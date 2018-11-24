Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 60000
1' Желтая карточкаБауэр Роберт
1:0
26' ГолСкрибски Стивен
2:0
32' ГолАрит Амин
2:1
38' ГолПаласиос-Мартинес Федерико
40' Желтая карточкаСтамбули Бенжамин
67' Вторая желтая карточкаБауэр Роберт
3:1
70' ГолБургшталлер Гвидо
3:2
78' ГолЗреляк Адам
4:2
84' ГолСкрибски Стивен
5:2
90' ГолОщипка Бастиан
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Второй тайм
94'
Шальке 04 заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
Маскарель Омар сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 переиграл вратаря дальним ударом!
93'
92'
91'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 разыграл угловой с правого угла.
91'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
90'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 60000 болельщиков
89'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Скрибски Стивен уходит с поля и его заменяет Райт Хаджи
88'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
86'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Шёпф Алессандро
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
84'
Г О О О О Л - Скрибски Стивен изменил счет на табло!
84'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес прямо в штрафную.
84'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
83'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Бургшталлер Гвидо оказался на газоне.
83'
82'
Судья сигнализирует, что Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
82'
Зреляк Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Марграйттер Георг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Судья сигнализирует, что Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
81'
80'
Тактическая замена. Руди Себастьян уходит с поля и его заменяет Маскарель Омар
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
79'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Мисиджан Вирджил
78'
Г О О О О Л - Зреляк Адам забивает!
78'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Беренс Ханно пробил чуть мимо штанги!
78'
Ферман Ральф не дал случится голу! Беренс Ханно должен был забивать, но Ферман Ральф сделал отличный сейв
78'
Мюль Лукас разрезает оборону соперника отличным пасом
77'
Шальке 04 нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
77'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
77'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
73'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
72'
72'
71'
Тактическая замена. Исхак Микаэль уходит с поля и его заменяет Зреляк Адам
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
70'
Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо изменил счет на табло!
70'
69'
Калиджиури Даниэль бьет со штрафного в створ, но Бредлов Фабиан держит все под контролем
68'
Матч возобновлен
68'
Арит Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
УДАЛЕНИЕ! - Бауэр Роберт удален из-за второго грубого нарушения
67'
Судья свистит. Бауэр Роберт атаковал сзади соперника. Это Арит Амин заработал своей команде штрафной
66'
66'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
65'
65'
65'
Сане Салиф из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
65'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
64'
Петрак Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Simon Rhein из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Simon Rhein из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
63'
Игра в одни ворота сейчас. Шальке 04 доминирует и владеет мячом
62'
61'
Петрак Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
61'
Мюль Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
60'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Ощипка Бастиан
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
59'
Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
58'
58'
58'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
58'
Руди Себастьян разрезает оборону соперника отличным пасом
57'
Кубо Юя задерживает мяч рукой
57'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Мюль Лукас пострадал.
56'
56'
Беренс Ханно не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
55'
55'
55'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
54'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
54'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
53'
53'
О, нет. Из многообещающей позиции Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
53'
Отличные скиллы показывает Бенталеб Набиль, обводя своих соперников
52'
51'
50'
50'
Отличный пас сделал Беренс Ханно из команды Нюрнберг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Руди Себастьян
49'
Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
48'
47'
ШАНС! Скрибски Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес прямо в штрафную.
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 идет с мячом вперед на обострение...
46'
Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Калиджиури Даниэль оказался на газоне.
46'
46'
Кубо Юя не смог попасть в створ ударом издали
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Шальке 04 играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Simon Rhein задерживает мяч рукой
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
49'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
49'
48'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
Калиджиури Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
47'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
46'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
46'
Ощипка Бастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Бауэр Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Матч возобновлен
43'
Матения Кристиан получил травму и заменен. Бредлов Фабиан выходит на поле.
42'
Матения Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Беренс Ханно задерживает мяч рукой
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
40'
Стамбули Бенжамин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
39'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
39'
Нюрнберг начинает контратаку
38'
Г О О О О Л - Паласиос-Мартинес Федерико забивает!
38'
Ферман Ральф не дал случится голу! Исхак Микаэль должен был забивать, но Ферман Ральф сделал отличный сейв
38'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
37'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
34'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Сане Салиф пострадал.
33'
32'
Г О О О О Л - Арит Амин забивает!
32'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный кросс...
31'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
30'
Матч возобновлен
29'
Матения Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
28'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
28'
Беренс Ханно нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Г О О О О Л - Скрибски Стивен забивает!
26'
Матения Кристиан ошибается в защите.
26'
Калиджиури Даниэль разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
25'
Simon Rhein выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
23'
23'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Петрак Ондржей из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Арит Амин
22'
22'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
Бургшталлер Гвидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
19'
19'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
19'
Ферман Ральф отбил мяч на угловой после удара Исхак Микаэль из штрафной площади.
18'
Ощипка Бастиан ошибается в защите.
18'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
17'
17'
17'
17'
Матения Кристиан отбил мяч на угловой после удара Бургшталлер Гвидо из штрафной площади.
16'
16'
Бургшталлер Гвидо мяч отрикошетил от ворот
16'
Марграйттер Георг ошибается в защите.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
15'
14'
Ощипка Бастиан не смог попасть в створ ударом издали
14'
13'
13'
12'
Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Матения Кристиан держит все под контролем
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
9'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Кубо Юя нанес удар издали, а Ферман Ральф отбил его обратно в игру!
9'
8'
8'
Арит Амин нанес удар издали, а Матения Кристиан отбил его обратно в игру!
8'
7'
7'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
7'
7'
6'
Матения Кристиан из команды Нюрнберг сделал отличный сейв!
6'
Бургшталлер Гвидо оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Матения Кристиан перевел мяч на угловой.
6'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Бургшталлер Гвидо оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
5'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
4'
Скрибски Стивен из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
2'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Арит Амин
1'
Бауэр Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
1'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Арит Амин оказался на газоне.
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 5:2 Нюрнберг
Шальке 04
96.3% (158)
Ничья:
2.4% (4)
Нюрнберг
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Шальке 04:
32.3% (53)
2:1 Шальке 04:
28% (46)
1:0 Шальке 04:
28% (46)
3:1 Шальке 04:
4.3% (7)
3:0 Шальке 04:
2.4% (4)
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