Стадион: Крэйвен Коттедж
3:2
Второй тайм: 90'
0:1
18' ГолАрмстронг Стюарт
1:1
33' ГолМитрович Александр
2:1
43' ГолШюррле Андре
45' Желтая карточкаМоусон Алфи
2:2
54' ГолАрмстронг Стюарт
3:2
63' ГолМитрович Александр
68' Желтая карточкаХёйбьерг Пьер-Эмиль
73' Желтая карточкаХудт Уэсли
Второй тайм
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
89'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
89'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Седрик Соареш нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Обафеми Майкл из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
88'
88'
87'
Обафеми Майкл нанес удар чуть мимо. Близко!
87'
Опасность! Лемина Марио из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
87'
87'
87'
86'
Митрович Александр из команды Фулхэм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Тактическая замена. Митрович Александр уходит с поля и его заменяет Айте Флойд
86'
Моусон Алфи возвращается на поле.
85'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм в офсайде
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
85'
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Моусон Алфи получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Моусон Алфи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
84'
84'
83'
83'
83'
Матч возобновлен
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
81'
Эльюнусси Мохамед наказан за толчок Моусон Алфи
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
80'
Тактическая замена. Армстронг Стюарт уходит с поля и его заменяет Обафеми Майкл
80'
Габбьядини Маноло нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
80'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
79'
78'
Камара Абубакар из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Отличные скиллы показывает Камара Абубакар, обводя своих соперников
78'
78'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
77'
77'
Камара Абубакар наказан за толчок Худт Уэсли
76'
76'
Седрик Соареш возвращается на поле.
75'
Матч возобновлен
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Седрик Соареш получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
75'
Седрик Соареш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Тактическая замена. Шюррле Андре уходит с поля и его заменяет Камара Абубакар
73'
Худт Уэсли получил желтую карточку от судьи
73'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Митрович Александр пострадал.
73'
72'
Хорошую попытку сделал Хёйбьерг Пьер-Эмиль. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Отличные скиллы показывает Хёйбьерг Пьер-Эмиль, обводя своих соперников
72'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
72'
72'
72'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
71'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
71'
71'
71'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
70'
70'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
70'
69'
69'
68'
68'
Тактическая замена. Остин Чарльз уходит с поля и его заменяет Эльюнусси Мохамед
68'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Йохансен Стефан
68'
Судья подбегает и показывает Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отложенную желтую карточку за фол.
67'
67'
67'
Отличный пас сделал Сесеньон Райан из команды Фулхэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
67'
Митрович Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
65'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Митрович Александр из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
63'
Сесеньон Райан сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Митрович Александр классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
63'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
63'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
63'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Ле Маршан Максим оказался на газоне.
62'
62'
61'
61'
61'
60'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
59'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
59'
59'
58'
58'
Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
57'
Чамберс Калум не смог попасть в створ ударом издали
57'
56'
56'
Лемина Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
55'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Отличный гол забил Армстронг Стюарт
54'
Седрик Соареш сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон переиграл вратаря дальним ударом!
53'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
52'
52'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
52'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
52'
Саутгемптон начинает контратаку
52'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
52'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Митрович Александр нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
51'
Фулхэм имеет хороший шанс забить.
51'
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
50'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
50'
Моусон Алфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
50'
50'
49'
49'
49'
49'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Габбьядини Маноло
49'
48'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
48'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
47'
47'
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
47'
Шанс! Худт Уэсли из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
47'
47'
Моусон Алфи получил желтую карточку от судьи
47'
Безумный фол. Моусон Алфи грубо играет против соперника. Пострадал Габбьядини Маноло
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Отличный пас сделал Чамберс Калум из команды Фулхэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
43'
Сесеньон Райан сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Шюррле Андре изменил счет на табло!
43'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм делает отличный кросс...
43'
Отличные скиллы показывает Сесеньон Райан, обводя своих соперников
43'
43'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
42'
42'
42'
42'
41'
41'
40'
Судья сигнализирует, что Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
39'
Кристи Сайрус из команды Фулхэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
38'
38'
Шюррле Андре из команды Фулхэм в офсайде
38'
38'
37'
Шанс! Лемина Марио из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
37'
37'
Одуа Денис наказан за толчок Армстронг Стюарт
36'
36'
ШАНС! Кристи Сайрус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличные скиллы показывает Кристи Сайрус, обводя своих соперников
36'
35'
Судья сигнализирует, что Одуа Денис из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Остин Чарльз
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Габбьядини Маноло пробует нанести удар издали, но Рико Серхио держит все под контролем
34'
34'
33'
Ле Маршан Максим сделал результативную передачу.
33'
ГОООООЛ - Митрович Александр Фулхэм забивает ударом головой
33'
Ле Маршан Максим из команды Фулхэм делает пас партнеру.
32'
31'
31'
Сесеньон Райан не смог попасть в створ ударом издали
31'
31'
Шюррле Андре из команды Фулхэм играет слишком грубо. Хёйбьерг Пьер-Эмиль оказался на газоне.
30'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
29'
28'
Судья сигнализирует, что Шюррле Андре из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Редмонд Натан
28'
Митрович Александр из команды Фулхэм в офсайде
27'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Сери Жан-Мишель оказался на газоне.
27'
27'
27'
26'
26'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
25'
Одуа Денис из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Чамберс Калум нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Одуа Денис из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
24'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Митрович Александр
23'
23'
22'
22'
22'
21'
21'
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
18'
Г О О О О Л - Армстронг Стюарт первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
17'
16'
16'
16'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
Чамберс Калум нанес удар головой, но Маккарти Алекс спокойно отбил мяч.
15'
Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Йосида Майя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Рико Серхио взял и забрал мяч на выходе
14'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
14'
13'
Сесеньон Райан из команды Фулхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
13'
12'
12'
12'
11'
11'
Худт Уэсли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
11'
10'
10'
Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Редмонд Натан
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
9'
Шюррле Андре из команды Фулхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
8'
7'
7'
7'
7'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон подал угловой справа.
6'
Должен был быть гол! Габбьядини Маноло имел отличный шанс, но Рико Серхио не дал голу состоятся!
6'
Армстронг Стюарт нанес удар издали, а Рико Серхио отбил его обратно в игру!
6'
6'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон подал угловой слева.
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Кристи Сайрус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
5'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
5'
4'
3'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон в офсайде
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фулхэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фулхэм 3:2 Саутгемптон
Фулхэм
37.6% (62)
Ничья:
49.1% (81)
Саутгемптон
13.3% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.8% (64)
2:1 Фулхэм:
21.8% (36)
1:0 Фулхэм:
13.3% (22)
0:1 Саутгемптон:
6.1% (10)
0:0 Ничья:
5.5% (9)
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