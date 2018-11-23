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Стадион:
Пяст
0:0
Конец матча
Заглембе Сосновец
0'
90' Желтая карточка
Кудла Давид
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Кудла Давид получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Заглембе Сосновец делает замену. Alexander Cristovao уходит с поля, а Sebastian Milewski выходит на его замену.
89'
Пяст делает замену. Феликс Хорхе уходит с поля, а Patryk Sokolowski выходит на его замену.
72'
Пяст делает замену. Пажишек Пётр уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
71'
Заглембе Сосновец делает замену. Dejan Vokic уходит с поля, а Бабярж Бартломей выходит на его замену.
62'
Заглембе Сосновец делает замену. Vamara Sanogo уходит с поля, а Zarko Udovicic выходит на его замену.
58'
Пяст делает замену. Гойко Денис уходит с поля, а Ягьелло Александр выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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