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Бавария
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Фортуна

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Бавария - Фортуна
Бавария
95.9% (70)
Ничья:
2.7% (2)
Фортуна
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
32.9% (24)
Бавария:
31.5% (23)
Бавария:
11% (8)
Бавария:
8.2% (6)
Бавария:
5.5% (4)
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