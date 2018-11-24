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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 30553
Брайтон
1:1
Второй тайм: 88'
Лестер
0'
1:0
15' Гол
Мюррей Гленн
26' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс
28' Вторая желтая карточка
Мэддисон Джеймс
39' Желтая карточка
Ндиди Уилфред
60' Желтая карточка
Даффи Шейн
66' Желтая карточка
Бруно Сальтор
72' Желтая карточка
Искьердо Хосе
1:1
79' Пенальти
Варди Джейми
88'
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Второй тайм
88'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
88'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
88'
Бруно Сальтор нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Менди Нампалис нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Брайтон
86'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Лестер
85'
Какой промах! Даффи Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
85'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
85'
Эванс Джонни наказан за толчок Мюррей Гленн
Фол, нарушение
84'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Чилвел Бенджамин пострадал.
84'
Менди Нампалис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
84'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Удар от ворот произведет Брайтон
83'
Хорошую попытку сделал Ихеначо Келечи. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Лестер
82'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
81'
Прёппер Дэви не смог попасть в створ ударом издали
81'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
81'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забивает с точки!
Фол, нарушение
79'
ПЕНАЛЬТИ! - Кайал Барам играет рукой в штрафной! Кайал Барам вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
78'
Эванс Джонни нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Менди Нампалис из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
78'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
78'
Кайал Барам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер подал угловой справа.
Офсайд
77'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 30553 болельщиков
76'
Удар от ворот произведет Лестер
76'
ШАНС! Искьердо Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Искьердо Хосе из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
76'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
75'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Кноккарт Антони уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
72'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
72'
Искьердо Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Удар от ворот произведет Брайтон
70'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
69'
Кайал Барам из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
67'
Мюррей Гленн из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Бруно Сальтор из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Удар от ворот произведет Брайтон
64'
Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
64'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Брайтон
63'
Шанс! Морган Уэс из команды Лестер пробил головой, но мимо
63'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
61'
Райан Мэтью на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
60'
Даффи Шейн получил желтую карточку от судьи
60'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Даффи Шейн атаковал сзади соперника. Это Варди Джейми заработал своей команде штрафной
60'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
59'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Рикарду Перейра II из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
58'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
58'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
57'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Матч возобновлен
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Варди Джейми из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Лестер начинает контратаку
56'
Даффи Шейн бьет по воротам ударом через себя, но вратарь делает сейв
56'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
56'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает пас партнеру.
56'
Лестер делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
56'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Варди Джейми
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Окадзаки Синджи из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Гросс Паскаль
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
53'
Рикарду Перейра II делает длинную передачу вперед
52'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Брайтон
Фол, нарушение
51'
Кайал Барам из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Окадзаки Синджи заработал фол
51'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Гросс Паскаль из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Менди Нампалис
47'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Искьердо Хосе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
48'
Хорошую попытку сделал Окадзаки Синджи. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Удар от ворот произведет Брайтон
47'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Чилвел Бенджамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Эванс Джонни
46'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
44'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
43'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
42'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Брайтон
42'
Шанс! Ндиди Уилфред из команды Лестер пробил головой, но мимо
41'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Рикарду Перейра II
Офсайд
41'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
40'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Ндиди Уилфред получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Кайал Барам
39'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
39'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Чилвел Бенджамин
38'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
37'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
36'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Удар от ворот произведет Лестер
34'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
33'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
32'
Иборра Висенте получил травму и заменен. Ндиди Уилфред выходит на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Лестер контролирует мяч.
Травма, повреждение
30'
Иборра Висенте возвращается на поле.
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Иборра Висенте получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Травма, повреждение
29'
Иборра Висенте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Мэддисон Джеймс получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
28'
Мэддисон Джеймс упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
28'
Бруно Сальтор из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Окадзаки Синджи из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
28'
Матч возобновлен
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
27'
Гросс Паскаль из команды Брайтон в офсайде
Желтая карточка
26'
Мэддисон Джеймс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кноккарт Антони
26'
Лестер имеет хороший шанс забить.
25'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гросс Паскаль из команды Брайтон навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает пас партнеру.
24'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
22'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
20'
Окадзаки Синджи из команды Лестер в офсайде
20'
Олбрайтон Марк делает длинную передачу вперед
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Брайтон контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Лестер
18'
ШАНС! Искьердо Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Травма, повреждение
18'
Менди Нампалис возвращается на поле.
18'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
17'
Ох, нехорошо это выглядит. Менди Нампалис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Менди Нампалис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Кноккарт Антони сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГОООООЛ - Мюррей Гленн Брайтон забивает ударом головой
Угловой
15'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
15'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
14'
Кноккарт Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Кноккарт Антони пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Менди Нампалис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Кноккарт Антони
Угловой
12'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
12'
Кайал Барам нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
12'
Гросс Паскаль из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Иборра Висенте ошибается в защите.
Офсайд
11'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
11'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Брайтон контролирует мяч.
9'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Брайтон контролирует мяч.
6'
Брайтон контролирует мяч.
6'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
4'
Лестер имеет хороший шанс забить.
3'
Лестер контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Олбрайтон Марк
2'
Брайтон контролирует мяч.
1'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Лестер начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Лестер
Брайтон
18.8% (31)
Ничья:
46.1% (76)
Лестер
35.2% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.6% (72)
Лестер:
19.4% (32)
Лестер:
10.9% (18)
Брайтон:
10.9% (18)
Брайтон:
7.3% (12)
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