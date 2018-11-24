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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Леркендаль
0:0
Первый тайм: 26'
Состав команд
24
Эстбе
Арилд
16
Ховланд
Эвен
25
Рикардо
II
10
Хурадо
Хосе
27
Patrick
Berg
26
Haakon
Evjen
20
Amor
Layoni
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 28 Адегбенро Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 26 Шербечич Бесим Защитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Кулен Рини
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 26 Haakon Evjen Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Крысяк Артур Вратарь
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 16 Конрадсен Мортен Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 7 Драге Томас Нападающий
- 11 Тагбажуми Марко Нападающий
- 5 Thomas Jacobsen I
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 11.11.2018 Старт 0:1 Русенборг Т
- 08.11.2018 Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 04.11.2018 Русенборг 3:1 Одд Т
- 01.11.2018 Русенборг 2:1 Старт К
- 28.10.2018 Бранн 1:2 Русенборг Т
- 25.10.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг ЛЕ
- 21.10.2018 Лиллестрём 0:0 Русенборг Т
- 07.10.2018 Русенборг 1:1 Саннефьёрд Т
- 04.10.2018 Русенборг 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Селтик 1:0 Русенборг ЛЕ
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 11.11.2018 Будё-Глимт 1:1 Волеренга Т
- 05.11.2018 Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Т
- 28.10.2018 Будё-Глимт 1:1 Стабек Т
- 21.10.2018 Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Т
- 07.10.2018 Будё-Глимт 0:1 Мольде Т
- 30.09.2018 Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 26.09.2018 Старт 2:1 Будё-Глимт К
- 23.09.2018 Будё-Глимт 1:2 Старт Т
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 13.06.2018 Будё-Глимт 2:2 Хёдд К
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Типпелиген
- 06.11.2016 Русенборг 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 26.10.2016 Русенборг 2:0 Будё-Глимт Кубок
- 02.07.2016 Будё-Глимт 0:0 Русенборг Типпелиген
- 18.10.2015 Русенборг 1:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 05.07.2015 Будё-Глимт 1:0 Русенборг Типпелиген
- 12.02.2015 Будё-Глимт 2:1 Русенборг Товарищеские матчи. Сборные
- 12.02.2015 Будё-Глимт 2:1 Русенборг Товарищеские матчи. Клубы
- 12.09.2014 Русенборг 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 21.04.2014 Будё-Глимт 2:2 Русенборг Типпелиген
Русенборг
Будё-Глимт
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|30
|19
|7
|4
|50 - 23
|64
|2.
|Бранн
|1:0
|30
|17
|7
|6
|45 - 31
|58
|3.
|Мольде
|0:1
|30
|17
|5
|8
|60 - 36
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|30
|15
|5
|10
|42 - 33
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:1
|30
|13
|7
|10
|46 - 40
|46
|6.
|Ранхейм
|0:0
|30
|12
|7
|11
|42 - 48
|43
|7.
|Сарпсборг-08
|1:0
|30
|11
|8
|11
|45 - 39
|41
|8.
|Одд
|0:1
|30
|11
|7
|12
|39 - 38
|40
|9.
|Волеренга
|0:0
|30
|10
|10
|10
|37 - 43
|40
|10.
|Тромсё
|0:1
|30
|11
|3
|16
|41 - 47
|36
|11.
|Старт
|1:0
|30
|9
|5
|16
|30 - 51
|32
|12.
|Лиллестрём
|1:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 44
|32
|13.
|Будё-Глимт
|0:0
|30
|6
|14
|10
|31 - 34
|32
|14.
|Стабек
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|30
|7
|9
|14
|44 - 47
|30
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|30
|5
|11
|14
|35 - 54
|26
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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