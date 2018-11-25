- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Свисспорарена
1:0
7' ГолШюрпф Паскаль
25' Желтая карточкаАйети Альбиан
26' Желтая карточкаШвеглер Кристиан
37' Желтая карточкаДжака Таулант
|
7'
1:0
25'
26'
37'
Состав команд
5
Lucao
II
42
Вока
Идриз
15
Шульц
Марвин
15
Риверос
Блас
23
Баланта
Эдер
11
Окафор
Ноа
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 15 Шульц Марвин Полузащитник
- 10 Элеке Блессинг Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- 22 Loic Jacot-Guillarmod
- 23 Stefan Wolf
- Главный тренер: Вайлер Рене
Базель 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Омлин Йонас Вратарь
- 4 Джюмарт Эрай Защитник
- 5 Видмер Сильван Защитник
- 34 Джака Таулант Защитник
- 15 Риверос Блас Защитник
- 23 Баланта Эдер Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 11 Окафор Ноа Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Хансен Мартин Вратарь
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 37 Пюлюлю Афимико Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 26 Калулу Альдо Нападающий
- 3 Konstantinos Dimitriou
- Главный тренер: Коллер Марсель
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 10.11.2018 Лугано 1:4 Люцерн С
- 04.11.2018 Люцерн 2:5 Цюрих С
- 01.11.2018 Кьяссо 0:2 Люцерн К
- 28.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн С
- 20.10.2018 Люцерн 0:2 Тун С
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 15.09.2018 Серветт 3:3 Люцерн К
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 FC Gland 1:9 Люцерн К
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
Базель (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 10.11.2018 Тун 4:2 Базель С
- 04.11.2018 Базель 3:2 Лугано С
- 31.10.2018 Винтертур 0:1 Базель К
- 27.10.2018 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 21.10.2018 Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 06.10.2018 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 15.09.2018 Эшалленс 2:7 Базель К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 18.08.2018 FC Montlingen 0:3 Базель К
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Базель: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн Суперлига
- 19.05.2018 Базель 2:2 Люцерн Суперлига
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель Суперлига
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи. Клубы
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн Кубок
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель Суперлига
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель Суперлига
- 16.05.2016 Люцерн 4:0 Базель Суперлига
- 07.02.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 29.11.2015 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 08.08.2015 Люцерн 1:3 Базель Суперлига
- 26.04.2015 Базель 1:2 Люцерн Суперлига
- 21.03.2015 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 06.12.2014 Люцерн 0:3 Базель Суперлига
- 27.07.2014 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.05.2014 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
Люцерн
Базель
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|13
|1
|1
|47 - 16
|40
|2.
|Тун
|1:1
|15
|6
|5
|4
|31 - 23
|23
|3.
|Базель
|0:1
|15
|6
|5
|4
|28 - 29
|23
|4.
|Люцерн
|1:0
|15
|7
|0
|8
|24 - 27
|21
|5.
|Цюрих
|15
|5
|6
|4
|24 - 23
|21
|6.
|Санкт-Галлен
|1:2
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|7.
|Грасcхоппер
|2:1
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|8.
|Лугано
|15
|4
|4
|7
|22 - 28
|16
|9.
|Сьон
|1:1
|15
|4
|3
|8
|22 - 26
|15
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|15
|2
|6
|7
|21 - 33
|12
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
27'
Люцерн делает замену. Кнежевич Стефан уходит с поля, а Чиркович Лазар выходит на его замену.
26'
Швеглер Кристиан получил желтую карточку от судьи
25'
Айети Альбиан получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить