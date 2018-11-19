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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Кристал Пэлас
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
93.2% (68)
Ничья:
4.1% (3)
Кристал Пэлас
2.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
42.5% (31)
Манчестер Юнайтед:
24.7% (18)
Манчестер Юнайтед:
12.3% (9)
Манчестер Юнайтед:
6.8% (5)
Манчестер Юнайтед:
4.1% (3)
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