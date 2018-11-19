Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити

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Вест Хэм (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 10.11.2018 Хаддерсфилд Таун 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 03.11.2018 Вест Хэм 4:2 Бёрнли ПЛ
- 31.10.2018 Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм КЛ
- 27.10.2018 Лестер 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 20.10.2018 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 05.10.2018 Брайтон 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 29.09.2018 Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.09.2018 Вест Хэм 8:0 Маклсфилд КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 16.09.2018 Эвертон 1:3 Вест Хэм ПЛ
- 01.09.2018 Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 28.08.2018 Уимблдон 1:3 Вест Хэм КЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Вест Хэм 1:2 Борнмут ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 03.08.2018 Вест Хэм 1:0 Анже ТМК
- 31.07.2018 Майнц 1:1 Вест Хэм ТМК
- 28.07.2018 Ипсвич 1:2 Вест Хэм ТМК
- 25.07.2018 Вест Хэм 3:1 Астон Вилла ТМК
- 21.07.2018 Престон Норт Энд 2:2 Вест Хэм ТМК
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 11.11.2018 Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.11.2018 Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 04.11.2018 Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон ПЛ
- 01.11.2018 Манчестер Сити 2:0 Фулхэм КЛ
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.10.2018 Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити ЛЧ
- 20.10.2018 Манчестер Сити 5:0 Бёрнли ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 02.10.2018 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.09.2018 Манчестер Сити 2:0 Брайтон ПЛ
- 25.09.2018 Оксфорд Юнайтед 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.09.2018 Кардифф Сити 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 19.09.2018 Манчестер Сити 1:2 Лион ЛЧ
- 15.09.2018 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм ПЛ
- 01.09.2018 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 25.08.2018 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 19.08.2018 Манчестер Сити 6:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 29.07.2018 Бавария 2:3 Манчестер Сити КЧ
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Манчестер Сити: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
- 29.04.2018 Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 04.08.2017 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Товарищеские матчи. Клубы
- 01.02.2017 Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 06.01.2017 Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Кубок
- 28.08.2016 Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 23.01.2016 Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 19.09.2015 Манчестер Сити 1:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.04.2015 Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 25.10.2014 Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 11.05.2014 Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 21.01.2014 Вест Хэм 0:3 Манчестер Сити Кубок лиги
- 08.01.2014 Манчестер Сити 6:0 Вест Хэм Кубок лиги
- 19.10.2013 Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 27.04.2013 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 03.11.2012 Вест Хэм 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 01.05.2011 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 11.12.2010 Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.05.2010 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.09.2009 Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 5
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|23 - 5
|30
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 8
|28
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|20 - 10
|27
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 15
|24
|6.
|Борнмут
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|9.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|10.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 31
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер СитиДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм
6.8% (5)
Ничья:
9.6% (7)
Манчестер Сити
83.6% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
27.4% (20)
1:3 Манчестер Сити:
27.4% (20)
0:2 Манчестер Сити:
11% (8)
0:0 Ничья:
4.1% (3)
1:1 Ничья:
4.1% (3)
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