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Стадион:
Люцерн
1:0
Второй тайм: 65'
Базель
0'
1:0
7' Гол
Шюрпф Паскаль
25' Желтая карточка
Айети Альбиан
26' Желтая карточка
Швеглер Кристиан
37' Желтая карточка
Джака Таулант
65'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
27'
Люцерн делает замену. Кнежевич Стефан уходит с поля, а Чиркович Лазар выходит на его замену.
Желтая карточка
26'
Швеглер Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Айети Альбиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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