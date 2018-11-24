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Стадион:
Янг Бойз
0:0
Второй тайм: 76'
Лугано
0'
28' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
76'
Второй тайм
74'
Лугано делает замену. Карлиньос Жуниор уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
62'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
57'
Лугано делает замену. Фазлиу Валон уходит с поля, а Боттани Маттиа выходит на его замену.
46'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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