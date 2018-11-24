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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Фулхэм
3:2
Второй тайм: 90'
Саутгемптон
0'
0:1
18' Гол
Армстронг Стюарт
1:1
33' Гол
Митрович Александр
2:1
43' Гол
Шюррле Андре
45' Желтая карточка
Моусон Алфи
2:2
54' Гол
Армстронг Стюарт
3:2
63' Гол
Митрович Александр
68' Желтая карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
73' Желтая карточка
Худт Уэсли
90'
Второй тайм
90'
Саутгемптон контролирует мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
89'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
89'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
89'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Седрик Соареш нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Обафеми Майкл из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
88'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Фулхэм
87'
Обафеми Майкл нанес удар чуть мимо. Близко!
87'
Опасность! Лемина Марио из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
87'
Саутгемптон контролирует мяч.
87'
Саутгемптон контролирует мяч.
87'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Митрович Александр из команды Фулхэм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Тактическая замена. Митрович Александр уходит с поля и его заменяет Айте Флойд
Травма, повреждение
86'
Моусон Алфи возвращается на поле.
Офсайд
85'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм в офсайде
85'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
85'
Удар от ворот произведет Фулхэм
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Моусон Алфи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
85'
Моусон Алфи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
84'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
83'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
81'
Эльюнусси Мохамед наказан за толчок Моусон Алфи
81'
Саутгемптон контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Фулхэм
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
80'
Тактическая замена. Армстронг Стюарт уходит с поля и его заменяет Обафеми Майкл
80'
Габбьядини Маноло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
80'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Йосида Майя из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
79'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Камара Абубакар из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Отличные скиллы показывает Камара Абубакар, обводя своих соперников
78'
Фулхэм начинает контратаку
78'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Фулхэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
77'
Камара Абубакар наказан за толчок Худт Уэсли
76'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
76'
Седрик Соареш возвращается на поле.
75'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Седрик Соареш получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Травма, повреждение
75'
Седрик Соареш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Тактическая замена. Шюррле Андре уходит с поля и его заменяет Камара Абубакар
Желтая карточка
73'
Худт Уэсли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Митрович Александр пострадал.
73'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Хорошую попытку сделал Хёйбьерг Пьер-Эмиль. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Отличные скиллы показывает Хёйбьерг Пьер-Эмиль, обводя своих соперников
72'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
72'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
71'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
71'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
70'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Саутгемптон контролирует мяч.
70'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Удар от ворот произведет Фулхэм
69'
Саутгемптон контролирует мяч.
68'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Эльюнусси Мохамед
68'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Йохансен Стефан
Желтая карточка
68'
Судья подбегает и показывает Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отложенную желтую карточку за фол.
67'
Фулхэм контролирует мяч.
67'
Саутгемптон контролирует мяч.
67'
Отличный пас сделал Сесеньон Райан из команды Фулхэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
67'
Митрович Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Кэрни Том из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Фулхэм контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Митрович Александр из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
63'
Сесеньон Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Митрович Александр классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
63'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
63'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Ле Маршан Максим оказался на газоне.
62'
Саутгемптон контролирует мяч.
62'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Саутгемптон контролирует мяч.
61'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
61'
Фулхэм начинает контратаку
60'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Саутгемптон контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Удар от ворот произведет Фулхэм
59'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
59'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
58'
Саутгемптон контролирует мяч.
58'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
57'
Чамберс Калум не смог попасть в створ ударом издали
57'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Фулхэм
56'
Лемина Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Саутгемптон контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Отличный гол забил Армстронг Стюарт
54'
Седрик Соареш сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон переиграл вратаря дальним ударом!
53'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
52'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
52'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
52'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
52'
Саутгемптон начинает контратаку
52'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
52'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Митрович Александр нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
51'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
51'
Фулхэм начинает контратаку
51'
Саутгемптон контролирует мяч.
51'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
50'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
50'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
49'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Габбьядини Маноло
49'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Саутгемптон контролирует мяч.
48'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
47'
Саутгемптон контролирует мяч.
47'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
47'
Шанс! Худт Уэсли из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
47'
Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Моусон Алфи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Моусон Алфи грубо играет против соперника. Пострадал Габбьядини Маноло
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Отличный пас сделал Чамберс Калум из команды Фулхэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
43'
Сесеньон Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Шюррле Андре изменил счет на табло!
43'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный кросс...
43'
Отличные скиллы показывает Сесеньон Райан, обводя своих соперников
43'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
42'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
42'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Йосида Майя из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
41'
Саутгемптон контролирует мяч.
41'
Фулхэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
40'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Удар от ворот произведет Фулхэм
39'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
38'
Саутгемптон контролирует мяч.
Офсайд
38'
Шюррле Андре из команды Фулхэм в офсайде
38'
Фулхэм контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Фулхэм
37'
Шанс! Лемина Марио из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
37'
Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Одуа Денис наказан за толчок Армстронг Стюарт
36'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
36'
ШАНС! Кристи Сайрус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличные скиллы показывает Кристи Сайрус, обводя своих соперников
36'
Фулхэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Одуа Денис из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Остин Чарльз
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Рико Серхио держит все под контролем
34'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Саутгемптон контролирует мяч.
33'
Ле Маршан Максим сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГОООООЛ - Митрович Александр Фулхэм забивает ударом головой
33'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм делает пас партнеру.
32'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
31'
Сесеньон Райан не смог попасть в створ ударом издали
31'
Саутгемптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Шюррле Андре из команды Фулхэм играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
30'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Саутгемптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Шюррле Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Редмонд Натан
Офсайд
28'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
Фол, нарушение
27'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Сери Жан-Мишель оказался на газоне.
27'
Фулхэм контролирует мяч.
27'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Фулхэм контролирует мяч.
26'
Саутгемптон контролирует мяч.
26'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Саутгемптон контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
25'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
24'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Чамберс Калум нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Одуа Денис из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
24'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
23'
Фулхэм контролирует мяч.
23'
Саутгемптон контролирует мяч.
22'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Саутгемптон контролирует мяч.
22'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Саутгемптон контролирует мяч.
21'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Фулхэм контролирует мяч.
20'
Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Фулхэм контролирует мяч.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Армстронг Стюарт первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Саутгемптон контролирует мяч.
17'
Саутгемптон контролирует мяч.
16'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Фулхэм контролирует мяч.
16'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Саутгемптон контролирует мяч.
15'
Чамберс Калум нанес удар головой, но Маккарти Алекс спокойно отбил мяч.
Угловой
15'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Йосида Майя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
14'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
Саутгемптон контролирует мяч.
13'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
13'
Фулхэм контролирует мяч.
12'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Саутгемптон контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
11'
Удар от ворот произведет Фулхэм
11'
Худт Уэсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Редмонд Натан
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Саутгемптон контролирует мяч.
9'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Саутгемптон контролирует мяч.
9'
Фулхэм контролирует мяч.
8'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фулхэм контролирует мяч.
7'
Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Фулхэм начинает контратаку
7'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон подал угловой справа.
6'
Должен был быть гол! Габбьядини Маноло имел отличный шанс, но Рико Серхио не дал голу состоятся!
6'
Армстронг Стюарт нанес удар издали, а Рико Серхио отбил его обратно в игру!
6'
Одуа Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
5'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Йосида Майя из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
5'
Саутгемптон контролирует мяч.
4'
Саутгемптон контролирует мяч.
Офсайд
3'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон в офсайде
3'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Фулхэм контролирует мяч.
2'
Саутгемптон контролирует мяч.
1'
Фулхэм контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фулхэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фулхэм 3:2 Саутгемптон
Фулхэм
37.6% (62)
Ничья:
49.1% (81)
Саутгемптон
13.3% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.8% (64)
Фулхэм:
21.8% (36)
Фулхэм:
13.3% (22)
Саутгемптон:
6.1% (10)
Ничья:
5.5% (9)
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