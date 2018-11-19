Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Арсенал

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Предыдущие игры
Борнмут (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 10.11.2018 Ньюкасл 2:1 Борнмут ПЛ
- 03.11.2018 Борнмут 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.10.2018 Борнмут 2:1 Норвич КЛ
- 27.10.2018 Фулхэм 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.10.2018 Борнмут 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 06.10.2018 Уотфорд 0:4 Борнмут ПЛ
- 01.10.2018 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.09.2018 Борнмут 3:2 Блэкберн КЛ
- 22.09.2018 Бёрнли 4:0 Борнмут ПЛ
- 15.09.2018 Борнмут 4:2 Лестер ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 28.08.2018 Борнмут 3:0 Милтон Кинс Донс КЛ
- 25.08.2018 Борнмут 2:2 Эвертон ПЛ
- 18.08.2018 Вест Хэм 1:2 Борнмут ПЛ
- 11.08.2018 Борнмут 2:0 Кардифф Сити ПЛ
- 04.08.2018 Борнмут 5:2 Марсель ТМК
- 03.08.2018 Борнмут 0:2 Бетис ТМК
- 28.07.2018 Ноттингем Форест 2:0 Борнмут ТМК
- 27.07.2018 Бристоль Сити 1:1 Борнмут ТМК
- 20.07.2018 Леванте 3:4 Борнмут ТМК
Арсенал (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 11.11.2018 Арсенал 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 08.11.2018 Арсенал 0:0 Спортинг Л ЛЕ
- 03.11.2018 Арсенал 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 31.10.2018 Арсенал 2:1 Блэкпул КЛ
- 28.10.2018 Кристал Пэлас 2:2 Арсенал ПЛ
- 25.10.2018 Спортинг Л 0:1 Арсенал ЛЕ
- 22.10.2018 Арсенал 3:1 Лестер ПЛ
- 07.10.2018 Фулхэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 04.10.2018 Карабах 0:3 Арсенал ЛЕ
- 29.09.2018 Арсенал 2:0 Уотфорд ПЛ
- 26.09.2018 Арсенал 3:1 Брентфорд КЛ
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 5
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|23 - 5
|30
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 8
|28
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|20 - 10
|27
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 15
|24
|6.
|Борнмут
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|9.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|10.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 31
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - АрсеналДо начала игры, которая состоится 25.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 3 минуты.
Новости матча
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"Арсеналу" интересна Суперлига — 10:28
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Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал
Борнмут
3.8% (3)
Ничья:
12.8% (10)
Арсенал
83.3% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
42.3% (33)
0:1 Арсенал:
16.7% (13)
0:2 Арсенал:
14.1% (11)
1:3 Арсенал:
7.7% (6)
1:1 Ничья:
6.4% (5)
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