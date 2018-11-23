Стадион: БайАрена Зрители: 26000
3' Желтая карточкаГентнер Кристиан
18' Желтая карточкаЕдвай Тин
34' Желтая карточкаМаффео Пабло
37' Желтая карточкаБендер Свен
39' Желтая карточкаБендер Ларс
42' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
Второй тайм
50'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
50'
49'
49'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
47'
Баумгартлингер Юлиан наказан за толчок Гомес Марио
46'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Маффео Пабло уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
48'
48'
Гомес Марио нанес удар головой, но Градецки Лукаш спокойно отбил мяч.
48'
48'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
47'
Хорошую попытку сделал Фолланд Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Гентнер Кристиан наказан за толчок Баумгартлингер Юлиан
44'
44'
Отличный пас сделал Та Джонатан из команды Байер Л. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает пас партнеру.
43'
Матч возобновлен
42'
Кемпф Марк-Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
42'
Фолланд Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Кемпф Марк-Оливер совершил серьезный фол, на грани карточки
41'
Опасность предотвращена - Аого Деннис из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
40'
Гомес Марио мяч отрикошетил от ворот
40'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
40'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Бек Андреас из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Бендер Ларс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Безумный фол. Бендер Ларс грубо играет против соперника. Пострадал Аого Деннис
38'
Аого Деннис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
38'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
37'
Бендер Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
37'
Безумный фол. Бендер Свен грубо играет против соперника. Пострадал Бек Андреас
37'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
37'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
34'
Судья подбегает и показывает Маффео Пабло из команды Штуттгарт отложенную желтую карточку за фол.
34'
Как он промахнулся? Фолланд Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
34'
33'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
32'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
31'
31'
Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом
31'
30'
Как он промахнулся? Едвай Тин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
29'
Удар от ворот произведет Байер Л
29'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
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28'
Судья сигнализирует, что Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
28'
Штуттгарт контролирует мяч.
27'
Бек Андреас из команды Штуттгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Николас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Бендер Ларс
26'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Аого Деннис
26'
Баумгартлингер Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
25'
25'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
25'
25'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
23'
Гонсалес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт подал угловой слева.
22'
Гентнер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
22'
21'
21'
Арангис Чарлес нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
20'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
Штуттгарт контролирует мяч.
19'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Едвай Тин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
18'
Едвай Тин наказан за толчок Маффео Пабло
17'
Бендер Свен из команды Байер Л в офсайде
17'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Фолланд Кевин пробил со штрафного прямо в стенку
16'
Инсуа Эмилиано задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
15'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
14'
ПЕНАЛЬТИ! - Кемпф Марк-Оливер играет рукой в штрафной! Кемпф Марк-Оливер вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
14'
13'
13'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Судья сигнализирует, что Бендер Свен из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
12'
Хавец Кай нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
12'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Маффео Пабло наказан за толчок Едвай Тин
11'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
10'
Фолланд Кевин мяч отрикошетил от ворот
9'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
9'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Беллараби Карим из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
8'
8'
ШАНС! Фолланд Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л играет в стеночку с партнером по команде. Хавец Кай это был.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Удар от ворот произведет Байер Л
5'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Штуттгарт начинает контратаку
5'
Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Та Джонатан из команды Байер Л.
4'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
3'
Гентнер Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
3'
Безумный фол. Гентнер Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Хавец Кай
2'
2'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
2'
1'
Отличные скиллы показывает Маффео Пабло, обводя своих соперников
1'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
1'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Штуттгарт
Байер Л
92.9% (157)
Ничья:
6.5% (11)
Штуттгарт
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
38.5% (65)
2:0 Байер Л:
24.3% (41)
1:0 Байер Л:
13% (22)
3:1 Байер Л:
11.2% (19)
1:1 Ничья:
4.7% (8)
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