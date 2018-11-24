Стадион: Фалмер Зрители: 30553
1:0
15' ГолМюррей Гленн
26' Желтая карточкаМэддисон Джеймс
28' Вторая желтая карточкаМэддисон Джеймс
39' Желтая карточкаНдиди Уилфред
60' Желтая карточкаДаффи Шейн
66' Желтая карточкаБруно Сальтор
72' Желтая карточкаИскьердо Хосе
1:1
79' ПенальтиВарди Джейми
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Второй тайм
88'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
88'
88'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
88'
Бруно Сальтор нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Менди Нампалис нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
87'
86'
86'
86'
86'
85'
Какой промах! Даффи Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
85'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Эванс Джонни наказан за толчок Мюррей Гленн
84'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Чилвел Бенджамин пострадал.
84'
Менди Нампалис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
84'
83'
83'
Хорошую попытку сделал Ихеначо Келечи. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
82'
82'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
81'
Прёппер Дэви не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
81'
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
79'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забивает с точки!
79'
ПЕНАЛЬТИ! - Кайал Барам играет рукой в штрафной! Кайал Барам вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
78'
Эванс Джонни нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Менди Нампалис из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
78'
78'
Кайал Барам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер подал угловой справа.
77'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
77'
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76'
76'
ШАНС! Искьердо Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Искьердо Хосе из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
76'
75'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
73'
73'
Тактическая замена. Кноккарт Антони уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
72'
72'
Искьердо Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
70'
70'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
69'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
69'
Кайал Барам из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
68'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
67'
Мюррей Гленн из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
66'
66'
Судья сигнализирует, что Бруно Сальтор из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
64'
Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
64'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
Шанс! Морган Уэс из команды Лестер пробил головой, но мимо
63'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Матч возобновлен
61'
Райан Мэтью на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Даффи Шейн получил желтую карточку от судьи
60'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
60'
Судья свистит. Даффи Шейн атаковал сзади соперника. Это Варди Джейми заработал своей команде штрафной
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
59'
59'
59'
58'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
58'
58'
58'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
57'
57'
Матч возобновлен
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Лестер начинает контратаку
56'
Даффи Шейн бьет по воротам ударом через себя, но вратарь делает сейв
56'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
56'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает пас партнеру.
56'
Лестер делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
56'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Варди Джейми
55'
Судья сигнализирует, что Окадзаки Синджи из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Гросс Паскаль
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
54'
53'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
53'
Рикарду Перейра II делает длинную передачу вперед
52'
52'
51'
Кайал Барам из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Окадзаки Синджи заработал фол
51'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
49'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Гросс Паскаль из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
47'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Искьердо Хосе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
48'
Хорошую попытку сделал Окадзаки Синджи. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
47'
47'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Эванс Джонни
46'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
44'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
43'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
Шанс! Ндиди Уилфред из команды Лестер пробил головой, но мимо
41'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Рикарду Перейра II
41'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
40'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Ндиди Уилфред получил желтую карточку от судьи
39'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Кайал Барам
39'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
38'
38'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
37'
37'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
34'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
33'
33'
32'
32'
32'
Матч возобновлен
32'
Иборра Висенте получил травму и заменен. Ндиди Уилфред выходит на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Лестер контролирует мяч.
30'
Иборра Висенте возвращается на поле.
30'
Матч возобновлен
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Иборра Висенте получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Иборра Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Мэддисон Джеймс получает вторую желтую карточку. Удаление.
28'
Мэддисон Джеймс упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
28'
Бруно Сальтор из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Окадзаки Синджи из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
28'
Матч возобновлен
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Гросс Паскаль из команды Брайтон в офсайде
26'
Мэддисон Джеймс получил желтую карточку от судьи
26'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кноккарт Антони
26'
Лестер имеет хороший шанс забить.
25'
25'
Гросс Паскаль из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
24'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает пас партнеру.
24'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
22'
20'
Окадзаки Синджи из команды Лестер в офсайде
20'
Олбрайтон Марк делает длинную передачу вперед
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
19'
19'
18'
ШАНС! Искьердо Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Менди Нампалис возвращается на поле.
18'
Матч возобновится спорным мячом
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Менди Нампалис получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Менди Нампалис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Кноккарт Антони сделал результативную передачу.
15'
ГОООООЛ - Мюррей Гленн Брайтон забивает ударом головой
15'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
15'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
14'
Кноккарт Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Кноккарт Антони пробил со штрафного прямо в стенку
13'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кноккарт Антони
12'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
12'
Кайал Барам нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
12'
Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Иборра Висенте ошибается в защите.
11'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
9'
9'
8'
8'
7'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
4'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
4'
Лестер имеет хороший шанс забить.
3'
Лестер контролирует мяч.
2'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Олбрайтон Марк
2'
1'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Лестер начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Лестер
Брайтон
18.8% (31)
Ничья:
46.1% (76)
Лестер
35.2% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.6% (72)
1:2 Лестер:
19.4% (32)
0:1 Лестер:
10.9% (18)
1:0 Брайтон:
10.9% (18)
2:1 Брайтон:
7.3% (12)
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