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Стадион: Зрители: 48692
Боруссия М
4:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
0:1
1' Гол
Вуд Бобби
1:1
7' Гол
Азар Торган
2:1
44' Гол
Ланг Михаэль
54' Желтая карточка
Остшолек Маттиас
3:1
58' Гол
Штиндль Ларс
4:1
77' Гол
Закария Денис
83' Желтая карточка
Азар Торган
90'+1
Второй тайм
91'
Боруссия М заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Угловой
91'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Отличные скиллы показывает Раффаэл де Араужо, обводя своих соперников
90'
Боруссия М начинает контратаку
90'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
89'
Ганновер 96 контролирует мяч.
89'
Боруссия М контролирует мяч.
88'
Боруссия М контролирует мяч.
88'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
87'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
87'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Офсайд
86'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
86'
Боруссия М контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
84'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 48692 болельщиков
84'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
84'
Элез Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Азар Торган получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Азар Торган из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Корб Юлиан пострадал.
83'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Офсайд
83'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М в офсайде
82'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
81'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
80'
Боруссия М начинает контратаку
80'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
79'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Янчке Тони
79'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
78'
Вайдандт Хендрик задерживает мяч рукой
77'
Стробл Тобиас сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Закария Денис изменил счет на табло!
77'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Боруссия М контролирует мяч.
77'
Хорошую попытку сделал Закария Денис. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
Офсайд
76'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Закария Денис
Офсайд
75'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
75'
Плеа Алассан нанес удар, мяч был парирован, но Эссер Михаэль не удержал его в руках.
74'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
73'
Ганновер 96 контролирует мяч.
73'
Вайдандт Хендрик пробует нанести удар издали, но Зоммер Янн держит все под контролем
73'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
73'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
72'
Янчке Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
72'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Вайдандт Хендрик
71'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Боруссия М контролирует мяч.
Фол, нарушение
70'
Виммер Кевин наказан за толчок Штиндль Ларс
69'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
68'
Майна Линтон нарушает правила. Вендт Оскар пострадал
68'
Удар от ворот произведет Боруссия М
68'
Антон Вальдемар не смог попасть в створ ударом издали
68'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Стробл Тобиас нарушает правила. Фуллкруг Никлас пострадал
67'
Азар Торган из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Харагути Генки наказан за толчок Хофманн Йонас
66'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
66'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Виммер Кевин
64'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
Ганновер 96 контролирует мяч.
63'
Ганновер 96 контролирует мяч.
63'
Боруссия М контролирует мяч.
Фол, нарушение
62'
Плеа Алассан задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
61'
Майна Линтон наказан за толчок Штиндль Ларс
61'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
61'
ШАНС! Нойхаус Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Штиндль Ларс изменил счет на табло!
58'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
58'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
58'
Отличный гол забил Штиндль Ларс
58'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
58'
Азар Торган сделал результативную передачу.
58'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
57'
Стробл Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
56'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Шанс! Ланг Михаэль из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
55'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Остшолек Маттиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
Фол, нарушение
54'
Майна Линтон наказан за толчок Азар Торган
53'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
53'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
53'
Боруссия М контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
52'
Хофманн Йонас не смог попасть в створ ударом издали
52'
Боруссия М начинает контратаку
51'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
51'
Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
51'
Фоссум Ивер мяч отрикошетил от ворот
51'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Вуд Бобби наказан за толчок Штиндль Ларс
50'
Боруссия М контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
49'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
49'
Боруссия М контролирует мяч.
48'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Боруссия М контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
47'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
47'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
47'
Боруссия М контролирует мяч.
46'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Ганновер 96 контролирует мяч.
49'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Матч возобновлен
48'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль получил травму и заменен. Харагути Генки выходит на поле.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
Янчке Тони сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Ланг Михаэль изменил счет на табло!
44'
Игрок команды Ганновер 96 совершает серьёзную ошибку в обороне
44'
Янчке Тони из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
43'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
43'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
42'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль возвращается на поле.
41'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Гинтер Маттиас получил травму и заменен. Янчке Тони выходит на поле.
Травма, повреждение
40'
Хофманн Йонас возвращается на поле.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Хофманн Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Гинтер Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
37'
Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
37'
Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
36'
Бакалорц Марвин делает длинную передачу вперед
35'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
34'
Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Эльведи Нико из команды Боруссия М играет слишком грубо. Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль оказался на газоне.
33'
Боруссия М контролирует мяч.
Офсайд
32'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
31'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
30'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Ганновер 96 контролирует мяч.
29'
Ганновер 96 контролирует мяч.
28'
Азар Торган из команды Боруссия М пасует в штрафную, но Эссер Михаэль выходит и ловит мяч.
28'
Боруссия М контролирует мяч.
27'
Боруссия М контролирует мяч.
27'
Ганновер 96 контролирует мяч.
26'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Боруссия М контролирует мяч.
26'
Боруссия М контролирует мяч.
25'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
25'
Ганновер 96 начинает контратаку
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Боруссия М контролирует мяч.
24'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
22'
Хорошую попытку сделал Бакалорц Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
22'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
21'
Ланг Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М играет слишком грубо. Вуд Бобби оказался на газоне.
Угловой
21'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
20'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Стробл Тобиас
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Фол, нарушение
18'
Стробл Тобиас нарушает правила. Фуллкруг Никлас пострадал
18'
Нойхаус Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
17'
Гинтер Маттиас делает длинную передачу вперед
17'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Боруссия М контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Азар Торган из команды Боруссия М играет слишком грубо. Остшолек Маттиас оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Майна Линтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Боруссия М
12'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
11'
Азар Торган решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Корб Юлиан из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
Угловой
10'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
10'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает пас партнеру.
Угловой
10'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
10'
Нойхаус Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
9'
Вуд Бобби пробует нанести удар издали, но Зоммер Янн держит все под контролем
9'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Ланг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
7'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
7'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
7'
Отличный командный гол!
7'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Азар Торган изменил счет на табло!
7'
Плеа Алассан из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Боруссия М контролирует мяч.
6'
Боруссия М контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
5'
Вендт Оскар не смог попасть в створ ударом издали
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Боруссия М контролирует мяч.
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Фуллкруг Никлас сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Вуд Бобби изменил счет на табло!
1'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
1'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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