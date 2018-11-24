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Стадион:
Корона Кельце
2:1
Первый тайм: 36'
Гурник Забже
0'
1:0
8' Гол
Elhadji Pape Djibril Diaw
2:0
17' Гол
Сориано Элиа
2:1
19' Пенальти
Igor Angulo
19' Желтая карточка
Adnan Kovacevic
36'
Первый тайм
Желтая карточка
19'
Adnan Kovacevic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Игор Ангуло из команды Гурник Забже забивает с точки!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Elhadji Pape Djibril Diaw бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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