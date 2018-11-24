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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 60000
Шальке 04
5:2
Конец матча
Нюрнберг
0'
1' Желтая карточка
Бауэр Роберт
1:0
26' Гол
Скрибски Стивен
2:0
32' Гол
Арит Амин
2:1
38' Гол
Паласиос-Мартинес Федерико
40' Желтая карточка
Стамбули Бенжамин
67' Вторая желтая карточка
Бауэр Роберт
3:1
70' Гол
Бургшталлер Гвидо
3:2
78' Гол
Зреляк Адам
4:2
84' Гол
Скрибски Стивен
5:2
90' Гол
Ощипка Бастиан
90'+4
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Второй тайм
94'
Шальке 04 заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
Маскарель Омар сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 переиграл вратаря дальним ударом!
93'
Шальке 04 контролирует мяч.
92'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
91'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 разыграл угловой с правого угла.
91'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Офсайд
90'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 60000 болельщиков
89'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Скрибски Стивен уходит с поля и его заменяет Райт Хаджи
88'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Шальке 04 контролирует мяч.
87'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
Калиджиури Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Скрибски Стивен изменил счет на табло!
84'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес прямо в штрафную.
84'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
83'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Бургшталлер Гвидо оказался на газоне.
83'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
82'
Зреляк Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
81'
Марграйттер Георг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
81'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Тактическая замена. Руди Себастьян уходит с поля и его заменяет Маскарель Омар
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
79'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Мисиджан Вирджил
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Зреляк Адам забивает!
78'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Беренс Ханно пробил чуть мимо штанги!
78'
Ферман Ральф не дал случится голу! Беренс Ханно должен был забивать, но Ферман Ральф сделал отличный сейв
78'
Мюль Лукас разрезает оборону соперника отличным пасом
77'
Шальке 04 нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
77'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
77'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Шальке 04 контролирует мяч.
76'
Нюрнберг контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
73'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
72'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Исхак Микаэль уходит с поля и его заменяет Зреляк Адам
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Калиджиури Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо изменил счет на табло!
70'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
69'
Калиджиури Даниэль бьет со штрафного в створ, но Бредлов Фабиан держит все под контролем
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Арит Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
УДАЛЕНИЕ! - Бауэр Роберт удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
67'
Судья свистит. Бауэр Роберт атаковал сзади соперника. Это Арит Амин заработал своей команде штрафной
66'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
65'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сане Салиф из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
Угловой
65'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
64'
Петрак Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Simon Rhein из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
63'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Simon Rhein из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
63'
Игра в одни ворота сейчас. Шальке 04 доминирует и владеет мячом
62'
Шальке 04 контролирует мяч.
61'
Петрак Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
61'
Мюль Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
59'
Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
58'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
58'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
58'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
58'
Руди Себастьян разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
57'
Кубо Юя задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
57'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Мюль Лукас пострадал.
56'
Удар от ворот произведет Шальке 04
56'
Беренс Ханно не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
Офсайд
54'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
54'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Шальке 04 контролирует мяч.
53'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
53'
О, нет. Из многообещающей позиции Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
53'
Отличные скиллы показывает Бенталеб Набиль, обводя своих соперников
52'
Шальке 04 контролирует мяч.
51'
Нюрнберг контролирует мяч.
50'
Удар от ворот произведет Шальке 04
50'
Отличный пас сделал Беренс Ханно из команды Нюрнберг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Руди Себастьян
49'
Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
47'
ШАНС! Скрибски Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес прямо в штрафную.
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
46'
Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Калиджиури Даниэль оказался на газоне.
46'
Удар от ворот произведет Шальке 04
46'
Кубо Юя не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Шальке 04 играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
50'
Simon Rhein задерживает мяч рукой
50'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
49'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
48'
Калиджиури Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
47'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Шальке 04
46'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Бауэр Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Матч возобновлен
43'
Матения Кристиан получил травму и заменен. Бредлов Фабиан выходит на поле.
Травма, повреждение
42'
Матения Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Беренс Ханно задерживает мяч рукой
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
Желтая карточка
40'
Стамбули Бенжамин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
39'
Нюрнберг начинает контратаку
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Паласиос-Мартинес Федерико забивает!
38'
Ферман Ральф не дал случится голу! Исхак Микаэль должен был забивать, но Ферман Ральф сделал отличный сейв
38'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Шальке 04 контролирует мяч.
35'
Шальке 04 контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
34'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
33'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Сане Салиф пострадал.
33'
Нюрнберг контролирует мяч.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Арит Амин забивает!
32'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Шальке 04 контролирует мяч.
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Матения Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
28'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
28'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
28'
Беренс Ханно нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Калиджиури Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Скрибски Стивен забивает!
26'
Матения Кристиан ошибается в защите.
26'
Калиджиури Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Шальке 04
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
25'
Кубо Юя из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
25'
Simon Rhein выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
24'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Арит Амин
22'
Кубо Юя из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Шальке 04
21'
Кубо Юя из команды Нюрнберг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Нюрнберг контролирует мяч.
20'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
19'
Кубо Юя из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
19'
Ферман Ральф отбил мяч на угловой после удара Исхак Микаэль из штрафной площади.
18'
Ощипка Бастиан ошибается в защите.
18'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
17'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
Угловой
17'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
17'
Матения Кристиан отбил мяч на угловой после удара Бургшталлер Гвидо из штрафной площади.
Угловой
16'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
16'
Бургшталлер Гвидо мяч отрикошетил от ворот
16'
Арит Амин из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Марграйттер Георг ошибается в защите.
16'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
14'
Ощипка Бастиан не смог попасть в створ ударом издали
14'
Шальке 04 контролирует мяч.
13'
Шальке 04 контролирует мяч.
13'
Шальке 04 контролирует мяч.
12'
Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
11'
Шальке 04 контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Кубо Юя нанес удар издали, а Ферман Ральф отбил его обратно в игру!
9'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
8'
Арит Амин нанес удар издали, а Матения Кристиан отбил его обратно в игру!
8'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
7'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
6'
Матения Кристиан из команды Нюрнберг сделал отличный сейв!
6'
Бургшталлер Гвидо оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Матения Кристиан перевел мяч на угловой.
6'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Бургшталлер Гвидо оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
5'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
4'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Арит Амин
Желтая карточка
1'
Бауэр Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
1'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Арит Амин оказался на газоне.
1'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 5:2 Нюрнберг
Шальке 04
96.3% (158)
Ничья:
2.4% (4)
Нюрнберг
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
32.3% (53)
Шальке 04:
28% (46)
Шальке 04:
28% (46)
Шальке 04:
4.3% (7)
Шальке 04:
2.4% (4)
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