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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Бранн
1:0
3' ГолDaouda Bamba
|
3'
1:0
Состав команд
16
Йенсен
Рубен
19
Bilal
Njie
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 4 Christian Rismark Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 16 Йенсен Рубен Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 9 Daouda Bamba Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Карадас Азар Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 34 Marius Bildoey
- 36 Emil Harloff
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 9 Риса Бирк Защитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 24 Сёдлунн Андре Полузащитник
- 19 Bilal Njie Нападающий
- 20 Леуритсен Тобиас Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 15 Нордвик Андреас Защитник
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 14 Нордквелле Фредрик Нападающий
- 29 Filip Moeller Delaveris
- 18 Odin Luraas Bjoertuft
- 23 Marius Bustgaard Larsen
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 11.11.2018 Кристиансунд 3:1 Бранн Т
- 04.11.2018 Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 28.10.2018 Бранн 1:2 Русенборг Т
- 21.10.2018 Стабек 1:2 Бранн Т
- 07.10.2018 Бранн 1:1 Лиллестрём Т
- 01.10.2018 Тромсё 2:1 Бранн Т
- 23.09.2018 Бранн 1:1 Саннефьёрд Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
Одд (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.11.2018 Одд 0:3 Стабек Т
- 04.11.2018 Русенборг 3:1 Одд Т
- 28.10.2018 Одд 1:0 Тромсё Т
- 21.10.2018 Хёугесунн 2:0 Одд Т
- 07.10.2018 Одд 2:0 Ранхейм Т
- 29.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Одд Т
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 27.08.2018 Старт 0:1 Одд Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Кристиансунд 1:1 Одд Т
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Одд 1:2 Кристиансунд Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
Последние игры между собой
Бранн
Одд
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|30
|19
|7
|4
|50 - 23
|64
|2.
|Бранн
|1:0
|30
|17
|7
|6
|45 - 31
|58
|3.
|Мольде
|0:1
|30
|17
|5
|8
|60 - 36
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|30
|15
|5
|10
|42 - 33
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:1
|30
|13
|7
|10
|46 - 40
|46
|6.
|Ранхейм
|0:0
|30
|12
|7
|11
|42 - 48
|43
|7.
|Сарпсборг-08
|1:0
|30
|11
|8
|11
|45 - 39
|41
|8.
|Одд
|0:1
|30
|11
|7
|12
|39 - 38
|40
|9.
|Волеренга
|0:0
|30
|10
|10
|10
|37 - 43
|40
|10.
|Тромсё
|0:1
|30
|11
|3
|16
|41 - 47
|36
|11.
|Старт
|1:0
|30
|9
|5
|16
|30 - 51
|32
|12.
|Лиллестрём
|1:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 44
|32
|13.
|Будё-Глимт
|0:0
|30
|6
|14
|10
|31 - 34
|32
|14.
|Стабек
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|30
|7
|9
|14
|44 - 47
|30
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|30
|5
|11
|14
|35 - 54
|26
Первый тайм
3'
Г О О О О Л - Daouda Bamba бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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