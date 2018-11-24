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1:0
Второй тайм: 87'
11' Желтая карточкаНуну Мораиш
28' Желтая карточкаТолемесс Флориан
1:0
35' ГолТолемесс Флориан
41' Желтая карточкаСоуза Лукас
43' Желтая карточкаIgor Carioca
44' Желтая карточкаАлонефтис Эфстатиос
54' Желтая карточкаТруйольс Хоан
83' Желтая карточкаВурос Праксителис
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11'
28'
35'
1:0
41'
43'
54'
Состав команд
АЕК Ларнака
- Основной состав
- 25 Тоньо Рамирес Вратарь
- 6 Катала Давид Защитник
- 2 Igor Carioca Защитник
- 18 Микель Гонсалес Защитник
- 4 Труйольс Хоан Защитник
- 19 Янну Томас Защитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- 11 Тете Альберто Нападающий
- 12 Тричковски Иван Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Христодулу Андреас Вратарь
- 21 Ассубре Жан Полузащитник
- 20 Лабан Венсан Полузащитник
- 10 Томас Жоан Полузащитник
- 80 Рушиас Онисифорос Полузащитник
- 15 Факундо Гарсия Полузащитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 99 Янну Апостолос Нападающий
- 35 Costas Anastasiou
- Главный тренер: Andoni Iraola
АПОЭЛ
- Основной состав
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 26 Нуну Мораиш Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 3 Кажу Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 8 Соуза Лукас Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- 37 Leo Natel
- Запасные игроки
- 1 Ромо Рафаэль Вратарь
- 22 Антониу Минас Защитник
- 23 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 2 Нсуэ Эмилио Полузащитник
- 19 Де Винсенти Томас Полузащитник
- 4 Артиматас Костакис Полузащитник
- 6 Гентсоглу Савас Полузащитник
- 7 Эфрем Георгиос Полузащитник
- 9 Гучаннеджад Реза Нападающий
- Главный тренер: Трамедзани Паоло
Предыдущие игры
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 11.11.2018 Алки Ороклинис 0:3 АЕК Ларнака ПД
- 08.11.2018 Лудогорец 0:0 АЕК Ларнака ЛЕ
- 03.11.2018 АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 29.10.2018 Анортосис 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 25.10.2018 АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 20.10.2018 АЕК Ларнака 3:0 Докса Катокопия ПД
- 07.10.2018 Эрмис Арадиппу 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 04.10.2018 Байер Л 4:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 29.09.2018 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака С
- 24.09.2018 АЕК Ларнака 1:0 Омония ПД
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Неа Саламина 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 02.08.2018 АЕК Ларнака 4:0 Дандолк ЛЕ
- 26.07.2018 Дандолк 0:0 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.05.2018 АЕК Ларнака 2:1 Аполлон К
- 13.05.2018 АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 10.11.2018 АПОЭЛ 3:0 Эносис ПД
- 04.11.2018 Пафос 0:0 АПОЭЛ ПД
- 31.10.2018 АПОЭЛ 2:0 Омония ПД
- 27.10.2018 Алки Ороклинис 2:4 АПОЭЛ ПД
- 21.10.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 06.10.2018 Анортосис 2:3 АПОЭЛ ПД
- 29.09.2018 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака С
- 23.09.2018 АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия ПД
- 19.09.2018 Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ ПД
- 16.09.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 АПОЭЛ ПД
- 30.08.2018 Астана 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 23.08.2018 АПОЭЛ 1:0 Астана ЛЕ
- 16.08.2018 АПОЭЛ 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 09.08.2018 Хапоэль Беэр-Шева 2:2 АПОЭЛ ЛЕ
- 02.08.2018 Флора 2:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 26.07.2018 АПОЭЛ 5:0 Флора ЛЕ
- 17.07.2018 АПОЭЛ 1:0 Судува ЛЧ
- 11.07.2018 Судува 3:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.05.2018 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ ПД
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
АПОЭЛ: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 29.09.2018 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Суперкубок
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Кубок
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ Кубок
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 21.10.2017 АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 07.05.2017 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 01.04.2017 АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 05.02.2017 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 29.10.2016 АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.04.2016 АПОЭЛ 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 20.03.2016 АЕК Ларнака 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 22.12.2015 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 12.09.2015 АЕК Ларнака 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 16.05.2015 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 04.04.2015 АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 15.12.2014 АПОЭЛ 4:4 АЕК Ларнака Первый дивизион
- 31.08.2014 АЕК Ларнака 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 11.01.2014 АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|АПОЭЛ
|0:1
|10
|6
|2
|2
|18 - 12
|20
|3.
|Аполлон
|8
|6
|1
|1
|23 - 4
|19
|4.
|АЕК Ларнака
|1:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 4
|19
|5.
|Неа Саламина
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|6.
|Омония
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|7.
|Анортосис
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Докса Катокопия
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|9.
|Эносис
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|10.
|Эрмис Арадиппу
|9
|2
|0
|7
|7 - 14
|6
|11.
|Пафос
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|12.
|Алки Ороклинис
|9
|1
|1
|7
|4 - 21
|4
Второй тайм
84'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Ассубре Жан выходит на его замену.
83'
Вурос Праксителис получил желтую карточку от судьи
72'
АПОЭЛ делает замену. Алонефтис Эфстатиос уходит с поля, а Эфрем Георгиос выходит на его замену.
59'
АЕК Ларнака делает замену. Акоран Баррера уходит с поля, а Ларена Хорхе выходит на его замену.
55'
АПОЭЛ делает замену. Соуза Лукас уходит с поля, а Де Винсенти Томас выходит на его замену.
54'
Труйольс Хоан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Алонефтис Эфстатиос получил желтую карточку от судьи
43'
Igor Carioca получил желтую карточку от судьи
41'
Соуза Лукас получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Толемесс Флориан бьет в цель!
28'
Толемесс Флориан получил желтую карточку от судьи
13'
АПОЭЛ делает замену. Деллаторре Гильерме уходит с поля, а Гучаннеджад Реза выходит на его замену.
11'
Нуну Мораиш получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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