Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Фортуна

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Стадион: Аллианц Арена
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 10.11.2018 Боруссия Д 3:2 Бавария Б
- 07.11.2018 Бавария 2:0 АЕК ЛЧ
- 03.11.2018 Бавария 1:1 Фрайбург Б
- 30.10.2018 Рёдингхаузен 1:2 Бавария К
- 27.10.2018 Майнц 1:2 Бавария Б
- 23.10.2018 АЕК 0:2 Бавария ЛЧ
- 20.10.2018 Вольфсбург 1:3 Бавария Б
- 06.10.2018 Бавария 0:3 Боруссия М Б
- 02.10.2018 Бавария 1:1 Аякс ЛЧ
- 28.09.2018 Герта 2:0 Бавария Б
- 25.09.2018 Бавария 1:1 Аугсбург Б
- 22.09.2018 Шальке 04 0:2 Бавария Б
- 19.09.2018 Бенфика 0:2 Бавария ЛЧ
- 15.09.2018 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 01.09.2018 Штуттгарт 0:3 Бавария Б
- 28.08.2018 Бавария 4:0 Чикаго Файр ТМК
- 24.08.2018 Бавария 3:1 Хоффенхайм Б
- 18.08.2018 Дрохтерcен-Асcель 0:1 Бавария К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Айнтрахт Фр 0:5 Бавария С
Фортуна (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 15.11.2018 Шпортфройнде Баумберг 1:5 Фортуна ТМК
- 10.11.2018 Фортуна 4:1 Герта Б
- 04.11.2018 Боруссия М 3:0 Фортуна Б
- 30.10.2018 Ульм 1846 1:5 Фортуна К
- 27.10.2018 Фортуна 0:3 Вольфсбург Б
- 19.10.2018 Айнтрахт Фр 7:1 Фортуна Б
- 11.10.2018 Гильден 1:5 Фортуна ТМК
- 06.10.2018 Фортуна 0:2 Шальке 04 Б
- 29.09.2018 Нюрнберг 3:0 Фортуна Б
- 26.09.2018 Фортуна 1:2 Байер Л Б
- 21.09.2018 Штуттгарт 0:0 Фортуна Б
- 15.09.2018 Фортуна 2:1 Хоффенхайм Б
- 02.09.2018 РБ Лейпциг 1:1 Фортуна Б
- 25.08.2018 Фортуна 1:2 Аугсбург Б
- 19.08.2018 Рот-Вайс Кобленц 0:5 Фортуна К
- 14.08.2018 Бенрат 0:13 Фортуна ТМК
- 08.08.2018 FC Remscheid 0:8 Фортуна ТМК
- 04.08.2018 Фортуна 1:1 Фиорентина ТМК
- 25.07.2018 Фортуна 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 21.07.2018 Фортуна 1:3 Уотфорд ТМК
Последние игры между собой
Бавария: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 14.01.2017 Фортуна 0:0 Бавария Товарищеские матчи. Клубы
- 09.03.2013 Бавария 3:2 Фортуна Бундеслига
- 20.10.2012 Фортуна 0:5 Бавария Бундеслига
- 22.01.2008 Фортуна 2:3 Бавария Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|33 - 12
|27
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 13
|23
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|7.
|Вердер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|8.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|9.
|Майнц
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 18
|13
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 19
|13
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|13.
|Байер Л
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 24
|11
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|8 - 15
|10
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 24
|10
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 22
|9
|17.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|18.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 24
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - ФортунаДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Бавария - Фортуна
Бавария
95.9% (70)
Ничья:
2.7% (2)
Фортуна
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Бавария:
32.9% (24)
2:0 Бавария:
31.5% (23)
3:1 Бавария:
11% (8)
2:1 Бавария:
8.2% (6)
1:0 Бавария:
5.5% (4)
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