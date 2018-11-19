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Стадион: Олд Траффорд
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 11.11.2018 Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.11.2018 Ювентус 1:2 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 03.11.2018 Борнмут 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.10.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон ПЛ
- 23.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Ювентус ЛЧ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 06.10.2018 Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл ПЛ
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.09.2018 Манчестер Юнайтед 2:2 Дерби КЛ
- 22.09.2018 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.08.2018 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 10.11.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 04.11.2018 Челси 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.10.2018 Мидлсбро 1:0 Кристал Пэлас КЛ
- 28.10.2018 Кристал Пэлас 2:2 Арсенал ПЛ
- 21.10.2018 Эвертон 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 06.10.2018 Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 01.10.2018 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.09.2018 Вест Бромвич 0:3 Кристал Пэлас КЛ
- 22.09.2018 Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 15.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.09.2018 Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон ПЛ
- 28.08.2018 Суонси 0:1 Кристал Пэлас КЛ
- 26.08.2018 Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 11.08.2018 Фулхэм 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 07.08.2018 Кингстониан 0:0 Кристал Пэлас ТМК
- 04.08.2018 Кристал Пэлас 4:1 Тулуза ТМК
- 31.07.2018 Борэм Вуд 0:1 Кристал Пэлас ТМК
- 28.07.2018 Рединг 0:4 Кристал Пэлас ТМК
- 24.07.2018 Стивенэйдж 1:2 Кристал Пэлас ТМК
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
- 05.03.2018 Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 21.05.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 21.05.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 20.04.2016 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 31.10.2015 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 09.05.2015 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 08.11.2014 Манчестер Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 22.02.2014 Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 14.09.2013 Манчестер Юнайтед 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 30.11.2011 Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 5
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|23 - 5
|30
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 8
|28
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|20 - 10
|27
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 15
|24
|6.
|Борнмут
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|9.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|10.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 31
|5
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал ПэласДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
93.2% (68)
Ничья:
4.1% (3)
Кристал Пэлас
2.7% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
42.5% (31)
2:1 Манчестер Юнайтед:
24.7% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед:
12.3% (9)
3:1 Манчестер Юнайтед:
6.8% (5)
3:0 Манчестер Юнайтед:
4.1% (3)
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