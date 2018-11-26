Стадион: Терф Мур Зрители: 20628
0:1
4' Гол в свои воротаМи Бен
0:2
23' ГолКларк Киран
1:2
40' ГолВоукс Сэм
90' Желтая карточкаРитчи Мэтт
Новости после матча
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ньюкасл вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
95'
Какой промах! Воукс Сэм имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
95'
Хендрик Джефф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Ритчи Мэтт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
94'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
94'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Корк Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Тэйлор Чарли оказался на газоне.
93'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
93'
Барнс Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
92'
92'
92'
Воукс Сэм мяч отрикошетил от ворот
92'
91'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Хейден Исаак
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Лонг Кевин оказался на газоне.
88'
88'
88'
87'
87'
87'
87'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Шёр Фабиан возвращается на поле.
86'
Матч возобновлен
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Барнс Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
84'
Барнс Эшли пробует нанести удар издали, но Дубравка Мартин держит все под контролем
83'
83'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
83'
Тактическая замена. Брэйди Роберт уходит с поля и его заменяет Барнс Эшли
82'
Тактическая замена. Дефур Стивен уходит с поля и его заменяет Хендрик Джефф
82'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Вуд Крис из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
80'
Хоселу Санмартин нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Хоселу Санмартин нанес удар в каркас ворот!
80'
Перес Айосе разрезает оборону соперника отличным пасом
80'
ШАНС! Хоселу Санмартин вышел один-на-один с голкипером...
79'
Отличные скиллы показывает Перес Айосе, обводя своих соперников
79'
78'
78'
78'
Хоселу Санмартин мяч отрикошетил от ворот
77'
77'
77'
76'
Игра в одни ворота сейчас. Бёрнли доминирует и владеет мячом
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
75'
Как он промахнулся? Вуд Крис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
75'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает навес прямо в штрафную.
75'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает отличный кросс...
74'
74'
Фернандес Федерико из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
73'
Брэйди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
73'
73'
73'
72'
72'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
72'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Вуд Крис мяч отрикошетил от ворот
71'
71'
Плохо сыграл Диаме Мохамед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Рондон Саломон уходит с поля и его заменяет Хоселу Санмартин
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Судья сигнализирует, что Кларк Киран из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Корк Джек
70'
70'
70'
70'
69'
68'
Хорошую попытку сделал Вуд Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
68'
68'
67'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
67'
67'
67'
66'
66'
Перес Айосе из команды Ньюкасл забрасывает мяч в штрафную.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Лонг Кевин
64'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
64'
64'
63'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Дефур Стивен пострадал.
63'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
63'
62'
62'
62'
О, нет. Из многообещающей позиции Рондон Саломон из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
61'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
61'
61'
61'
Перес Айосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Леннон Аарон оказался на газоне.
58'
Воукс Сэм возвращается на поле.
58'
Матч возобновлен
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Воукс Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Воукс Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
Ми Бен делает длинную передачу вперед
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 20628 болельщиков
56'
56'
Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
53'
Судья сигнализирует, что Лонг Кевин из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
53'
52'
52'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Как он промахнулся? Ритчи Мэтт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Харт Джо не дал случится голу! Йедлин Деандре должен был забивать, но Харт Джо сделал отличный сейв
50'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Дефур Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
48'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
48'
48'
Дефур Стивен ошибается в защите.
48'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
47'
Назначен штрафной. Пострадал Кларк Киран, его свалил Лоутон Мэттью.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Воукс Сэм мяч отрикошетил от ворот
47'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
46'
Дубравка Мартин отбил мяч на угловой после удара Вуд Крис из штрафной площади.
45'
Дефур Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
44'
43'
43'
43'
Шёр Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
42'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
42'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
42'
41'
Отличный гол забил Воукс Сэм
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Ми Бен сделал результативную передачу.
40'
Ми Бен делает длинную передачу вперед
40'
39'
39'
38'
37'
Воукс Сэм из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
37'
37'
Кенеди Роберт не смог попасть в створ ударом издали
36'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Шёр Фабиан делает длинную передачу вперед
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
35'
35'
35'
34'
33'
33'
32'
31'
31'
31'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Ньюкасл начинает контратаку
30'
30'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
29'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл в офсайде
29'
29'
28'
27'
26'
26'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
23'
Ритчи Мэтт сделал результативную передачу.
23'
ГОООООЛ - Кларк Киран Ньюкасл забивает ударом головой
23'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
23'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
23'
Брэйди Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
22'
Рондон Саломон мяч отрикошетил от ворот
22'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
21'
21'
Вуд Крис нанес удар издали, а Дубравка Мартин отбил его обратно в игру!
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
19'
19'
19'
18'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
17'
16'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Корк Джек пострадал.
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
14'
13'
13'
ШАНС! Вуд Крис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает отличный кросс...
12'
11'
10'
Воукс Сэм из команды Бёрнли играет слишком грубо. Кларк Киран оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
10'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
8'
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Г О О О О Л - Ми Бен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
4'
Плохо сыграл Вуд Крис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
4'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
3'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
3'
2'
2'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бёрнли начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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