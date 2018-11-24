Стадион: Фольксваген-Арена
0:0
Первый тайм: 35'
6' Желтая карточкаОрбан Вилли
Первый тайм
34'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Брума Арминду из команды Лейпциг подал угловой справа.
33'
Брума Арминду мяч отрикошетил от ворот
33'
Гинчек Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
33'
Матч возобновлен
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Хорошую попытку сделал Вернер Тимо. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Удар от ворот произведет Лейпциг
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Как он промахнулся? Гинчек Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
29'
ШАНС! Гинчек Даниэль вышел один-на-один с голкипером...
29'
Арнольд Максимилиан разрезает оборону соперника отличным пасом
29'
Мехмеди Адмир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Брума Арминду из команды Лейпциг подал угловой справа.
28'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
28'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
27'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
27'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лаймер Конрад
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
25'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг подал угловой слева.
23'
Брукс Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
22'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
22'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Лейпциг
22'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
21'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
21'
Клостерманн Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
19'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
19'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Вернер Тимо нарушает правила. Кнохе Робин пострадал
18'
18'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Брума Арминду из команды Лейпциг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вернер Тимо мяча так и не получил
17'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
16'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
15'
ШАНС! Поульсен Юссуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Ильзанкер Штефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Реджбекай Элвис нарушает правила. Поульсен Юссуф пострадал
14'
Гинчек Даниэль имел все шансы забить, но Гулач Петер сделал отличный сейв!
14'
Гулач Петер из команды Лейпциг сделал отличный сейв!
14'
Гулач Петер не дал случится голу! Брукс Джон должен был забивать, но Гулач Петер сделал отличный сейв
14'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
13'
Лаймер Конрад нарушает правила. Вегхорст Ваут пострадал
13'
12'
12'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
10'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
10'
Шанс! Поульсен Юссуф из команды Лейпциг пробил головой, но мимо
9'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
9'
8'
8'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мехмеди Адмир не смог удачно сыграть.
7'
Герардт Янник из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Вернер Тимо заработал фол
7'
7'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Орбан Вилли получает желтую карточку за игру рукой
6'
Орбан Вилли задерживает мяч рукой
6'
Вольфсбург начинает контратаку
6'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Лаймер Конрад из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
5'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
5'
5'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург пасует в штрафную, но Гулач Петер выходит и ловит мяч.
4'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
4'
3'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
3'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
3'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
2'
2'
Удар от ворот произведет Лейпциг
1'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг
Вольфсбург
13% (21)
Ничья:
21.6% (35)
РБ Лейпциг
65.4% (106)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 РБ Лейпциг:
45.7% (74)
1:1 Ничья:
15.4% (25)
2:1 Вольфсбург:
9.9% (16)
0:1 РБ Лейпциг:
9.9% (16)
2:2 Ничья:
6.2% (10)
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