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Стадион:
Аугсбург
0:1
Первый тайм: 35'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
1' Гол
Де Гузман Джонатан
20' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
25' Желтая карточка
Фернандеш Желсон
35'
Первый тайм
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
34'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
34'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
33'
ШАНС! Йенсен Фредрик нанес удар с лета, но не попал по воротам!
33'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
33'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
32'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
31'
Йенсен Фредрик нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
30'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Луте Андреас все предвидел и спас команду!
30'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
29'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
29'
Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
Угловой
27'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
27'
Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
27'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
25'
Фернандеш Желсон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Каиби Франциско
25'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
24'
Матч возобновлен
24'
Матч остановлен
Офсайд
23'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
23'
Шмид Жонатан делает длинную передачу вперед
22'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
22'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Аугсбург контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Желтая карточка
20'
Де Гузман Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
19'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
18'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
18'
Удар от ворот произведет Аугсбург
18'
Отличный пас сделал Йович Лука из команды Айнтрахт Фр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Удар от ворот произведет Аугсбург
17'
ШАНС! Ребич Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
17'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
16'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
15'
Байер Даниэль пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
15'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
14'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
Офсайд
14'
Каиби Франциско из команды Аугсбург в офсайде
Фол, нарушение
13'
Йенсен Фредрик наказан за толчок Трапп Кевин
13'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
12'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
12'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
Угловой
12'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Йович Лука
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Макс Филипп из команды Аугсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
8'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Аугсбург
7'
Костич Филип не смог попасть в створ ударом издали
7'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
6'
Шанс! Грегорич Михаэль из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Абрахам Давид получил травму и заменен. Русс Марко выходит на поле.
5'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Абрахам Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
4'
Абрахам Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
1'
Халлер Себастьен сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Де Гузман Джонатан изменил счет на табло!
1'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
1'
Шибер Юлиан из команды Аугсбург в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аугсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Айнтрахт Фр
Аугсбург
21.6% (35)
Ничья:
44.4% (72)
Айнтрахт Фр
34% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.7% (61)
Айнтрахт Фр:
25.3% (41)
Аугсбург:
11.1% (18)
Аугсбург:
6.8% (11)
Айнтрахт Фр:
6.2% (10)
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