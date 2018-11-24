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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 39139
Эвертон
1:0
Второй тайм: 89'
Кардифф Сити
0'
43' Желтая карточка
Этеридж Нейл
58' Желтая карточка
Камараса Виктор
1:0
59' Гол
Сигурдссон Гильфи
63' Желтая карточка
Кадим Харрис
89'
Второй тайм
90'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
89'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Эвертон
88'
Шанс! Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити пробил головой, но мимо
88'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
86'
Кин Майкл из команды Эвертон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
86'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
86'
Хойлетт Джуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Тосун Дженк нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
85'
Каннингхем Грег наказан за толчок Лукмен Адемола
85'
Матч возобновится спорным мячом
85'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Уорд Даниэль
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
83'
Гомеш Андре из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
83'
Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гомеш Андре из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
82'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
82'
Мёрфи Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
81'
Этеридж Нейл отбил мяч на угловой после удара Лукмен Адемола из штрафной площади.
81'
Отличные скиллы показывает Лукмен Адемола, обводя своих соперников
80'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
80'
Эвертон контролирует мяч.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
80'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
79'
Удар от ворот произведет Эвертон
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Динь Люка из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джош
77'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
77'
Тактическая замена. Бернард Дуарте уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
76'
Эвертон контролирует мяч.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
75'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
74'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Артер Гарри уходит с поля и его заменяет Хойлетт Джуниор
Фол, нарушение
73'
Патерсон Каллум наказан за толчок Ришарлисон
73'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Лукмен Адемола
71'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
71'
Хороший удар издали нанес Камараса Виктор, но отличный сейв сделал Пикфорд Джордан. Угловой.
71'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 39139 болельщиков
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Гуннарссон Арон
70'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
70'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити играет слишком грубо. Гуэйе Идрисса оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
69'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
69'
Отличные скиллы показывает Ришарлисон, обводя своих соперников
68'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Мина Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
Гомеш Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Роллс Джо из команды Кардифф Сити подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Кадим Харрис уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джош
66'
Уолкотт Тео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Моррисон Шон из команды Кардифф Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Манга Экеле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
65'
Патерсон Каллум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
65'
Каннингхем Грег предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Ришарлисон из команды Эвертон делает пас партнеру.
65'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Матч возобновлен
Желтая карточка
63'
Кадим Харрис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Травма, повреждение
63'
Кадим Харрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
62'
Безумный фол. Кадим Харрис грубо играет против соперника. Пострадал Пикфорд Джордан
62'
Плохо сыграл Ришарлисон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Роллс Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Ришарлисон наказан за толчок Артер Гарри
62'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
60'
Патерсон Каллум наказан за толчок Мина Йерри
60'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Описание гола
59'
ГОЛ! Легко закончил атаку Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон, забив в пустые ворота!
59'
Этеридж Нейл не дал случится голу! Уолкотт Тео должен был забивать, но Этеридж Нейл сделал отличный сейв
58'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
58'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
58'
Рефери не любит споров - именно за это Камараса Виктор сейчас получил желтую
57'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
55'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити.
55'
Какой шанс! Сигурдссон Гильфи почти забил, но мяч вынесли с линии!
55'
Бернард Дуарте из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Эвертон имеет хороший шанс забить.
54'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити пасует в штрафную, но Пикфорд Джордан выходит и ловит мяч.
54'
Гуэйе Идрисса ошибается в защите.
54'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
52'
Сигурдссон Гильфи не смог попасть в створ ударом издали
52'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
51'
Эвертон контролирует мяч.
Травма, повреждение
50'
Уолкотт Тео возвращается на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
50'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
50'
Шанс! Моррисон Шон из команды Кардифф Сити пробил головой, но мимо
50'
Артер Гарри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Уолкотт Тео получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Уолкотт Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бернард Дуарте из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кадим Харрис
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ришарлисон из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Каннингхем Грег
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
47'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ришарлисон из команды Эвертон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
45'
Уолкотт Тео из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Гомеш Андре из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
45'
Отличные скиллы показывает Гомеш Андре, обводя своих соперников
45'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
44'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
43'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
Желтая карточка
43'
Судье надоело, что Этеридж Нейл тянет время и он наказал его горчичником
43'
Гомеш Андре из команды Эвертон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
Каннингхем Грег выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
41'
Гомеш Андре из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
41'
Кадим Харрис из команды Кардифф Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гомеш Андре не пострадал и надо продолжать игру!
41'
Гомеш Андре из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
40'
Ришарлисон нанес удар головой, но Этеридж Нейл спокойно отбил мяч.
40'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Фол, нарушение
39'
Назначен штрафной. Пострадал Уолкотт Тео, его свалил Артер Гарри.
39'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
39'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Динь Люка и Бернард Дуарте из команды Эвертон.
38'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Эвертон
35'
Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кадим Харрис из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
33'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
33'
Гомеш Андре не смог попасть в створ ударом издали
33'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Опасность предотвращена - Манга Экеле из команды Кардифф Сити вступил в отбор удачно
33'
Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
32'
Мина Йерри наказан за толчок Патерсон Каллум
32'
Уолкотт Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Бернард Дуарте из команды Эвертон делает пас партнеру.
32'
Моррисон Шон ошибается в защите.
31'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
Отличные скиллы показывает Сигурдссон Гильфи, обводя своих соперников
31'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Этеридж Нейл взял и забрал мяч на выходе
30'
Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
30'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
29'
ШАНС! Гомеш Андре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Отличные скиллы показывает Гомеш Андре, обводя своих соперников
29'
Этеридж Нейл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
29'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Ришарлисон из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Кардифф Сити контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Эвертон
25'
Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Коулмэн Шеймус из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Артер Гарри
24'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Кардифф Сити контролирует мяч.
23'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Каннингхем Грег выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
21'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
Фол, нарушение
19'
Динь Люка наказан за толчок Кадим Харрис
19'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
18'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Кин Майкл из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Патерсон Каллум
16'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
15'
Контроль мяча: [team1]: 82%, [team2]: 18%.
15'
Удар от ворот произведет Эвертон
14'
ШАНС! Патерсон Каллум нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Мина Йерри ошибается в защите.
14'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
14'
Гуэйе Идрисса не смог попасть в створ ударом издали
14'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
13'
Патерсон Каллум нанес удар головой, но Пикфорд Джордан спокойно отбил мяч.
13'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Кардифф Сити контролирует мяч.
12'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Гуннарссон Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
11'
Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бамба Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Камараса Виктор наказан за толчок Бернард Дуарте
10'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
9'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Кин Майкл нанес удар головой, но Этеридж Нейл спокойно отбил мяч.
Угловой
9'
Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
8'
Бамба Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Эвертон контролирует мяч.
7'
Каннингхем Грег выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Артер Гарри грубо играет против соперника. Пострадал Коулмэн Шеймус
Фол, нарушение
6'
Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити толкнул локтем оппонента. Это Ришарлисон заработал фол
6'
Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Камараса Виктор из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
4'
Удар от ворот произведет Кардифф Сити
3'
Отличный пас сделал Гуэйе Идрисса из команды Эвертон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
3'
Эвертон контролирует мяч.
2'
Эвертон контролирует мяч.
1'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Эвертон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Кардифф Сити
Эвертон
95.2% (159)
Ничья:
4.2% (7)
Кардифф Сити
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
37.7% (63)
Эвертон:
28.1% (47)
Эвертон:
22.8% (38)
Эвертон:
4.2% (7)
Ничья:
3% (5)
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