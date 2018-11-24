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Стадион:
Бранн
1:0
Первый тайм: 25'
Одд
0'
1:0
3' Гол
Daouda Bamba
25'
Первый тайм
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Daouda Bamba бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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