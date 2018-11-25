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Стадион:
Грасcхоппер
2:1
Второй тайм: 65'
Санкт-Галлен
0'
1:0
3' Гол
Нгой Жульен
7' Желтая карточка
Jordi Quintilla
2:0
14' Гол
Байрами Недим
28' Желтая карточка
Leonel Mosevich
33' Желтая карточка
Djibril Diani
2:1
56' Гол
Барнетта Транквилло
58' Желтая карточка
Majeed Ashimeru
65'
Второй тайм
Желтая карточка
58'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Барнетта Транквилло бьет в цель!
53'
Грасcхоппер делает замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
46'
Санкт-Галлен делает замену. Leonel Mosevich уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
46'
Санкт-Галлен делает замену. Люхингер Николас уходит с поля, а Барнетта Транквилло выходит на его замену.
46'
Грасcхоппер делает замену. Djibril Diani уходит с поля, а Камбер Робин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Djibril Diani получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Leonel Mosevich получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Байрами Недим бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Jordi Quintilla получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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