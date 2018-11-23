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Стадион: Зрители: 26000
Байер Л
0:0
Второй тайм: 50'
Штуттгарт
0'
3' Желтая карточка
Гентнер Кристиан
18' Желтая карточка
Едвай Тин
34' Желтая карточка
Маффео Пабло
37' Желтая карточка
Бендер Свен
39' Желтая карточка
Бендер Ларс
42' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
50'
Второй тайм
50'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
50'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
47'
Баумгартлингер Юлиан наказан за толчок Гомес Марио
46'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Маффео Пабло уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
48'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Гомес Марио нанес удар головой, но Градецки Лукаш спокойно отбил мяч.
48'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
48'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
47'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Хорошую попытку сделал Фолланд Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Едвай Тин из команды Байер Л делает отличный кросс...
46'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хавец Кай из команды Байер Л делает пас партнеру.
46'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Едвай Тин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
46'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
44'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
44'
Отличный пас сделал Та Джонатан из команды Байер Л. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает пас партнеру.
44'
Хавец Кай из команды Байер Л делает отличный кросс...
43'
Матч возобновлен
Желтая карточка
42'
Кемпф Марк-Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Травма, повреждение
42'
Фолланд Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Кемпф Марк-Оливер совершил серьезный фол, на грани карточки
41'
Опасность предотвращена - Аого Деннис из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
41'
Байер Л начинает контратаку
41'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
40'
Гомес Марио мяч отрикошетил от ворот
Угловой
40'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
40'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Бек Андреас из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
39'
Бендер Ларс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Бендер Ларс грубо играет против соперника. Пострадал Аого Деннис
38'
Аого Деннис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
38'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Желтая карточка
37'
Бендер Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Бендер Свен грубо играет против соперника. Пострадал Бек Андреас
37'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
37'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Хавец Кай из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Желтая карточка
34'
Судья подбегает и показывает Маффео Пабло из команды Штуттгарт отложенную желтую карточку за фол.
34'
Как он промахнулся? Фолланд Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
34'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
33'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
32'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
31'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
31'
Игра в одни ворота сейчас. Байер Л доминирует и владеет мячом
31'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
30'
Как он промахнулся? Едвай Тин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Хавец Кай из команды Байер Л делает отличный кросс...
30'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
29'
Удар от ворот произведет Байер Л
29'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Сегодняшная посещаемость составляет 26000 болельщиков
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
28'
Штуттгарт контролирует мяч.
27'
Бек Андреас из команды Штуттгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Николас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Бендер Ларс
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Аого Деннис
26'
Баумгартлингер Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
25'
Байер Л начинает контратаку
25'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
25'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Гонсалес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт подал угловой слева.
22'
Гентнер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
22'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
21'
Арангис Чарлес нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает пас партнеру.
20'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
20'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
Штуттгарт контролирует мяч.
19'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
18'
Едвай Тин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
18'
Едвай Тин наказан за толчок Маффео Пабло
Офсайд
17'
Бендер Свен из команды Байер Л в офсайде
17'
Фолланд Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Фолланд Кевин пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
16'
Инсуа Эмилиано задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
15'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
14'
ПЕНАЛЬТИ! - Кемпф Марк-Оливер играет рукой в штрафной! Кемпф Марк-Оливер вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
14'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
13'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хавец Кай из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
13'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Бендер Свен из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гомес Марио
12'
Хавец Кай нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
12'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
11'
Маффео Пабло наказан за толчок Едвай Тин
11'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
10'
Фолланд Кевин мяч отрикошетил от ворот
9'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
9'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Беллараби Карим из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
8'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
8'
ШАНС! Фолланд Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Беллараби Карим из команды Байер Л играет в стеночку с партнером по команде. Хавец Кай это был.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Удар от ворот произведет Байер Л
5'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Штуттгарт начинает контратаку
5'
Хавец Кай из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Та Джонатан из команды Байер Л.
4'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
Желтая карточка
3'
Гентнер Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
3'
Безумный фол. Гентнер Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Хавец Кай
2'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
2'
Байер Л начинает контратаку
1'
Отличные скиллы показывает Маффео Пабло, обводя своих соперников
1'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Штуттгарт
Байер Л
92.9% (157)
Ничья:
6.5% (11)
Штуттгарт
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
38.5% (65)
Байер Л:
24.3% (41)
Байер Л:
13% (22)
Байер Л:
11.2% (19)
Ничья:
4.7% (8)
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