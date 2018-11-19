Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Ливерпуль

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Стадион: Викарадж Роад
Предыдущие игры
Уотфорд (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 10.11.2018 Саутгемптон 1:1 Уотфорд ПЛ
- 03.11.2018 Ньюкасл 1:0 Уотфорд ПЛ
- 27.10.2018 Уотфорд 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 20.10.2018 Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 06.10.2018 Уотфорд 0:4 Борнмут ПЛ
- 29.09.2018 Арсенал 2:0 Уотфорд ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Фулхэм 1:1 Уотфорд ПЛ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.08.2018 Рединг 0:2 Уотфорд КЛ
- 26.08.2018 Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.08.2018 Бёрнли 1:3 Уотфорд ПЛ
- 11.08.2018 Уотфорд 2:0 Брайтон ПЛ
- 04.08.2018 Уотфорд 1:1 Сампдория ТМК
- 28.07.2018 Брентфорд 1:2 Уотфорд ТМК
- 27.07.2018 Стивенэйдж 0:1 Уотфорд ТМК
- 21.07.2018 Фортуна 1:3 Уотфорд ТМК
- 17.07.2018 Кёльн 1:1 Уотфорд ТМК
- 13.05.2018 Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 11.11.2018 Ливерпуль 2:0 Фулхэм ПЛ
- 06.11.2018 Црвена Звезда 2:0 Ливерпуль ЛЧ
- 03.11.2018 Арсенал 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 27.10.2018 Ливерпуль 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда ЛЧ
- 20.10.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Ливерпуль: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|36 - 5
|32
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|23 - 5
|30
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 8
|28
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|20 - 10
|27
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 15
|24
|6.
|Борнмут
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|20
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|9.
|Эвертон
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|10.
|Лестер
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 15
|9
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 31
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - ЛиверпульДо начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд
9.7% (7)
Ничья:
5.6% (4)
Ливерпуль
84.7% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
43.1% (31)
0:2 Ливерпуль:
18.1% (13)
1:3 Ливерпуль:
9.7% (7)
2:1 Уотфорд:
8.3% (6)
0:1 Ливерпуль:
5.6% (4)
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