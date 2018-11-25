- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Молинью
0:1
Первый тайм: 23'
0:1
6' ГолМуй Аарон
17' Желтая карточкаСмит Том I
|
17'
Состав команд
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
10
Кошта
Элдер
10
Муй
Аарон
37
Дурм
Эрик
24
Мунье
Стив
Вулверхэмптон 3-4-2-1
- Основной состав
- 11 Патрисиу Руй Вратарь
- 5 Беннетт Райан Защитник
- 16 Коди Конор Защитник
- 15 Боли Вийи Защитник
- 2 Доэрти Мэтт Полузащитник
- 28 Моутинью Жоау Полузащитник
- 8 Невеш Рубен Полузащитник
- 29 Винагре Рубен Полузащитник
- 10 Кошта Элдер Полузащитник
- 7 Кавалейру Иван Полузащитник
- 9 Хименес Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Радди Джон Вратарь
- 32 Дендонкер Леандер Защитник
- 27 Саисс Ромен Полузащитник
- 18 Жота Диогу Полузащитник
- 37 Траоре Адама Нападающий
- 17 Гиббс-Уайт Морган Нападающий
- 33 Бонатини Леонардо Нападающий
- Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Хонни Кастро Травмирован
Хаддерсфилд Таун 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Лоссль Йонас Вратарь
- 2 Смит Том I Защитник
- 26 Шиндлер Кристофер Защитник
- 5 Конголо Теренс Защитник
- 33 Хадергьонай Флорент Полузащитник
- 10 Муй Аарон Полузащитник
- 6 Хогг Джонатан Полузащитник
- 8 Биллинг Филип Полузащитник
- 37 Дурм Эрик Полузащитник
- 21 Притчард Алекс Полузащитник
- 24 Мунье Стив Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Хамер Бен Вратарь
- 27 Горенц-Станкович Йон Защитник
- 19 Уильямс Даниэль Полузащитник
- 18 Мбенза Исаак Полузащитник
- 9 Качунга Элиас Полузащитник
- 20 Депуатр Лоран Нападающий
- 14 Собхи Рамадан Нападающий
- Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Лёв Крис Травмирован
- Йоргенсен Матиас Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Вулверхэмптон (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 11.11.2018 Арсенал 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 03.11.2018 Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.10.2018 Брайтон 1:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 20.10.2018 Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 06.10.2018 Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 29.09.2018 Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон ПЛ
- 25.09.2018 Вулверхэмптон 0:0 Лестер КЛ
- 22.09.2018 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 16.09.2018 Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли ПЛ
- 01.09.2018 Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 28.08.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Вулверхэмптон КЛ
- 25.08.2018 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 18.08.2018 Лестер 2:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 11.08.2018 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон ПЛ
- 04.08.2018 Вулверхэмптон 2:1 Вильярреал ТМК
- 28.07.2018 Дерби 2:1 Вулверхэмптон ТМК
- 25.07.2018 Сток Сити 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 22.07.2018 Вулверхэмптон 0:0 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 19.07.2018 Вулверхэмптон 1:1 Аякс ТМК
Хаддерсфилд Таун (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 10.11.2018 Хаддерсфилд Таун 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 05.11.2018 Хаддерсфилд Таун 1:0 Фулхэм ПЛ
- 27.10.2018 Уотфорд 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 20.10.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.10.2018 Бёрнли 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 22.09.2018 Лестер 3:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.09.2018 Эвертон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.08.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун КЛ
- 25.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Кардифф Сити ПЛ
- 19.08.2018 Манчестер Сити 6:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 03.08.2018 РБ Лейпциг 0:3 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 31.07.2018 Хаддерсфилд Таун 2:1 Болонья ТМК
- 25.07.2018 Хаддерсфилд Таун 3:1 Лион ТМК
- 22.07.2018 Дармштадт 1:1 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 21.07.2018 Вердер 1:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 21.07.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Бетис ТМК
- 18.07.2018 Динамо Дрезден 0:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Хаддерсфилд Таун: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
- 25.04.2017 Вулверхэмптон 0:1 Хаддерсфилд Таун .Чемпионшип
- 27.08.2016 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон .Чемпионшип
- 20.02.2016 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон .Чемпионшип
- 03.10.2015 Вулверхэмптон 3:0 Хаддерсфилд Таун .Чемпионшип
- 10.02.2015 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вулверхэмптон .Чемпионшип
- 01.10.2014 Вулверхэмптон 1:3 Хаддерсфилд Таун .Чемпионшип
- 13.04.2013 Вулверхэмптон 1:3 Хаддерсфилд Таун .Чемпионшип
- 20.10.2012 Хаддерсфилд Таун 2:1 Вулверхэмптон .Чемпионшип
Вулверхэмптон
Хаддерсфилд Таун
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|40 - 5
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|26 - 5
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|23 - 11
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 16
|27
|6.
|Эвертон
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 21
|21
|8.
|Борнмут
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 18
|20
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|10.
|Лестер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|11.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 22
|10
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 33
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 24
|8
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Первый тайм
23'
Кошта Элдер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
22'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
21'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
21'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Судья сигнализирует, что Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Кавалейру Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
18'
18'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Смит Том I получил желтую карточку от судьи
17'
Безумный фол. Смит Том I грубо играет против соперника. Пострадал Кошта Элдер
17'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
16'
16'
15'
15'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
15'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
15'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
14'
Притчард Алекс мяч отрикошетил от ворот
14'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
14'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
12'
12'
Хименес Рауль не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд Таун.
10'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
9'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
8'
8'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Дурм Эрик сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
4'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
4'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
3'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Шанс! Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон пробил головой, но мимо
3'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
3'
Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
1'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вулверхэмптон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Хаддерсфилд Таун
Вулверхэмптон
88% (147)
Ничья:
10.8% (18)
Хаддерсфилд Таун
1.2% (2)
1:0 Вулверхэмптон:
40.7% (68)
2:1 Вулверхэмптон:
24% (40)
2:0 Вулверхэмптон:
18% (30)
1:1 Ничья:
9.6% (16)
1:2 Хаддерсфилд Таун:
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Комментарии к прогнозам (0)