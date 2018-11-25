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Стадион:
Сьон
1:1
Второй тайм: 67'
Тун
0'
1:0
4' Гол
Касами Пайтим
14' Желтая карточка
Моргадо Бруно
1:1
61' Гол
Соргич Деян
67'
Второй тайм
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
50'
Сьон делает замену. Леняни Эрмир уходит с поля, а Yassin Fortune выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сьон делает замену. Масейрас Кентен уходит с поля, а Ayoub Abdellaoui выходит на его замену.
Желтая карточка
14'
Моргадо Бруно получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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