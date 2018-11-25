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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Турбийон
1:0
4' ГолКасами Пайтим
14' Желтая карточкаМоргадо Бруно
1:1
61' ГолСоргич Деян
|
4'
1:0
14'
61'
1:1
Состав команд
34
Ндойе
Бирама
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
14
Гельми
Рой
Сьон 4-3-1-2
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 34 Ндойе Бирама Защитник
- 27 Моргадо Бруно Защитник
- 6 Christian Zock Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 7 Касами Пайтим Полузащитник
- 11 Адриан Оливейра Нападающий
- 33 Леняни Эрмир Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Месонньяль Антони Вратарь
- 30 Ayoub Abdellaoui Защитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 90 Philippe Нападающий
- 22 Moussa Kalilou Djitte
- 3 Andre Luis II
- 25 Yassin Fortune
- Главный тренер: Murat Yakin
Тун 4-3-3
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 4 Miguel Rodrigues I Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 14 Гельми Рой Полузащитник
- 10 Basil Stillhart Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Нападающий
- 9 Соргич Деян Нападающий
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 25 Биглер Кевин Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 37 Саланович Деннис Нападающий
- 21 Феррейру Нельсон Нападающий
- 36 Dominik Schwizer
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 20.11.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Сьон ТМК
- 15.11.2018 Сьон 0:5 Фрайбург ТМК
- 11.11.2018 Цюрих 1:2 Сьон С
- 04.11.2018 Сьон 0:1 Санкт-Галлен С
- 01.11.2018 Санкт-Галлен 1:2 Сьон К
- 27.10.2018 Янг Бойз 3:2 Сьон С
- 21.10.2018 Сьон 0:0 Грасcхоппер С
- 07.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон С
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон К
- 07.09.2018 Кьяссо 1:2 Сьон ТМК
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 18.08.2018 Кёниц 0:3 Сьон К
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
Тун (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 10.11.2018 Тун 4:2 Базель С
- 03.11.2018 Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 31.10.2018 Виль 1:1 Тун К
- 28.10.2018 Лугано 2:1 Тун С
- 20.10.2018 Люцерн 0:2 Тун С
- 07.10.2018 Тун 2:2 Цюрих С
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Мутье 1:3 Тун К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 18.08.2018 FC Veyrier Sport 1:5 Тун К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Тун 4:0 Стад де Ньон ТМК
- 11.07.2018 Тун 3:2 Кьяссо ТМК
- 07.07.2018 Тун 2:3 Арау ТМК
Последние игры между собой
Сьон: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон Суперлига
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон Суперлига
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун Суперлига
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи. Клубы
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун Суперлига
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон Суперлига
- 30.04.2017 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 01.04.2017 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 05.11.2016 Тун 2:3 Сьон Суперлига
- 11.09.2016 Сьон 1:0 Тун Суперлига
- 16.05.2016 Тун 1:1 Сьон Суперлига
- 10.04.2016 Сьон 2:1 Тун Суперлига
- 29.11.2015 Сьон 1:2 Тун Суперлига
- 30.08.2015 Тун 0:2 Сьон Суперлига
- 25.04.2015 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 22.03.2015 Сьон 3:0 Тун Суперлига
- 19.10.2014 Сьон 0:0 Тун Суперлига
- 30.08.2014 Тун 2:1 Сьон Суперлига
- 11.05.2014 Сьон 3:1 Тун Суперлига
- 22.02.2014 Тун 3:1 Сьон Суперлига
Сьон
Тун
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|13
|1
|1
|47 - 16
|40
|2.
|Тун
|1:1
|15
|6
|5
|4
|31 - 23
|23
|3.
|Базель
|0:1
|15
|6
|5
|4
|28 - 29
|23
|4.
|Люцерн
|1:0
|15
|7
|0
|8
|24 - 27
|21
|5.
|Цюрих
|15
|5
|6
|4
|24 - 23
|21
|6.
|Санкт-Галлен
|1:2
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|7.
|Грасcхоппер
|2:1
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|8.
|Лугано
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|9.
|Сьон
|1:1
|15
|4
|3
|8
|22 - 26
|15
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|15
|2
|6
|7
|21 - 33
|12
Второй тайм
61'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
50'
Сьон делает замену. Леняни Эрмир уходит с поля, а Yassin Fortune выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сьон делает замену. Масейрас Кентен уходит с поля, а Ayoub Abdellaoui выходит на его замену.
14'
Моргадо Бруно получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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