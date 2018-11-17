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Стадион:
Майнц
 
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Боруссия Д
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Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Боруссия Д

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Майнц - Боруссия Д
Майнц
4.1% (3)
Ничья:
4.1% (3)
Боруссия Д
91.8% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
42.5% (31)
Боруссия Д:
24.7% (18)
Боруссия Д:
13.7% (10)
Боруссия Д:
8.2% (6)
Майнц:
2.7% (2)
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