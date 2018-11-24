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Стадион: Kolporter Arena
2:1
Первый тайм: 36'
1:0
8' ГолElhadji Pape Djibril Diaw
2:0
17' ГолСориано Элиа
2:1
19' ПенальтиIgor Angulo
19' Желтая карточкаAdnan Kovacevic
|
8'
1:0
17'
2:0
19'
2:1
19'
Состав команд
33
Маркес
Иван
27
Пучко
Матей
89
Сориано
Элиа
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 33 Маркес Иван Защитник
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Полузащитник
- 27 Пучко Матей Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- Запасные игроки
- Michal Miskiewicz Вратарь
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 10 Ivan Jukic Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 9 Maciej Gorski Нападающий
- 24 Vato Arveladze
- Главный тренер: Gino Lettieri
Гурник Забже 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 2 Przemyslaw Wisniewski Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 5 Бохневич Павел Защитник
- 11 Daniel Liszka Защитник
- 45 Рычковски Адам Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 7 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 9 Jesus Jimenez Полузащитник
- 19 Kamil Zapolnik Полузащитник
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Michal Koj Защитник
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 20 Marcin Urynowicz Полузащитник
- 6 Wiktor Biedrzycki Полузащитник
- 10 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 8 Konrad Nowak I
- 33 Daniel Bielica
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.11.2018 Корона Кельце 1:0 Пяст Э
- 04.11.2018 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Э
- 28.10.2018 Корона Кельце 0:1 Краковия Э
- 20.10.2018 Лех 2:1 Корона Кельце Э
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 03.10.2018 Wisla Sandomierz 3:2 Корона Кельце К
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
Гурник Забже (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 09.11.2018 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 03.11.2018 Легия 4:0 Гурник Забже Э
- 31.10.2018 Легионовия 0:1 Гурник Забже К
- 28.10.2018 Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Э
- 22.10.2018 Краковия 2:0 Гурник Забже Э
- 05.10.2018 Гурник Забже 2:2 Лех Э
- 02.10.2018 Unia Hrubieszow 0:9 Гурник Забже К
- 29.09.2018 Пяст 1:0 Гурник Забже Э
- 23.09.2018 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Э
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 31.08.2018 Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Э
- 25.08.2018 Висла Краков 3:0 Гурник Забже Э
- 18.08.2018 Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Э
- 11.08.2018 Арка Гдыня 1:1 Гурник Забже Э
- 05.08.2018 Медзь 1:3 Гурник Забже Э
- 02.08.2018 Тренчин 4:1 Гурник Забже ЛЕ
- 29.07.2018 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Э
- 26.07.2018 Гурник Забже 0:1 Тренчин ЛЕ
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 19.07.2018 Заря Бельцы 1:1 Гурник Забже ЛЕ
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Экстракласса
- 17.03.2018 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Экстракласса
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Экстракласса
- 10.05.2016 Гурник Забже 0:0 Корона Кельце Экстракласса. Группа Б
- 09.04.2016 Корона Кельце 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 08.11.2015 Гурник Забже 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 16.02.2015 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 23.09.2014 Гурник Забже 2:1 Корона Кельце Кубок Польши
- 15.08.2014 Корона Кельце 0:3 Гурник Забже Экстракласса
- 01.03.2014 Гурник Забже 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 26.09.2013 Корона Кельце 2:2 Гурник Забже Экстракласса
- 19.04.2013 Корона Кельце 1:0 Гурник Забже Экстракласса
- 19.10.2012 Гурник Забже 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 01.04.2012 Гурник Забже 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 03.10.2011 Корона Кельце 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 25.05.2011 Корона Кельце 1:0 Гурник Забже Экстракласса
- 19.11.2010 Гурник Забже 2:1 Корона Кельце Экстракласса
- 26.04.2008 Гурник Забже 0:3 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
- 27.10.2007 Корона Кельце 3:2 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|15
|9
|4
|2
|25 - 15
|31
|2.
|Ягеллония
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Корона Кельце
|2:1
|16
|8
|4
|4
|20 - 16
|28
|4.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|5.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|6.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Погонь Щецин
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|8.
|Лех
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|9.
|Арка Гдыня
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|24 - 22
|16
|13.
|Краковия
|15
|3
|5
|7
|11 - 18
|14
|14.
|Медзь
|15
|3
|4
|8
|16 - 32
|13
|15.
|Гурник Забже
|1:2
|16
|2
|7
|7
|16 - 27
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
Первый тайм
19'
Adnan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Игор Ангуло из команды Гурник Забже забивает с точки!
17'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Elhadji Pape Djibril Diaw бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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