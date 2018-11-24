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Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
3:2
Второй тайм: 72'
Цюрих
0'
1:0
21' Гол
Max Veloso
43' Желтая карточка
Неф Алайн
51' Желтая карточка
Мустафа Сейменович
2:0
56' Гол
Max Veloso
2:1
61' Гол
Крьезиу Хекуран
2:2
64' Гол
Крьезиу Хекуран
3:2
66' Гол
Charles-Andre Doudin
72'
Второй тайм
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Шарль-Андре Дуден бьет в цель!
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Крьезиу Хекуран бьет в цель!
63'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Карлен Гаэтан уходит с поля, а Samir Ramizi выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Крьезиу Хекуран бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Макс Велосо бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Мустафа Сейменович получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Неф Алайн получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Макс Велосо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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