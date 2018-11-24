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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: БСФЦ
0:1
Перерыв
0:1
20' ГолФризенбихлер Кевин
|
20'
0:1
Состав команд
13
Соири
Пюрю
27
Emanuel
Aiwu
11
Бакыш
Синан
Адмира 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 8 Цвиршиц Штефан Защитник
- 5 Тёлке Бьярне Защитник
- 19 Wilhelm Vorsager Защитник
- 3 Milos Spasic Защитник
- 13 Соири Пюрю Полузащитник
- 27 Emanuel Aiwu Полузащитник
- 14 Morten Hjulmand Полузащитник
- 44 Marin Jakolis Полузащитник
- 11 Бакыш Синан Нападающий
- 37 Саханек Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 16 Шмидт Патрик Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 7 Старкль Доминик Нападающий
- 12 Lukas Malicsek
- 20 Marco Kadlec
- Главный тренер: Reiner Geyer
Аустрия Вена 4-1-4-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 18 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 3 Роша Игор II Защитник
- 23 Куэва Кристиан Защитник
- 27 Эбнер Томас Полузащитник
- 7 Сакс Максимилиан Полузащитник
- 5 Vesel Demaku Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Лучич Иван III Вратарь
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 4 Джегго Джеймс Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- 20 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- Главный тренер: Thomas Letsch
Предыдущие игры
Адмира (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 16.11.2018 Адмира 4:2 Тим Венер Линьен РЛВ
- 11.11.2018 Адмира 0:6 Рапид-2 Вена РЛВ
- 10.11.2018 ЛАСК 5:1 Адмира Б
- 03.11.2018 Адмира 2:3 Хартберг Б
- 02.11.2018 Швечат 2:3 Адмира РЛВ
- 28.10.2018 Адмира 1:2 Маннсдорф РЛВ
- 28.10.2018 Рапид Вена 2:0 Адмира Б
- 21.10.2018 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 19.10.2018 Санкт-Пёльтен-2 2:1 Адмира РЛВ
- 12.10.2018 Адмира 2:3 Парндорф РЛВ
- 07.10.2018 Эбрайхсдорф 2:0 Адмира РЛВ
- 06.10.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Б
- 29.09.2018 Адмира 2:4 Альтах Б
- 28.09.2018 Виенер Спортклуб 1:0 Адмира РЛВ
- 23.09.2018 Адмира 3:1 Штадлау РЛВ
- 23.09.2018 Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Б
- 15.09.2018 Адмира 2:3 Штурм Б
- 14.09.2018 Мауэрверк 4:0 Адмира РЛВ
- 07.09.2018 Адмира 2:2 Маттерсбург-2 РЛВ
- 02.09.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Б
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 11.11.2018 Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 04.11.2018 Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Б
- 30.10.2018 Аустрия Вена 3:1 Флоридсдорфер К
- 27.10.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Аустрия Вена Б
- 21.10.2018 Аустрия Вена 1:1 Штурм Б
- 12.10.2018 SC Pottenstein 0:13 Аустрия Вена ТМК
- 06.10.2018 Альтах 2:0 Аустрия Вена Б
- 30.09.2018 Хартберг 0:1 Аустрия Вена Б
- 26.09.2018 Аустрия Вена 2:0 Штурм К
- 23.09.2018 Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Б
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 08.09.2018 Weinviertel Auswahl 0:5 Аустрия Вена ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 22.07.2018 Аустрия-13 0:4 Аустрия Вена К
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
Последние игры между собой
Адмира: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Бундеслига
- 05.05.2018 Аустрия Вена 0:0 Адмира Бундеслига
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 18.11.2017 Аустрия Вена 2:3 Адмира Бундеслига
- 27.08.2017 Адмира 1:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 28.05.2017 Адмира 1:6 Аустрия Вена Бундеслига
- 05.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Адмира Кубок
- 01.04.2017 Аустрия Вена 0:2 Адмира Бундеслига
- 03.12.2016 Адмира 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 24.09.2016 Аустрия Вена 1:2 Адмира Бундеслига
- 07.05.2016 Аустрия Вена 3:1 Адмира Бундеслига
- 02.03.2016 Адмира 0:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 21.11.2015 Аустрия Вена 1:1 Адмира Бундеслига
- 29.08.2015 Адмира 0:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 20.05.2015 Аустрия Вена 0:1 Адмира Бундеслига
- 14.03.2015 Адмира 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 14.03.2015 Адмира 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 22.11.2014 Аустрия Вена 4:0 Адмира Бундеслига
- 30.08.2014 Адмира 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|15
|12
|3
|0
|34 - 13
|39
|2.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|4.
|Санкт-Пёльтен
|14
|6
|5
|3
|18 - 12
|23
|5.
|Хартберг
|0:0
|15
|7
|1
|7
|23 - 22
|22
|6.
|Аустрия Вена
|1:0
|15
|6
|3
|6
|14 - 16
|21
|7.
|Рапид Вена
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|8.
|Штурм
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|9.
|Ваккер Инсбрук
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|10.
|Маттерсбург
|0:0
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|11.
|Альтах
|14
|2
|5
|7
|19 - 22
|11
|12.
|Адмира
|0:1
|15
|2
|3
|10
|12 - 30
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Г О О О О Л - Фризенбихлер Кевин бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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