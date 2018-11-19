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Борнмут
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Арсенал

До начала игры, которая состоится 25.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 3 минуты.
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:
Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал
Борнмут
3.8% (3)
Ничья:
12.8% (10)
Арсенал
83.3% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
42.3% (33)
Арсенал:
16.7% (13)
Арсенал:
14.1% (11)
Арсенал:
7.7% (6)
Ничья:
6.4% (5)
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