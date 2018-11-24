  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австрия
  5. Бундеслига
Стадион:
Адмира
0:1
Перерыв
Аустрия Вена
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Фризенбихлер Кевин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация