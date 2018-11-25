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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альянц
0:0
Первый тайм: 24'
Состав команд
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
29
Алар
Дени
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 17 Дибон Кристофер Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 39 Любичич Деян Полузащитник
- 8 Шваб Штефан Полузащитник
- 10 Мург Томас Полузащитник
- 29 Алар Дени Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- 22 Павлович Андрия Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 4 Барац Матео Защитник
- 3 Мюлдюр Мерт Защитник
- 43 Гийемено Джереми Полузащитник
- 15 Мартич Мануэль Полузащитник
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Шлагер Александр Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 6 Philipp Wiesinger Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 25 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Нападающий
- 28 Dominik Frieser Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Thomas Gebauer Вратарь
- 5 Востри Маркус Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 10 Бенко Фабиан Полузащитник
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- 7 Florian Jamnig Нападающий
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 11.11.2018 Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Б
- 08.11.2018 Рапид Вена 0:0 Вильярреал ЛЕ
- 04.11.2018 Альтах 2:2 Рапид Вена Б
- 31.10.2018 Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена К
- 28.10.2018 Рапид Вена 2:0 Адмира Б
- 25.10.2018 Вильярреал 5:0 Рапид Вена ЛЕ
- 20.10.2018 Хартберг 3:0 Рапид Вена Б
- 12.10.2018 Хорн 0:1 Рапид Вена ТМК
- 07.10.2018 Рапид Вена 1:0 Маттерсбург Б
- 04.10.2018 Глазго Рейнджерс 3:1 Рапид Вена ЛЕ
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 23.09.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Б
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
ЛАСК (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 10.11.2018 ЛАСК 5:1 Адмира Б
- 03.11.2018 Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Б
- 31.10.2018 Альтах 0:3 ЛАСК К
- 28.10.2018 ЛАСК 3:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.10.2018 ЛАСК 1:1 Альтах Б
- 07.10.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 ЛАСК Б
- 30.09.2018 ЛАСК 0:0 Штурм Б
- 26.09.2018 Штадль Паура 0:8 ЛАСК К
- 23.09.2018 Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Б
- 16.09.2018 Маттерсбург 1:3 ЛАСК Б
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 ЛАСК 2:1 Бешикташ ЛЕ
- 12.08.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 09.08.2018 Бешикташ 1:0 ЛАСК ЛЕ
- 05.08.2018 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Б
- 02.08.2018 Лиллестрём 1:2 ЛАСК ЛЕ
- 29.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Б
- 26.07.2018 ЛАСК 4:0 Лиллестрём ЛЕ
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 05.05.2018 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига
- 26.08.2017 Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига
- 26.04.2017 Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок
- 14.07.2013 ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии
- 25.05.2011 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 19.03.2011 Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 20.11.2010 Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 29.08.2010 ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 13.04.2010 Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 12.02.2010 ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 08.11.2009 ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 23.08.2009 Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 02.05.2009 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 14.12.2008 Рапид Вена 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 15.11.2008 Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 30.08.2008 ЛАСК 2:5 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 06.04.2008 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|15
|13
|2
|0
|38 - 13
|41
|2.
|ЛАСК
|0:0
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|3.
|Санкт-Пёльтен
|15
|7
|5
|3
|20 - 12
|26
|4.
|Вольфсбергер
|15
|7
|4
|4
|28 - 21
|25
|5.
|Хартберг
|15
|7
|0
|8
|23 - 26
|21
|6.
|Аустрия Вена
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|7.
|Штурм
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|8.
|Рапид Вена
|0:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 18
|17
|9.
|Ваккер Инсбрук
|15
|4
|3
|8
|15 - 23
|15
|10.
|Маттерсбург
|15
|4
|3
|8
|18 - 29
|15
|11.
|Альтах
|15
|2
|5
|8
|19 - 24
|11
|12.
|Адмира
|15
|2
|3
|10
|13 - 31
|9
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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