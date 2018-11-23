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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Пяст
0:0
Конец матча
90' Желтая карточкаКудла Давид
|
90'
Состав команд
11
Феликс
Хорхе
77
Гойко
Денис
72
Dejan
Vokic
Пяст 4-1-4-1
- Основной состав
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 3 Йодловец Томаш Полузащитник
- 11 Феликс Хорхе Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 77 Гойко Денис Полузащитник
- 9 Пажишек Пётр Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 88 Корун Урош Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 10 Patryk Dziczek Полузащитник
- 7 Ягьелло Александр Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- 18 Patryk Sokolowski
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Заглембе Сосновец 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кудла Давид Вратарь
- 17 Хайнлот Михаэль Защитник
- 4 Arkadiusz Jedrych Защитник
- 16 Цихоцки Матеуш Защитник
- 2 Мрац Патрик Защитник
- 8 Павловски Шимон Полузащитник
- 66 Adam Banasiak Полузащитник
- 77 Konrad Wrzesinski Полузащитник
- 72 Dejan Vokic Полузащитник
- 42 Alexander Cristovao Полузащитник
- 27 Vamara Sanogo Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Matko Perdijic Вратарь
- 22 Zarko Udovicic Защитник
- 3 Кокошка Адам Полузащитник
- 24 Бабярж Бартломей Полузащитник
- 70 Nuno Malheiro
- 28 Giacomo Mello
- 21 Sebastian Milewski
- Главный тренер: Иванаускас Вальдас
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 11.11.2018 Корона Кельце 1:0 Пяст Э
- 02.11.2018 Пяст 2:0 Висла Краков Э
- 30.10.2018 Пяст 1:1 Легия К
- 27.10.2018 Висла Плоцк 1:1 Пяст Э
- 19.10.2018 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 05.10.2018 Медзь 2:2 Пяст Э
- 29.09.2018 Пяст 1:0 Гурник Забже Э
- 23.09.2018 Шлёнск 4:1 Пяст Э
- 15.09.2018 Пяст 1:0 Арка Гдыня Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 19.05.2018 Пяст 4:0 Нецеча Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
Заглембе Сосновец (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 10.11.2018 Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Э
- 05.11.2018 Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Э
- 29.10.2018 Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 20.10.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Э
- 06.10.2018 Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 27.09.2018 Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец К
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 01.09.2018 Арка Гдыня 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 03.06.2018 Заглембе Сосновец 0:2 Тыхы ПД
- 27.05.2018 Рух Хожув 0:1 Заглембе Сосновец ПД
- 19.05.2018 Заглембе Сосновец 2:0 Подбескидзе ПД
- 12.05.2018 Стомил Ольштын 0:2 Заглембе Сосновец ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|15
|9
|4
|2
|25 - 15
|31
|2.
|Ягеллония
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|4.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|5.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|7.
|Погонь Щецин
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|8.
|Лех
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|9.
|Арка Гдыня
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|24 - 22
|16
|13.
|Краковия
|15
|3
|5
|7
|11 - 18
|14
|14.
|Медзь
|15
|3
|4
|8
|16 - 32
|13
|15.
|Гурник Забже
|15
|2
|7
|6
|15 - 25
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
Второй тайм
90'
Кудла Давид получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Заглембе Сосновец делает замену. Alexander Cristovao уходит с поля, а Sebastian Milewski выходит на его замену.
89'
Пяст делает замену. Феликс Хорхе уходит с поля, а Patryk Sokolowski выходит на его замену.
72'
Пяст делает замену. Пажишек Пётр уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
71'
Заглембе Сосновец делает замену. Dejan Vokic уходит с поля, а Бабярж Бартломей выходит на его замену.
62'
Заглембе Сосновец делает замену. Vamara Sanogo уходит с поля, а Zarko Udovicic выходит на его замену.
58'
Пяст делает замену. Гойко Денис уходит с поля, а Ягьелло Александр выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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