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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Фрайбург
1:1
Второй тайм: 90+'
Вердер
0'
41' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
1:0
42' Пенальти
Вальдшмидт Лука
61' Желтая карточка
Шахин Нури
1:1
90' Гол
Аугустинссон Людвиг
90'+5
Второй тайм
Фол, нарушение
94'
Велькович Милош из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Петерсен Нильс пострадал.
94'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Аугустинссон Людвиг забивает!
92'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
92'
Гебреселассие Теодор мяч отрикошетил от ворот
92'
Мойсандер Никлас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
91'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Головой пробил Гебреселассие Теодор, но голкипер отбил его в поле!
91'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
91'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Удар от ворот произведет Фрайбург
89'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Каммербауэр Патрик
88'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
87'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Хёлер Лукас нанес удар в каркас ворот!
87'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
87'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
86'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург в офсайде
86'
Игрок команды Фрайбург головой возвращает мяч партнеру по команде.
86'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
86'
Павленка Иржи отбил мяч на угловой после удара Хёлер Лукас из штрафной площади.
85'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
85'
Хаберер Яник из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
85'
Фрайбург начинает контратаку
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
Удар от ворот произведет Вердер
84'
ШАНС! Кох Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
84'
Франц Майк из команды Фрайбург подал угловой справа.
84'
Вальдшмидт Лука мяч отрикошетил от ворот
84'
Отличные скиллы показывает Вальдшмидт Лука, обводя своих соперников
83'
Удар от ворот произведет Фрайбург
83'
ШАНС! Мойсандер Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Головой пробил Юя Осако, но голкипер отбил его в поле!
83'
Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
82'
Опасность предотвращена - Мойсандер Никлас из команды Вердер вступил в отбор удачно
82'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
82'
Фрайбург начинает контратаку
81'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
81'
Велькович Милош делает длинную передачу вперед
80'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Удар от ворот произведет Фрайбург
80'
Тактическая замена. Гондорф Жером уходит с поля и его заменяет Франц Майк
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Писарро Клаудио из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
79'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
78'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
78'
Велькович Милош делает длинную передачу вперед
77'
Вердер контролирует мяч.
77'
Удар от ворот произведет Фрайбург
77'
Тактическая замена. Эггештайн Йоханнес уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
77'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Рашица Милот из команды Вердер делает пас партнеру.
76'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Крузе Макс из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
75'
Вальдшмидт Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Гондорф Жером пострадал.
74'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Велькович Милош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
73'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Выглядело как неплохой момент. Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
71'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хайнц Доминик
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
70'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург играет в стеночку с партнером по команде. Хёлер Лукас это был.
70'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
70'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
69'
Фрайбург контролирует мяч.
69'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
Фол, нарушение
68'
Рашица Милот из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Гульде Мануэль пострадал.
68'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
67'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
67'
Фрайбург контролирует мяч.
67'
Крузе Макс из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
67'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
66'
Вердер контролирует мяч.
65'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Угловой
65'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
65'
Юя Осако из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
65'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
64'
Штенцель Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Вердер начинает контратаку
64'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
64'
Фрайбург начинает контратаку
64'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Юя Осако
63'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Рашица Милот
62'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Вердер
61'
Шанс! Хаберер Яник из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
61'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Шахин Нури получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Шахин Нури грубо играет против соперника. Пострадал Хёлер Лукас
60'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой слева.
60'
Гондорф Жером бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
60'
Гюнтер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Отличные скиллы показывает Гюнтер Кристиан, обводя своих соперников
59'
Удар от ворот произведет Вердер
59'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
58'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Гюнтер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Удар от ворот произведет Вердер
58'
Терраццино Марко не смог попасть в створ ударом издали
58'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
57'
Гульде Мануэль делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хайнц Доминик
57'
Терраццино Марко из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
56'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
54'
Фрайбург контролирует мяч.
54'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Шахин Нури пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
53'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Крузе Макс из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Удар от ворот произведет Фрайбург
52'
Эггештайн Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
52'
Вердер имеет хороший шанс забить.
51'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Хорошую попытку сделал Вальдшмидт Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
50'
Вальдшмидт Лука нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
50'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
49'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
49'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Харник Мартин из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Эггештайн Йоханнес пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
48'
Харник Мартин из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Вердер контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
46'
Удар от ворот произведет Вердер
46'
Гульде Мануэль делает длинную передачу вперед
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Классен Дэви нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
47'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Шахин Нури пробил со штрафного прямо в стенку
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Штенцель Паскаль из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
44'
Фрайбург контролирует мяч.
44'
Опасность предотвращена - Гебреселассие Теодор из команды Вердер вступил в отбор удачно
44'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
44'
Удар от ворот произведет Вердер
43'
Штенцель Паскаль нанес удар чуть мимо. Близко!
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург забивает с точки!
42'
Матч возобновлен
Желтая карточка
41'
Мойсандер Никлас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Мойсандер Никлас играет рукой в штрафной! Мойсандер Никлас вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
40'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
38'
Хаберер Яник задерживает мяч рукой
38'
Удар от ворот произведет Фрайбург
38'
ШАНС! Харник Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
37'
Выглядело как неплохой момент. Хёлер Лукас из команды Фрайбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
Фрайбург начинает контратаку
36'
Харник Мартин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Вердер имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Удар от ворот произведет Фрайбург
34'
Штенцель Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
34'
Головой пробил Классен Дэви, но голкипер отбил его в поле!
33'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Хёлер Лукас наказан за толчок Аугустинссон Людвиг
33'
Фрайбург контролирует мяч.
32'
Опасность предотвращена - Кох Робин из команды Фрайбург вступил в отбор удачно
32'
Вердер начинает контратаку
32'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Удар от ворот произведет Фрайбург
31'
Как он промахнулся? Харник Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Классен Дэви нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
30'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Классен Дэви из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Вердер начинает контратаку
27'
Вальдшмидт Лука пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
27'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
27'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
26'
Фрайбург контролирует мяч.
26'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Вердер
25'
ШАНС! Терраццино Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
23'
Эггештайн Йоханнес задерживает мяч рукой
23'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Гебреселассие Теодор ошибается в защите.
22'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Хорошую попытку сделал Харник Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Кох Робин ошибается в защите.
21'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
20'
Павленка Иржи делает длинную передачу вперед
20'
Вердер контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Вердер контролирует мяч.
19'
Игра в одни ворота сейчас. Фрайбург доминирует и владеет мячом
19'
Гондорф Жером пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
18'
Отличные скиллы показывает Гондорф Жером, обводя своих соперников
18'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Штенцель Паскаль бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
17'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
17'
Крузе Макс из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Вердер контролирует мяч.
16'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает неудачный навес.
14'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
13'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург в офсайде
13'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург играет в стеночку с партнером по команде. Гондорф Жером это был.
12'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Вердер
11'
Вальдшмидт Лука нанес удар чуть мимо. Близко!
11'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург делает пас партнеру.
10'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Штенцель Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
9'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
9'
Гондорф Жером из команды Фрайбург в офсайде
9'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Терраццино Марко из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Эггештайн Максимилиан атаковал сзади соперника. Это Хаберер Яник заработал своей команде штрафной
8'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Фрайбург контролирует мяч.
6'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Угловой
5'
Гондорф Жером из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
4'
Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Гондорф Жером из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
4'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
3'
Хёлер Лукас наказан за толчок Мойсандер Никлас
3'
Удар от ворот произведет Фрайбург
2'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
2'
Шахин Нури из команды Вердер делает пас партнеру.
2'
Вердер контролирует мяч.
2'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вердер начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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