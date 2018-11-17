Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Боруссия Д

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Опель-Арена
Позже
Предыдущие игры
Майнц (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 15.11.2018 Киккерс Оффенбах 1:2 Майнц ТМК
- 10.11.2018 Фрайбург 1:3 Майнц Б
- 04.11.2018 Майнц 2:1 Вердер Б
- 30.10.2018 Аугсбург 3:2 Майнц К
- 27.10.2018 Майнц 1:2 Бавария Б
- 21.10.2018 Боруссия М 4:0 Майнц Б
- 12.10.2018 Эддерсхайм 0:4 Майнц ТМК
- 06.10.2018 Майнц 0:0 Герта Б
- 29.09.2018 Шальке 04 1:0 Майнц Б
- 26.09.2018 Майнц 0:0 Вольфсбург Б
- 23.09.2018 Байер Л 1:0 Майнц Б
- 15.09.2018 Майнц 2:1 Аугсбург Б
- 06.09.2018 Рот-Вайс Кобленц 0:2 Майнц ТМК
- 01.09.2018 Нюрнберг 1:1 Майнц Б
- 26.08.2018 Майнц 1:0 Штуттгарт Б
- 18.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Майнц К
- 11.08.2018 Сельта 1:2 Майнц ТМК
- 05.08.2018 Майнц 0:0 Атлетик Б ТМК
- 31.07.2018 Майнц 1:1 Вест Хэм ТМК
- 13.07.2018 Шарлеруа 0:2 Майнц ТМК
Боруссия Д (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 16.11.2018 Шпортфройнде Лотте 2:3 Боруссия Д ТМК
- 10.11.2018 Боруссия Д 3:2 Бавария Б
- 06.11.2018 Атлетико М 2:0 Боруссия Д ЛЧ
- 03.11.2018 Вольфсбург 0:1 Боруссия Д Б
- 31.10.2018 Боруссия Д 3:2 Унион Берлин К
- 27.10.2018 Боруссия Д 2:2 Герта Б
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Штуттгарт 0:4 Боруссия Д Б
- 15.10.2018 Алемания 0:4 Боруссия Д ТМК
- 06.10.2018 Боруссия Д 4:3 Аугсбург Б
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 29.09.2018 Байер Л 2:4 Боруссия Д Б
- 26.09.2018 Боруссия Д 7:0 Нюрнберг Б
- 22.09.2018 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Б
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Оснабрюк 0:6 Боруссия Д ТМК
- 31.08.2018 Ганновер 96 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 20.08.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Боруссия Д К
Последние игры между собой
Майнц: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
- 05.05.2018 Боруссия Д 1:2 Майнц Бундеслига
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Бундеслига
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 27.08.2016 Боруссия Д 2:1 Майнц Бундеслига
- 13.03.2016 Боруссия Д 2:0 Майнц Бундеслига
- 16.10.2015 Майнц 0:2 Боруссия Д Бундеслига
- 13.02.2015 Боруссия Д 4:2 Майнц Бундеслига
- 20.09.2014 Майнц 2:0 Боруссия Д Бундеслига
- 19.04.2014 Боруссия Д 4:2 Майнц Бундеслига
- 30.11.2013 Майнц 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 20.04.2013 Боруссия Д 2:0 Майнц Бундеслига
- 24.11.2012 Майнц 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 03.03.2012 Боруссия Д 2:1 Майнц Бундеслига
- 24.09.2011 Майнц 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 19.03.2011 Боруссия Д 1:1 Майнц Бундеслига
- 31.10.2010 Майнц 0:2 Боруссия Д Бундеслига
- 10.04.2010 Майнц 1:0 Боруссия Д Бундеслига
- 21.11.2009 Боруссия Д 0:0 Майнц Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|33 - 12
|27
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 13
|23
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|7.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|8.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|9.
|Майнц
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 18
|13
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|13.
|Байер Л
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 24
|11
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 15
|10
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 24
|10
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 22
|9
|17.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 24
|8
-
Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Боруссия ДДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Майнц - Боруссия Д
Майнц
4.1% (3)
Ничья:
4.1% (3)
Боруссия Д
91.8% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
42.5% (31)
0:2 Боруссия Д:
24.7% (18)
1:3 Боруссия Д:
13.7% (10)
0:1 Боруссия Д:
8.2% (6)
1:0 Майнц:
2.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация