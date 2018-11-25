Стадион: Шварцвальд
41' Желтая карточкаМойсандер Никлас
1:0
42' ПенальтиВальдшмидт Лука
61' Желтая карточкаШахин Нури
1:1
90' ГолАугустинссон Людвиг
Второй тайм
94'
Велькович Милош из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Петерсен Нильс пострадал.
94'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
93'
Г О О О О Л - Аугустинссон Людвиг забивает!
92'
92'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой справа.
92'
Гебреселассие Теодор мяч отрикошетил от ворот
92'
Мойсандер Никлас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Головой пробил Гебреселассие Теодор, но голкипер отбил его в поле!
91'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
91'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
89'
89'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Каммербауэр Патрик
88'
88'
87'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Хёлер Лукас нанес удар в каркас ворот!
87'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
87'
86'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург в офсайде
86'
Игрок команды Фрайбург головой возвращает мяч партнеру по команде.
86'
86'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
86'
Павленка Иржи отбил мяч на угловой после удара Хёлер Лукас из штрафной площади.
85'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
85'
Хаберер Яник из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
84'
ШАНС! Кох Робин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Франц Майк из команды Фрайбург подал угловой справа.
84'
Вальдшмидт Лука мяч отрикошетил от ворот
84'
Отличные скиллы показывает Вальдшмидт Лука, обводя своих соперников
83'
83'
ШАНС! Мойсандер Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Головой пробил Юя Осако, но голкипер отбил его в поле!
83'
Рашица Милот навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
82'
Опасность предотвращена - Мойсандер Никлас из команды Вердер вступил в отбор удачно
82'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
82'
81'
81'
Велькович Милош делает длинную передачу вперед
80'
80'
80'
80'
Тактическая замена. Гондорф Жером уходит с поля и его заменяет Франц Майк
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Писарро Клаудио из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
79'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Велькович Милош делает длинную передачу вперед
77'
77'
77'
Тактическая замена. Эггештайн Йоханнес уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
77'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Рашица Милот из команды Вердер делает пас партнеру.
76'
75'
75'
Крузе Макс из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
75'
Вальдшмидт Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Гондорф Жером пострадал.
74'
73'
Рашица Милот из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Велькович Милош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
73'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Выглядело как неплохой момент. Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
71'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает пас партнеру.
71'
Судья сигнализирует, что Крузе Макс из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хайнц Доминик
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
70'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург играет в стеночку с партнером по команде. Хёлер Лукас это был.
70'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
70'
70'
69'
69'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
68'
Рашица Милот из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Гульде Мануэль пострадал.
68'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
67'
Крузе Макс из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
67'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
65'
Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
64'
Штенцель Паскаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
64'
64'
64'
63'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Юя Осако
63'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Рашица Милот
62'
62'
61'
61'
Шанс! Хаберер Яник из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
61'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Шахин Нури получил желтую карточку от судьи
60'
Безумный фол. Шахин Нури грубо играет против соперника. Пострадал Хёлер Лукас
60'
60'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой слева.
60'
Гондорф Жером бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
60'
Гюнтер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Отличные скиллы показывает Гюнтер Кристиан, обводя своих соперников
59'
59'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
58'
58'
58'
Гюнтер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Терраццино Марко не смог попасть в створ ударом издали
58'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
57'
Гульде Мануэль делает длинную передачу вперед
57'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хайнц Доминик
57'
Терраццино Марко из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
56'
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
54'
54'
54'
53'
Шахин Нури пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
53'
53'
Крузе Макс из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
52'
Эггештайн Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
52'
Вердер имеет хороший шанс забить.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Хорошую попытку сделал Вальдшмидт Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
50'
Вальдшмидт Лука нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
50'
49'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Харник Мартин из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Эггештайн Йоханнес пробует нанести удар издали, но Шволов Александер держит все под контролем
48'
Харник Мартин из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
46'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
46'
46'
Гульде Мануэль делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Классен Дэви нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
47'
47'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Классен Дэви
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Шахин Нури пробил со штрафного прямо в стенку
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Судья сигнализирует, что Штенцель Паскаль из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
44'
44'
Опасность предотвращена - Гебреселассие Теодор из команды Вердер вступил в отбор удачно
44'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
44'
43'
Штенцель Паскаль нанес удар чуть мимо. Близко!
42'
Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург забивает с точки!
42'
Матч возобновлен
41'
Мойсандер Никлас получил желтую карточку от судьи
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Мойсандер Никлас играет рукой в штрафной! Мойсандер Никлас вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
40'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
40'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
38'
Хаберер Яник задерживает мяч рукой
38'
38'
ШАНС! Харник Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Выглядело как неплохой момент. Хёлер Лукас из команды Фрайбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
36'
Харник Мартин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Вердер имеет хороший шанс забить.
35'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
34'
Штенцель Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
34'
Головой пробил Классен Дэви, но голкипер отбил его в поле!
33'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
33'
Хёлер Лукас наказан за толчок Аугустинссон Людвиг
33'
32'
32'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Как он промахнулся? Харник Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Классен Дэви нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
30'
30'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
29'
Классен Дэви из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Терраццино Марко из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
27'
Вальдшмидт Лука пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
27'
27'
27'
26'
26'
26'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
25'
25'
ШАНС! Терраццино Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
25'
24'
24'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
23'
Эггештайн Йоханнес задерживает мяч рукой
23'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Гебреселассие Теодор ошибается в защите.
22'
21'
Хорошую попытку сделал Харник Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Кох Робин ошибается в защите.
21'
20'
Павленка Иржи делает длинную передачу вперед
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
19'
Игра в одни ворота сейчас. Фрайбург доминирует и владеет мячом
19'
Гондорф Жером пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
18'
Отличные скиллы показывает Гондорф Жером, обводя своих соперников
18'
18'
Штенцель Паскаль бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
17'
17'
Крузе Макс из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
16'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
15'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает неудачный навес.
14'
14'
13'
13'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург в офсайде
13'
12'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург играет в стеночку с партнером по команде. Гондорф Жером это был.
12'
11'
11'
Вальдшмидт Лука нанес удар чуть мимо. Близко!
11'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург делает пас партнеру.
10'
10'
Штенцель Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
9'
9'
Гондорф Жером из команды Фрайбург в офсайде
9'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Терраццино Марко из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Судья свистит. Эггештайн Максимилиан атаковал сзади соперника. Это Хаберер Яник заработал своей команде штрафной
8'
7'
7'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Гондорф Жером из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
4'
Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Гондорф Жером из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
4'
Гондорф Жером из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
4'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Хёлер Лукас наказан за толчок Мойсандер Никлас
3'
2'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
2'
Шахин Нури из команды Вердер делает пас партнеру.
2'
2'
1'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вердер начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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