Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Львов

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Шахтёр Донецк (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 11.11.2018 Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 07.11.2018 Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 03.11.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 31.10.2018 Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк К
- 27.10.2018 Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк ПЛ
- 23.10.2018 Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити ЛЧ
- 19.10.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Десна ПЛ
- 07.10.2018 Шахтёр Донецк 1:1 Заря ПЛ
- 02.10.2018 Лион 2:2 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 28.09.2018 Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк ПЛ
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 19.09.2018 Шахтёр Донецк 2:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
Львов (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 10.11.2018 Львов 1:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 04.11.2018 Львов 0:2 Ворскла ПЛ
- 31.10.2018 Горняк Кривой Рог 0:1 Львов К
- 28.10.2018 Динамо Киев 0:1 Львов ПЛ
- 21.10.2018 Львов 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 29.11.2017 Львов 1:2 Днепр-1 К
- 25.10.2017 Львов 1:1 Сталь Каменское К
- 20.09.2017 Демня 1:2 Львов К
- 26.07.2017 Львов 3:0 Волынь К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|38 - 7
|40
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|20 - 7
|32
|3.
|Александрия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 12
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|15
|8
|0
|7
|15 - 17
|24
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 13
|21
|6.
|Десна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 18
|20
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|8.
|Львов
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 16
|18
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|10.
|Карпаты
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 23
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 28
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - ЛьвовДо начала игры, которая состоится 23.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Львов
Шахтёр Донецк
97.8% (88)
Ничья:
1.1% (1)
Львов
1.1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Шахтёр Донецк:
47.8% (43)
3:0 Шахтёр Донецк:
23.3% (21)
1:0 Шахтёр Донецк:
8.9% (8)
3:1 Шахтёр Донецк:
6.7% (6)
4:0 Шахтёр Донецк:
5.6% (5)
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