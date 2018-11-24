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Стадион: Стад де ла Маладьер
3:2
Второй тайм: 72'
1:0
21' ГолMax Veloso
43' Желтая карточкаНеф Алайн
51' Желтая карточкаМустафа Сейменович
2:0
56' ГолMax Veloso
2:1
61' ГолКрьезиу Хекуран
2:2
64' ГолКрьезиу Хекуран
3:2
66' ГолCharles-Andre Doudin
|
21'
1:0
43'
56'
2:0
61'
2:1
64'
2:2
66'
3:2
Состав команд
23
Mike
Gomes
25
Ошс
Марцис
12
Max
Veloso
25
Бреше
Янник
13
Неф
Алайн
15
Одей
Стивен
Нёвшатель Ксамакс 4-1-3-2
- Основной состав
- 30 Laurent Walthert Вратарь
- 23 Mike Gomes Защитник
- 25 Ошс Марцис Защитник
- 20 Мустафа Сейменович Защитник
- 16 William Le Pogam Защитник
- 4 Pietro Di Nardo Полузащитник
- 12 Max Veloso Полузащитник
- 6 Пикель Шарль Полузащитник
- 10 Charles-Andre Doudin Полузащитник
- 14 Нуццоло Рафаэль Нападающий
- 11 Карлен Гаэтан Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Matthias Minder Вратарь
- 27 Джемайли Арбенит Защитник
- 3 Janick Kamber Защитник
- 17 Геоффрей Треанд Полузащитник
- 8 Samir Ramizi Полузащитник
- 7 Thibault Corbaz Полузащитник
- 9 Ben Hamed Kone Полузащитник
- Главный тренер: Michel Decastel
Цюрих 3-5-2
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 3 Махсо Андреас Защитник
- 6 Палссон Виктор Защитник
- 7 Винтер Адриан Защитник
- 10 Маркезано Антонио Полузащитник
- 13 Неф Алайн Полузащитник
- 14 Домджони Тони Полузащитник
- 15 Одей Стивен Полузащитник
- 17 Бангура Умару Полузащитник
- 70 Кололли Беньямин Нападающий
- 71 Крьезиу Хекуран Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 31 Крюезиу Мирлинд Защитник
- 12 Гуэнуш Хаким Защитник
- 94 Хелифи Салим Полузащитник
- 35 Зом Симон Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Нападающий
- Fabio Dixon
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 11.11.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Грасcхоппер С
- 03.11.2018 Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 31.10.2018 Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 28.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн С
- 21.10.2018 Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 12.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Страсбург ТМК
- 07.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон С
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Арау 1:2 Нёвшатель Ксамакс К
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 19.08.2018 Ивердон 0:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
Цюрих (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 15.11.2018 Шаффхаузен 1:1 Цюрих ТМК
- 11.11.2018 Цюрих 1:2 Сьон С
- 08.11.2018 Байер Л 1:0 Цюрих ЛЕ
- 04.11.2018 Люцерн 2:5 Цюрих С
- 31.10.2018 Ред Стар Цюрих 2:3 Цюрих К
- 28.10.2018 Санкт-Галлен 3:2 Цюрих С
- 25.10.2018 Цюрих 3:2 Байер Л ЛЕ
- 20.10.2018 Цюрих 3:3 Янг Бойз С
- 11.10.2018 Цюрих 1:5 Винтертур ТМК
- 07.10.2018 Тун 2:2 Цюрих С
- 04.10.2018 Цюрих 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Брайтенрайн 2:4 Цюрих К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 18.08.2018 Конкордия 0:6 Цюрих К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Цюрих: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 24.04.2017 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Челлендж Лига
- 13.02.2017 Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига
- 30.10.2016 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Цюрих Челлендж Лига
- 22.08.2016 Цюрих 1:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига
- 24.03.2012 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 06.11.2011 Нёвшатель Ксамакс 3:1 Цюрих Суперлига
- 20.08.2011 Цюрих 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 28.04.2011 Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 19.03.2011 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига
- 30.10.2010 Цюрих 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 07.08.2010 Нёвшатель Ксамакс 3:4 Цюрих Суперлига
- 16.05.2010 Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Суперлига
- 06.02.2010 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 27.09.2009 Цюрих 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 18.07.2009 Нёвшатель Ксамакс 3:0 Цюрих Суперлига
- 03.05.2009 Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Суперлига
- 15.03.2009 Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 28.09.2008 Цюрих 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 20.07.2008 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Суперлига
Нёвшатель Ксамакс
Цюрих
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|15
|12
|2
|1
|46 - 16
|38
|2.
|Базель
|14
|6
|5
|3
|28 - 28
|23
|3.
|Тун
|14
|6
|4
|4
|30 - 22
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|14
|6
|2
|6
|22 - 26
|20
|5.
|Цюрих
|2:3
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Люцерн
|14
|6
|0
|8
|23 - 27
|18
|7.
|Лугано
|0:0
|15
|4
|5
|6
|22 - 27
|17
|8.
|Сьон
|14
|4
|2
|8
|21 - 25
|14
|9.
|Грасcхоппер
|14
|4
|2
|8
|17 - 27
|14
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|3:2
|15
|3
|5
|7
|21 - 32
|14
Второй тайм
66'
Г О О О О Л - Шарль-Андре Дуден бьет в цель!
64'
Г О О О О Л - Крьезиу Хекуран бьет в цель!
63'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Карлен Гаэтан уходит с поля, а Samir Ramizi выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Крьезиу Хекуран бьет в цель!
56'
Г О О О О Л - Макс Велосо бьет в цель!
51'
Мустафа Сейменович получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Неф Алайн получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Макс Велосо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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