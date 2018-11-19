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Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Манчестер Сити

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм
6.8% (5)
Ничья:
9.6% (7)
Манчестер Сити
83.6% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
27.4% (20)
Манчестер Сити:
27.4% (20)
Манчестер Сити:
11% (8)
Ничья:
4.1% (3)
Ничья:
4.1% (3)
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