Бад Глайхенберг ТМК
- 14.07.2018 Хартберг 3:3 Вайц ТМК
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +16 =4 -0)
- 11.11.2018 Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 08.11.2018 Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 04.11.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Маттерсбург Б
- 31.10.2018 Аустрия Люстенау 0:1 Ред Булл Зальцбург К
- 28.10.2018 ЛАСК 3:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 25.10.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг ЛЕ
- 20.10.2018 Ред Булл Зальцбург 1:1 Ваккер Инсбрук Б
- 07.10.2018 Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 04.10.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Селтик ЛЕ
- 29.09.2018 Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 26.09.2018 Швац 0:6 Ред Булл Зальцбург К
- 23.09.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Б
- 20.09.2018 РБ Лейпциг 2:3 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.09.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Б
- 29.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:2 Црвена Звезда ЛЧ
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.08.2018 Црвена Звезда 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 14.08.2018 Шкендия 0:1 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|15
|12
|3
|0
|34 - 13
|39
|2.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|4.
|Санкт-Пёльтен
|14
|6
|5
|3
|18 - 12
|23
|5.
|Хартберг
|0:0
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|6.
|Аустрия Вена
|1:0
|15
|6
|3
|6
|14 - 16
|21
|7.
|Рапид Вена
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|8.
|Штурм
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|9.
|Ваккер Инсбрук
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|10.
|Маттерсбург
|0:0
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|11.
|Альтах
|14
|2
|5
|7
|19 - 22
|11
|12.
|Адмира
|0:1
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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