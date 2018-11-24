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Стадион: Стад де Суиз
28' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 19 Шик Торстен Защитник
- 21 Гарсия Улиссес Защитник
- 4 Али Мохамед Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Сеоане Херардо
Лугано 4-3-3
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 3 Марич Мият Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 6 Човило Мирослав Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 8 Фазлиу Валон Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 7 Edoardo Masciangelo Защитник
- 4 Akos Kecskes Защитник
- 20 Брлек Петар Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 77 Мацек Роман Нападающий
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 11.11.2018 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз С
- 07.11.2018 Валенсия 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 03.11.2018 Грасcхоппер 0:3 Янг Бойз С
- 31.10.2018 Стад де Ньон 0:1 Янг Бойз К
- 27.10.2018 Янг Бойз 3:2 Сьон С
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Цюрих 3:3 Янг Бойз С
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Шаффхаузен 2:3 Янг Бойз К
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 28.08.2018 Динамо Загреб 1:2 Янг Бойз ЛЧ
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 22.08.2018 Янг Бойз 1:1 Динамо Загреб ЛЧ
- 18.08.2018 Биль Бьенн 2:3 Янг Бойз К
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
Лугано (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 10.11.2018 Лугано 1:4 Люцерн С
- 04.11.2018 Базель 3:2 Лугано С
- 31.10.2018 Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 28.10.2018 Лугано 2:1 Тун С
- 21.10.2018 Лугано 3:1 Санкт-Галлен С
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 15.09.2018 Адзурри-90 0:1 Лугано К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 22.08.2018 Парадисо 0:2 Лугано ТМК
- 19.08.2018 Диетикон 0:4 Лугано К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 08.07.2018 Лугано 5:1 Беллинцона ТМК
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига
- 23.04.2017 Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига
- 19.03.2017 Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига
- 16.05.2016 Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 09.04.2016 Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига
- 07.11.2015 Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 12.08.2015 Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
Янг Бойз
Лугано
-
2 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|15
|12
|2
|1
|46 - 16
|38
|2.
|Базель
|14
|6
|5
|3
|28 - 28
|23
|3.
|Тун
|14
|6
|4
|4
|30 - 22
|22
|4.
|Санкт-Галлен
|14
|6
|2
|6
|22 - 26
|20
|5.
|Цюрих
|2:3
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|6.
|Люцерн
|14
|6
|0
|8
|23 - 27
|18
|7.
|Лугано
|0:0
|15
|4
|5
|6
|22 - 27
|17
|8.
|Сьон
|14
|4
|2
|8
|21 - 25
|14
|9.
|Грасcхоппер
|14
|4
|2
|8
|17 - 27
|14
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|3:2
|15
|3
|5
|7
|21 - 32
|14
Второй тайм
74'
Лугано делает замену. Карлиньос Жуниор уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
62'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
57'
Лугано делает замену. Фазлиу Валон уходит с поля, а Боттани Маттиа выходит на его замену.
46'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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