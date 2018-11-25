Стадион: Боруссия Парк Зрители: 48692
4:1
Конец матча
0:1
1' ГолВуд Бобби
1:1
7' ГолАзар Торган
2:1
44' ГолЛанг Михаэль
54' Желтая карточкаОстшолек Маттиас
3:1
58' ГолШтиндль Ларс
4:1
77' ГолЗакария Денис
83' Желтая карточкаАзар Торган
Второй тайм
91'
Боруссия М заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Отличные скиллы показывает Раффаэл де Араужо, обводя своих соперников
90'
90'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
89'
89'
88'
88'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
87'
87'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
85'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
84'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
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84'
84'
Элез Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Азар Торган получил желтую карточку от судьи
83'
Азар Торган из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Корб Юлиан пострадал.
83'
Азар Торган из команды Боруссия М сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М в офсайде
82'
82'
82'
82'
81'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
81'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Янчке Тони
79'
78'
Вайдандт Хендрик задерживает мяч рукой
77'
Стробл Тобиас сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Закария Денис изменил счет на табло!
77'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
77'
Хорошую попытку сделал Закария Денис. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
76'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Тактическая замена. Плеа Алассан уходит с поля и его заменяет Закария Денис
75'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
75'
Плеа Алассан нанес удар, мяч был парирован, но Эссер Михаэль не удержал его в руках.
74'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
73'
73'
Вайдандт Хендрик пробует нанести удар издали, но Зоммер Янн держит все под контролем
73'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
73'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
72'
Янчке Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
72'
71'
Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Вайдандт Хендрик
71'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
70'
Виммер Кевин наказан за толчок Штиндль Ларс
69'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Майна Линтон нарушает правила. Вендт Оскар пострадал
68'
68'
Антон Вальдемар не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
67'
Стробл Тобиас нарушает правила. Фуллкруг Никлас пострадал
67'
Азар Торган из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
66'
Харагути Генки наказан за толчок Хофманн Йонас
66'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
65'
Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Виммер Кевин
64'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
63'
63'
62'
Плеа Алассан задерживает мяч рукой
61'
Майна Линтон наказан за толчок Штиндль Ларс
61'
61'
ШАНС! Нойхаус Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
58'
Г О О О О Л - Штиндль Ларс изменил счет на табло!
58'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
58'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
58'
Отличный гол забил Штиндль Ларс
58'
58'
Азар Торган сделал результативную передачу.
58'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
57'
Стробл Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Шанс! Ланг Михаэль из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
55'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Остшолек Маттиас получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
54'
Майна Линтон наказан за толчок Азар Торган
53'
53'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
53'
52'
52'
Хофманн Йонас не смог попасть в створ ударом издали
52'
51'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
51'
Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
51'
Фоссум Ивер мяч отрикошетил от ворот
51'
50'
Вуд Бобби наказан за толчок Штиндль Ларс
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
49'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
49'
48'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
47'
47'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
47'
47'
46'
46'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
49'
48'
Матч возобновлен
48'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль получил травму и заменен. Харагути Генки выходит на поле.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Саренсен-Базее Ноа-Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
Янчке Тони сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Ланг Михаэль изменил счет на табло!
44'
Игрок команды Ганновер 96 совершает серьёзную ошибку в обороне
44'
Янчке Тони из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
43'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
43'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль возвращается на поле.
41'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Саренсен-Базее Ноа-Йоэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Гинтер Маттиас получил травму и заменен. Янчке Тони выходит на поле.
40'
Хофманн Йонас возвращается на поле.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Хофманн Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Гинтер Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Хофманн Йонас наказан за толчок Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
37'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
36'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 в офсайде
36'
Бакалорц Марвин делает длинную передачу вперед
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
34'
Фоссум Ивер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Эльведи Нико из команды Боруссия М играет слишком грубо. Саренсен-Базее Ноа-Йоэль оказался на газоне.
33'
32'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 в офсайде
32'
31'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
30'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
29'
28'
Азар Торган из команды Боруссия М пасует в штрафную, но Эссер Михаэль выходит и ловит мяч.
28'
27'
27'
26'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
26'
25'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
25'
Ганновер 96 начинает контратаку
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
24'
23'
22'
Судья сигнализирует, что Стробл Тобиас из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
22'
Хорошую попытку сделал Бакалорц Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
21'
Ланг Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
21'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М играет слишком грубо. Вуд Бобби оказался на газоне.
21'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
20'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Фуллкруг Никлас наказан за толчок Стробл Тобиас
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
18'
Стробл Тобиас нарушает правила. Фуллкруг Никлас пострадал
18'
Нойхаус Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
17'
Гинтер Маттиас делает длинную передачу вперед
17'
16'
16'
Азар Торган из команды Боруссия М играет слишком грубо. Остшолек Маттиас оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 в офсайде
14'
14'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Майна Линтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
13'
12'
12'
11'
Азар Торган решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
11'
Судья сигнализирует, что Корб Юлиан из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
10'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
10'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает пас партнеру.
10'
Азар Торган из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
10'
Нойхаус Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
9'
Вуд Бобби пробует нанести удар издали, но Зоммер Янн держит все под контролем
9'
8'
Ланг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
7'
7'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
7'
Отличный командный гол!
7'
Нойхаус Флориан сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Азар Торган изменил счет на табло!
7'
Плеа Алассан из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
5'
Вендт Оскар не смог попасть в створ ударом издали
4'
4'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
2'
1'
Фуллкруг Никлас сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Вуд Бобби изменил счет на табло!
1'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
1'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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