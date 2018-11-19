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Стадион:
Уотфорд
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Ливерпуль

До начала игры, которая состоится 24.11.2018, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд
9.7% (7)
Ничья:
5.6% (4)
Ливерпуль
84.7% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
43.1% (31)
Ливерпуль:
18.1% (13)
Ливерпуль:
9.7% (7)
Уотфорд:
8.3% (6)
Ливерпуль:
5.6% (4)
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