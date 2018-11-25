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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Летцигрунд
2:1
Второй тайм: 65'
1:0
3' ГолНгой Жульен
7' Желтая карточкаJordi Quintilla
2:0
14' ГолБайрами Недим
28' Желтая карточкаLeonel Mosevich
33' Желтая карточкаDjibril Diani
2:1
56' ГолБарнетта Транквилло
58' Желтая карточкаMajeed Ashimeru
|
3'
1:0
14'
2:0
28'
33'
56'
2:1
58'
Состав команд
14
Лаванши
Нума
23
Айети
Арлинд
20
Нгой
Жульен
11
Бауи
Набиль
19
Пинга
Аймери
Грасcхоппер 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 23 Айети Арлинд Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 29 Djibril Diani Полузащитник
- 20 Нгой Жульен Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 11 Бауи Набиль Полузащитник
- 19 Пинга Аймери Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Mateo Matic Вратарь
- 24 Лика Буджар Защитник
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 6 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 17 Камбер Робин Полузащитник
- 25 Nikola Sukacev
- Главный тренер: Финк Торстен
Санкт-Галлен 4-3-3
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 50 Люхингер Николас Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 5 Leonel Mosevich Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 14 Сьерро Венсан Полузащитник
- 8 Jordi Quintilla Полузащитник
- 4 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 93 Бакайоко Аксель Нападающий
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 19 Kekuta Manneh Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 6 Уисс Алан Защитник
- 3 Кшук Слиман Защитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Нападающий
- 44 Кутеса Дерек Нападающий
- 29 Alessandro Kraeuchi
- Главный тренер: Peter Zeidler
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 14.11.2018 Райо Вальекано 3:1 Грасcхоппер ТМК
- 11.11.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Грасcхоппер С
- 03.11.2018 Грасcхоппер 0:3 Янг Бойз С
- 27.10.2018 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 21.10.2018 Сьон 0:0 Грасcхоппер С
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Стад де Ньон 3:1 Грасcхоппер К
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 19.08.2018 Буохс 0:2 Грасcхоппер К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 16.11.2018 Вадуц 0:3 Санкт-Галлен ТМК
- 11.11.2018 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз С
- 04.11.2018 Сьон 0:1 Санкт-Галлен С
- 01.11.2018 Санкт-Галлен 1:2 Сьон К
- 28.10.2018 Санкт-Галлен 3:2 Цюрих С
- 21.10.2018 Лугано 3:1 Санкт-Галлен С
- 06.10.2018 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 16.09.2018 Мури 0:7 Санкт-Галлен К
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 Ueberstorf 0:6 Санкт-Галлен К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Санкт-Галлен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.04.2016 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.03.2016 Санкт-Галлен 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 26.09.2015 Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.08.2015 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2015 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.11.2014 Грасcхоппер 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2014 Санкт-Галлен 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2014 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.02.2014 Санкт-Галлен 1:5 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|13
|1
|1
|47 - 16
|40
|2.
|Тун
|1:1
|15
|6
|5
|4
|31 - 23
|23
|3.
|Базель
|0:1
|15
|6
|5
|4
|28 - 29
|23
|4.
|Люцерн
|1:0
|15
|7
|0
|8
|24 - 27
|21
|5.
|Цюрих
|15
|5
|6
|4
|24 - 23
|21
|6.
|Санкт-Галлен
|1:2
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|7.
|Грасcхоппер
|2:1
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|8.
|Лугано
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|9.
|Сьон
|1:1
|15
|4
|3
|8
|22 - 26
|15
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|15
|2
|6
|7
|21 - 33
|12
Второй тайм
58'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
56'
Г О О О О Л - Барнетта Транквилло бьет в цель!
53'
Грасcхоппер делает замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
46'
Санкт-Галлен делает замену. Leonel Mosevich уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
46'
Санкт-Галлен делает замену. Люхингер Николас уходит с поля, а Барнетта Транквилло выходит на его замену.
46'
Грасcхоппер делает замену. Djibril Diani уходит с поля, а Камбер Робин выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Djibril Diani получил желтую карточку от судьи
28'
Leonel Mosevich получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Байрами Недим бьет в цель!
7'
Jordi Quintilla получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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