Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ньюкасл вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

95' Какой промах! Воукс Сэм имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

95' Хендрик Джефф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Ритчи Мэтт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

94' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Корк Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

90' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

88' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

83' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Бёрнли

80' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

80' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хоселу Санмартин нанес удар в каркас ворот!

80' Перес Айосе разрезает оборону соперника отличным пасом

79' Отличные скиллы показывает Перес Айосе , обводя своих соперников

78' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Игра в одни ворота сейчас. Бёрнли доминирует и владеет мячом

76' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

75' Удар от ворот произведет Ньюкасл

75' Как он промахнулся? Вуд Крис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

74' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Ньюкасл

73' Брэйди Роберт не смог попасть в створ ударом издали

73' Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Плохо сыграл Диаме Мохамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

71' Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

70' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Хорошую попытку сделал Вуд Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

64' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

62' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' О, нет. Из многообещающей позиции Рондон Саломон из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

61' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Перес Айосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

59' Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Воукс Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Воукс Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Сегодняшная посещаемость составляет 20628 болельщиков

56' Удар от ворот произведет Бёрнли

56' Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали

55' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

55' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Удар от ворот произведет Бёрнли

50' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

50' Как он промахнулся? Ритчи Мэтт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Дефур Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Харт Джо взял и забрал мяч на выходе

48' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля