Стадион: ВВК Арена
0:1
Первый тайм: 35'
0:1
1' ГолДе Гузман Джонатан
20' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
25' Желтая карточкаФернандеш Желсон
Первый тайм
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
34'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
34'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
34'
33'
ШАНС! Йенсен Фредрик нанес удар с лета, но не попал по воротам!
33'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
33'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
32'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
31'
Йенсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
30'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Луте Андреас все предвидел и спас команду!
30'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
29'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
29'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
27'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
27'
Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
27'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Фернандеш Желсон получил желтую карточку от судьи
25'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Каиби Франциско
25'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
24'
Матч возобновлен
24'
Матч остановлен
23'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
23'
Шмид Жонатан делает длинную передачу вперед
22'
22'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Аугсбург контролирует мяч.
21'
20'
Де Гузман Джонатан получил желтую карточку от судьи
20'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
19'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
18'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
18'
18'
Отличный пас сделал Йович Лука из команды Айнтрахт Фр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
17'
ШАНС! Ребич Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
17'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
16'
15'
Байер Даниэль пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
15'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
14'
Каиби Франциско из команды Аугсбург в офсайде
13'
Йенсен Фредрик наказан за толчок Трапп Кевин
13'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
12'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
12'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
11'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Йович Лука
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Макс Филипп из команды Аугсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
7'
Костич Филип не смог попасть в створ ударом издали
7'
6'
6'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Абрахам Давид получил травму и заменен. Русс Марко выходит на поле.
5'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Абрахам Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Абрахам Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
1'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Де Гузман Джонатан изменил счет на табло!
1'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Шибер Юлиан из команды Аугсбург в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аугсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр
Аугсбург
21.6% (35)
Ничья:
44.4% (72)
Айнтрахт Фр
34% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.7% (61)
1:2 Айнтрахт Фр:
25.3% (41)
2:1 Аугсбург:
11.1% (18)
1:0 Аугсбург:
6.8% (11)
0:1 Айнтрахт Фр:
6.2% (10)
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