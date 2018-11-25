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Стадион:
Вулверхэмптон
0:1
Первый тайм: 23'
Хаддерсфилд Таун
0'
0:1
6' Гол
Муй Аарон
17' Желтая карточка
Смит Том I
23'
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Первый тайм
23'
Кошта Элдер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
21'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Кавалейру Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
18'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
17'
Смит Том I получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Смит Том I грубо играет против соперника. Пострадал Кошта Элдер
17'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
16'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
15'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
15'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Угловой
15'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
14'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
14'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
14'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
12'
Хименес Рауль не смог попасть в створ ударом издали
11'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун.
10'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
8'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
8'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Боли Вийи наказан за толчок Муй Аарон
6'
Дурм Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
Офсайд
4'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
4'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
3'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Шанс! Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон пробил головой, но мимо
Угловой
3'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
3'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
1'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вулверхэмптон начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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