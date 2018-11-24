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АЕК Ларнака
1:0
Второй тайм: 87'
АПОЭЛ
0'
11' Желтая карточка
Нуну Мораиш
28' Желтая карточка
Толемесс Флориан
1:0
35' Гол
Толемесс Флориан
41' Желтая карточка
Соуза Лукас
43' Желтая карточка
Igor Carioca
44' Желтая карточка
Алонефтис Эфстатиос
54' Желтая карточка
Труйольс Хоан
83' Желтая карточка
Вурос Праксителис
87'
Второй тайм
84'
АЕК Ларнака делает замену. Тете Альберто уходит с поля, а Ассубре Жан выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Вурос Праксителис получил желтую карточку от судьи
72'
АПОЭЛ делает замену. Алонефтис Эфстатиос уходит с поля, а Эфрем Георгиос выходит на его замену.
59'
АЕК Ларнака делает замену. Акоран Баррера уходит с поля, а Ларена Хорхе выходит на его замену.
55'
АПОЭЛ делает замену. Соуза Лукас уходит с поля, а Де Винсенти Томас выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Труйольс Хоан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Алонефтис Эфстатиос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Igor Carioca получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Соуза Лукас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Толемесс Флориан бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Толемесс Флориан получил желтую карточку от судьи
13'
АПОЭЛ делает замену. Деллаторре Гильерме уходит с поля, а Гучаннеджад Реза выходит на его замену.
Желтая карточка
11'
Нуну Мораиш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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