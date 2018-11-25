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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: НВ Арена
0:0
Второй тайм: 53'
Состав команд
3
Luan
IX
18
Roko
Mislov
23
Хаас
Мануэль
89
Пак
Кван
Рён
13
Маак
Маттиас
30
Дьенг
Шейку
29
Ilkay
Durmus
Санкт-Пёльтен 3-4-3
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 3 Luan IX Защитник
- 8 Michael Ambichl Защитник
- 5 Майзль Лука Защитник
- 22 Инголич Сандро Полузащитник
- 18 Roko Mislov Полузащитник
- 39 Robert Ljubicic Полузащитник
- 23 Хаас Мануэль Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 10 Луксбахер Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 9 Фунтас Таксиархис Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 16 Osarenren Okungbowa
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Marcel Ketelaer
Ваккер Инсбрук 3-4-3
- Основной состав
- 1 Christopher Knett Вратарь
- 18 Stefan Meusburger Защитник
- 13 Маак Маттиас Защитник
- 50 Маранда Мануэль Защитник
- 14 Lukas Hupfauf Полузащитник
- 16 Фрайтаг Кристоф Полузащитник
- 11 Харрер Мартин Полузащитник
- 27 Albert Vallci Полузащитник
- 30 Дьенг Шейку Нападающий
- 7 Patrik Eler Нападающий
- 29 Ilkay Durmus Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Lukas Wedl Вратарь
- 20 Баумгартнер Доминик Защитник
- 21 Daniele Gabriele Полузащитник
- 19 Florian Buchacher Полузащитник
- 6 Bryan Henning Полузащитник
- 24 Atsushi Zaizen
- 23 Florian Rieder
- Главный тренер: Даксбахер Карл
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.11.2018 Санкт-Пёльтен 0:4 Зброёвка ТМК
- 10.11.2018 Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.11.2018 Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Б
- 31.10.2018 Лафниц 2:3 Санкт-Пёльтен К
- 28.10.2018 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2018 Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 06.10.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Б
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Саальфельден 0:5 Санкт-Пёльтен К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Б
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 20.07.2018 Мария-Заль 0:6 Санкт-Пёльтен К
- 13.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:1 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.07.2018 Кремсер 1:5 Санкт-Пёльтен ТМК
Ваккер Инсбрук (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 10.11.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах Б
- 03.11.2018 Штурм 1:1 Ваккер Инсбрук Б
- 30.10.2018 Хартберг 4:3 Ваккер Инсбрук К
- 27.10.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Аустрия Вена Б
- 20.10.2018 Ред Булл Зальцбург 1:1 Ваккер Инсбрук Б
- 07.10.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 ЛАСК Б
- 30.09.2018 Маттерсбург 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 26.09.2018 Нойзидль-ам-Зе-1919 1:3 Ваккер Инсбрук К
- 23.09.2018 Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Б
- 16.09.2018 Вольфсбергер 3:1 Ваккер Инсбрук Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 21.07.2018 Тим Венер Линьен 2:3 Ваккер Инсбрук К
- 14.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Ингольштадт ТМК
- 10.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Виктория Пльзень ТМК
- 06.07.2018 Базель 2:0 Ваккер Инсбрук ТМК
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Ваккер Инсбрук: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 29.04.2016 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 11.03.2016 Санкт-Пёльтен 1:0 Ваккер Инсбрук Эрсте Лига
- 16.10.2015 Ваккер Инсбрук 1:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 07.08.2015 Санкт-Пёльтен 0:3 Ваккер Инсбрук Эрсте Лига
- 15.05.2015 Ваккер Инсбрук 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 20.03.2015 Санкт-Пёльтен 0:0 Ваккер Инсбрук Эрсте Лига
- 20.03.2015 Санкт-Пёльтен 0:0 Ваккер Инсбрук Эрсте Лига
- 24.10.2014 Ваккер Инсбрук 0:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 22.08.2014 Санкт-Пёльтен 0:1 Ваккер Инсбрук Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|13
|2
|0
|38 - 13
|41
|2.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|3.
|Вольфсбергер
|15
|7
|4
|4
|28 - 21
|25
|4.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|15
|6
|6
|3
|18 - 12
|24
|5.
|Хартберг
|15
|7
|0
|8
|23 - 26
|21
|6.
|Аустрия Вена
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|7.
|Штурм
|1:0
|15
|4
|7
|4
|17 - 19
|19
|8.
|Рапид Вена
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|9.
|Ваккер Инсбрук
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 21
|16
|10.
|Маттерсбург
|15
|4
|3
|8
|18 - 29
|15
|11.
|Альтах
|0:1
|15
|2
|5
|8
|19 - 23
|11
|12.
|Адмира
|15
|2
|3
|10
|13 - 31
|9
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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