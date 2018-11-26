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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 20628
Бёрнли
1:2
Конец матча
Ньюкасл
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Ми Бен
0:2
23' Гол
Кларк Киран
1:2
40' Гол
Воукс Сэм
90' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ньюкасл вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
95'
Какой промах! Воукс Сэм имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
95'
Хендрик Джефф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
94'
Ритчи Мэтт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
94'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Корк Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Тэйлор Чарли оказался на газоне.
93'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Харт Джо делает длинную передачу вперед
93'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Барнс Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
92'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Харт Джо делает длинную передачу вперед
92'
Воукс Сэм мяч отрикошетил от ворот
92'
Харт Джо делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Харт Джо делает длинную передачу вперед
90'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Хейден Исаак
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
90'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Лонг Кевин оказался на газоне.
88'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
87'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
87'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
87'
Шёр Фабиан возвращается на поле.
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
86'
Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
85'
Барнс Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
84'
Барнс Эшли пробует нанести удар издали, но Дубравка Мартин держит все под контролем
83'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Удар от ворот произведет Бёрнли
83'
Тактическая замена. Брэйди Роберт уходит с поля и его заменяет Барнс Эшли
82'
Тактическая замена. Дефур Стивен уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
82'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Ньюкасл контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
80'
Вуд Крис из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
80'
Хоселу Санмартин нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
80'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Хоселу Санмартин нанес удар в каркас ворот!
80'
Перес Айосе разрезает оборону соперника отличным пасом
80'
ШАНС! Хоселу Санмартин вышел один-на-один с голкипером...
79'
Отличные скиллы показывает Перес Айосе, обводя своих соперников
79'
Ньюкасл контролирует мяч.
78'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой слева.
78'
Хоселу Санмартин мяч отрикошетил от ворот
77'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
77'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Бёрнли контролирует мяч.
76'
Игра в одни ворота сейчас. Бёрнли доминирует и владеет мячом
76'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
75'
Как он промахнулся? Вуд Крис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
75'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает отличный кросс...
74'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Фернандес Федерико из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Воукс Сэм из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Воукс Сэм из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
73'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
73'
Брэйди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
73'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
73'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
72'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
71'
Вуд Крис мяч отрикошетил от ворот
71'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
71'
Плохо сыграл Диаме Мохамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кларк Киран из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Корк Джек
70'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
70'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Хорошую попытку сделал Вуд Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Воукс Сэм из команды Бёрнли делает пас партнеру.
68'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
68'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
67'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
66'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Перес Айосе из команды Ньюкасл забрасывает мяч в штрафную.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Лонг Кевин
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
64'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Дефур Стивен пострадал.
63'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
63'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
62'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
62'
О, нет. Из многообещающей позиции Рондон Саломон из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
61'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
61'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
61'
Перес Айосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Леннон Аарон оказался на газоне.
Травма, повреждение
58'
Воукс Сэм возвращается на поле.
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Воукс Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Воукс Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ми Бен делает длинную передачу вперед
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 20628 болельщиков
56'
Удар от ворот произведет Бёрнли
56'
Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Лонг Кевин из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
53'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
51'
Ньюкасл контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Бёрнли
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Как он промахнулся? Ритчи Мэтт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Харт Джо не дал случится голу! Йедлин Деандре должен был забивать, но Харт Джо сделал отличный сейв
50'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Дефур Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
49'
Ньюкасл контролирует мяч.
48'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
48'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
48'
Дефур Стивен ошибается в защите.
48'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
47'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Назначен штрафной. Пострадал Кларк Киран, его свалил Лоутон Мэттью.
46'
Бёрнли контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Воукс Сэм мяч отрикошетил от ворот
47'
Вуд Крис из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
47'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
47'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ми Бен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
47'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
46'
Дубравка Мартин отбил мяч на угловой после удара Вуд Крис из штрафной площади.
46'
Воукс Сэм из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
45'
Дефур Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Бёрнли контролирует мяч.
43'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Бёрнли
43'
Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
42'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
42'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
41'
Отличный гол забил Воукс Сэм
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Ми Бен сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Воукс Сэм Бёрнли забивает ударом головой
40'
Ми Бен делает длинную передачу вперед
40'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Бёрнли контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Воукс Сэм из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
37'
Удар от ворот произведет Бёрнли
37'
Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
37'
Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой слева.
36'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Шёр Фабиан делает длинную передачу вперед
36'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
35'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
34'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
33'
Бёрнли контролирует мяч.
32'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
31'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Ньюкасл начинает контратаку
30'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
29'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл в офсайде
29'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Ньюкасл контролирует мяч.
28'
Бёрнли контролирует мяч.
27'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Ньюкасл контролирует мяч.
26'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
26'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
25'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
24'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Ритчи Мэтт сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГОООООЛ - Кларк Киран Ньюкасл забивает ударом головой
23'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
Угловой
23'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
23'
Брэйди Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
23'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
22'
Рондон Саломон мяч отрикошетил от ворот
22'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
21'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Вуд Крис нанес удар издали, а Дубравка Мартин отбил его обратно в игру!
21'
Бёрнли контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Ньюкасл контролирует мяч.
19'
Ньюкасл контролирует мяч.
19'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Ньюкасл контролирует мяч.
17'
Ньюкасл контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Корк Джек пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
Ньюкасл контролирует мяч.
14'
Кенеди Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
13'
ШАНС! Вуд Крис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает отличный кросс...
12'
Бёрнли контролирует мяч.
11'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Воукс Сэм из команды Бёрнли играет слишком грубо. Кларк Киран оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
Офсайд
9'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
8'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Бёрнли контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Ми Бен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
4'
Плохо сыграл Вуд Крис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
3'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
3'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
2'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Бёрнли контролирует мяч.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бёрнли начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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