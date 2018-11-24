Стадион: Гудисон Парк Зрители: 39139
1:0
Второй тайм: 89'
43' Желтая карточкаЭтеридж Нейл
58' Желтая карточкаКамараса Виктор
1:0
59' ГолСигурдссон Гильфи
63' Желтая карточкаКадим Харрис
Второй тайм
90'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
89'
88'
88'
Шанс! Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити пробил головой, но мимо
88'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
86'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
86'
Хойлетт Джуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Каннингхем Грег наказан за толчок Лукмен Адемола
85'
Матч возобновится спорным мячом
85'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Уорд Даниэль
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
83'
Гомеш Андре из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
83'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гомеш Андре из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
82'
Мёрфи Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
81'
81'
Этеридж Нейл отбил мяч на угловой после удара Лукмен Адемола из штрафной площади.
81'
Отличные скиллы показывает Лукмен Адемола, обводя своих соперников
80'
80'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
79'
78'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
77'
77'
Тактическая замена. Бернард Дуарте уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
76'
75'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
75'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
74'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
74'
Тактическая замена. Артер Гарри уходит с поля и его заменяет Хойлетт Джуниор
73'
Патерсон Каллум наказан за толчок Ришарлисон
73'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Лукмен Адемола
71'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
71'
Хороший удар издали нанес Камараса Виктор, но отличный сейв сделал Пикфорд Джордан. Угловой.
71'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
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70'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Гуннарссон Арон
70'
70'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Гуэйе Идрисса оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
69'
69'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
68'
67'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
Гомеш Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Кадим Харрис уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джош
66'
Уолкотт Тео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Манга Экеле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
65'
Патерсон Каллум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
65'
Каннингхем Грег предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Ришарлисон из команды Эвертон делает пас партнеру.
65'
64'
Матч возобновлен
63'
Кадим Харрис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
63'
Кадим Харрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Безумный фол. Кадим Харрис грубо играет против соперника. Пострадал Пикфорд Джордан
62'
Плохо сыграл Ришарлисон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Ришарлисон наказан за толчок Артер Гарри
62'
61'
60'
Патерсон Каллум наказан за толчок Мина Йерри
60'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
59'
ГОЛ! Легко закончил атаку Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон, забив в пустые ворота!
59'
Этеридж Нейл не дал случится голу! Уолкотт Тео должен был забивать, но Этеридж Нейл сделал отличный сейв
58'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
58'
58'
Рефери не любит споров - именно за это Камараса Виктор сейчас получил желтую
57'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
55'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити.
55'
Какой шанс! Сигурдссон Гильфи почти забил, но мяч вынесли с линии!
55'
Бернард Дуарте из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
54'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити пасует в штрафную, но Пикфорд Джордан выходит и ловит мяч.
54'
Гуэйе Идрисса ошибается в защите.
54'
53'
53'
53'
52'
Сигурдссон Гильфи не смог попасть в створ ударом издали
52'
51'
50'
Уолкотт Тео возвращается на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
50'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
50'
Шанс! Моррисон Шон из команды Кардифф Сити пробил головой, но мимо
50'
Артер Гарри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Матч возобновлен
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Уолкотт Тео получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Уолкотт Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Судья сигнализирует, что Бернард Дуарте из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кадим Харрис
46'
Судья сигнализирует, что Ришарлисон из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Каннингхем Грег
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ришарлисон из команды Эвертон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Уолкотт Тео из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Гомеш Андре из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
45'
Отличные скиллы показывает Гомеш Андре, обводя своих соперников
45'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
45'
Судья сигнализирует, что Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
44'
44'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
43'
43'
Судье надоело, что Этеридж Нейл тянет время и он наказал его горчичником
43'
Гомеш Андре из команды Эвертон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
42'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
41'
Гомеш Андре из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Кадим Харрис из команды Кардифф Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гомеш Андре не пострадал и надо продолжать игру!
41'
Гомеш Андре из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
40'
Ришарлисон нанес удар головой, но Этеридж Нейл спокойно отбил мяч.
40'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
39'
Назначен штрафной. Пострадал Уолкотт Тео, его свалил Артер Гарри.
39'
39'
39'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Динь Люка и Бернард Дуарте из команды Эвертон.
38'
38'
37'
Гуннарссон Арон наказан за толчок Сигурдссон Гильфи
36'
36'
35'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кадим Харрис из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
33'
33'
Гомеш Андре не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Опасность предотвращена - Манга Экеле из команды Кардифф Сити вступил в отбор удачно
33'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Мина Йерри наказан за толчок Патерсон Каллум
32'
Уолкотт Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
32'
Моррисон Шон ошибается в защите.
31'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
Отличные скиллы показывает Сигурдссон Гильфи, обводя своих соперников
31'
30'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
30'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
30'
29'
ШАНС! Гомеш Андре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Отличные скиллы показывает Гомеш Андре, обводя своих соперников
29'
Этеридж Нейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Ришарлисон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
27'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
24'
Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Артер Гарри
24'
24'
23'
22'
22'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
21'
21'
21'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
19'
Динь Люка наказан за толчок Кадим Харрис
19'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
18'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
17'
Судья сигнализирует, что Кин Майкл из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
15'
14'
ШАНС! Патерсон Каллум нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Мина Йерри ошибается в защите.
14'
14'
Гуэйе Идрисса не смог попасть в створ ударом издали
14'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
13'
Патерсон Каллум нанес удар головой, но Пикфорд Джордан спокойно отбил мяч.
13'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
12'
11'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
11'
11'
11'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
11'
Камараса Виктор наказан за толчок Бернард Дуарте
10'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
9'
9'
Кин Майкл нанес удар головой, но Этеридж Нейл спокойно отбил мяч.
8'
8'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
7'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Безумный фол. Артер Гарри грубо играет против соперника. Пострадал Коулмэн Шеймус
6'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити толкнул локтем оппонента. Это Ришарлисон заработал фол
6'
5'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
4'
3'
Отличный пас сделал Гуэйе Идрисса из команды Эвертон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
3'
2'
1'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эвертон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Кардифф Сити
Эвертон
95.2% (159)
Ничья:
4.2% (7)
Кардифф Сити
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Эвертон:
37.7% (63)
2:1 Эвертон:
28.1% (47)
1:0 Эвертон:
22.8% (38)
3:1 Эвертон:
4.2% (7)
1:1 Ничья:
3% (5)
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