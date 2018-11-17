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Стадион:
Шахтёр Донецк
 
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Львов
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Львов

До начала игры, которая состоится 23.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 44 минуты.
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:
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Львов
Шахтёр Донецк
97.8% (88)
Ничья:
1.1% (1)
Львов
1.1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Донецк:
47.8% (43)
Шахтёр Донецк:
23.3% (21)
Шахтёр Донецк:
8.9% (8)
Шахтёр Донецк:
6.7% (6)
Шахтёр Донецк:
5.6% (5)
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