Стадион: Олимпиаштадион
1:2
Первый тайм: 32'
0:1
1' ГолДемирбай Керем
0:2
10' ГолКрамарич Андрей
1:2
13' ГолИбишевич Ведад
Первый тайм
32'
Дуда Ондрей из команды Герта отправил кросс в штрафную...
32'
30'
Калу Саломон наказан за толчок Бауманн Оливер
30'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
30'
Нордтвейт Ховард завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
29'
Судья сигнализирует, что Ибишевич Ведад из команды Герта поставил подножку. Пострадал Нордтвейт Ховард
28'
Удар от ворот произведет Герта
28'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
27'
Лустенбергер Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Удар от ворот произведет Герта
26'
ШАНС! Жоэлинтон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
26'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
24'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Крамарич Андрей
22'
22'
22'
Леки Мэттью из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
21'
Матч возобновлен
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
19'
ШАНС! Калу Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
19'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
18'
Хорошую попытку сделал Калу Саломон. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Майер Арне из команды Герта делает пас партнеру.
17'
Герта контролирует мяч.
16'
16'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
16'
Шанс! Леки Мэттью из команды Герта пробил головой, но мимо
15'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
15'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Леки Мэттью из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Лустенбергер Фабиан оказался на газоне.
13'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает пас партнеру.
13'
Калу Саломон из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Г О О О О Л - Ибишевич Ведад забивает!
12'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Лустенбергер Фабиан оказался на газоне.
10'
Бауманн Оливер сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей изменил счет на табло!
10'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
10'
Бауманн Оливер делает длинную передачу вперед
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
8'
8'
Лазаро Валентино не смог попасть в створ ударом издали
8'
Леки Мэттью из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Герта контролирует мяч.
6'
5'
Нордтвейт Ховард задерживает мяч рукой
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
3'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Ибишевич Ведад наказан за толчок Бисакшич Эрмин
3'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
1'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
1'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Жоэлинтон сделал результативную передачу.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Г О О О О Л - Демирбай Керем изменил счет на табло!
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Герта 1:2 Хоффенхайм
Герта
28.4% (46)
Ничья:
39.5% (64)
Хоффенхайм
32.1% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (54)
1:2 Хоффенхайм:
22.2% (36)
2:1 Герта:
16% (26)
1:0 Герта:
7.4% (12)
0:1 Хоффенхайм:
6.2% (10)
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