Первый тайм

51' Команда Шальке 04 играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

50' Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

49' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Нюрнберг

48' Калиджиури Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

47' Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

45' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

42' Матения Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

40' Стамбули Бенжамин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Г О О О О Л - Паласиос-Мартинес Федерико забивает!

37' Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

34' Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Г О О О О Л - Арит Амин забивает!

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

30' Матч возобновлен

29' Матения Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Г О О О О Л - Скрибски Стивен забивает!

26' Калиджиури Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом

26' Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

25' Simon Rhein выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Кубо Юя из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

19' Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Удар от ворот произведет Нюрнберг

17' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Нюрнберг

15' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

15' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Нюрнберг

14' Ощипка Бастиан не смог попасть в створ ударом издали

11' Удар от ворот произведет Нюрнберг

10' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

10' Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Нюрнберг

8' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

5' Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе

5' Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Бауэр Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

1' Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нюрнберг начинает с центра поля