- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
18' ГолРамирес Давид
43' Желтая карточкаАлекс Соареш
1:1
45' ГолДуглас Феррейра
58' Желтая карточкаJoão Victor I
60' Желтая карточкаГомес Хорди
|
18'
1:0
43'
45'
1:1
58'
60'
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 25 Мехиас Томас Вратарь
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 15 Лора Альберто Защитник
- 71 Прце Фране Защитник
- 18 Лопес Исма Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 16 Гомес Хорди Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 24 Рамирес Давид Нападающий
- 3 Christian Manrique
- Запасные игроки
- 1 Панайи Костас Вратарь
- 31 Кусулос Янис Защитник
- 5 Гаффор Микаэль Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 23 Лоэ Рауль Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 10 Альбин Хуан Нападающий
- 17 Cris Montes
- Главный тренер: Angel Gomez
Анортосис
- Основной состав
- 99 Demetris Demetriou Вратарь
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 6 Струна Андраж Защитник
- 11 Бессат Венсан Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 17 Beka Mikeltadze Полузащитник
- 21 Лаборде Леон Нападающий
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 19 João Victor I
- Запасные игроки
- 7 Энглезу Никос Защитник
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 24 Сиссе Секу Нападающий
- 48 Michalis Ioannou
- 28 Konstaninos Sotiriou
- 98 Kyriakos Panayiotou
- 22 Fytos Kyriakou
- Главный тренер: Стреппел Юрген
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +5 =0 -15)
- 11.11.2018 Докса Катокопия 1:2 Омония ПД
- 04.11.2018 Омония 2:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 31.10.2018 АПОЭЛ 2:0 Омония ПД
- 27.10.2018 Омония 2:4 Пафос ПД
- 21.10.2018 Неа Саламина 1:0 Омония ПД
- 07.10.2018 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 24.09.2018 АЕК Ларнака 1:0 Омония ПД
- 16.09.2018 Омония 1:0 Эносис ПД
- 25.08.2018 Омония 1:0 Алки Ороклинис ПД
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
Анортосис (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 10.11.2018 Анортосис 1:0 Неа Саламина ПД
- 03.11.2018 Аполлон 1:2 Анортосис ПД
- 29.10.2018 Анортосис 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 20.10.2018 Эносис 1:1 Анортосис ПД
- 06.10.2018 Анортосис 2:3 АПОЭЛ ПД
- 23.09.2018 Алки Ороклинис 0:0 Анортосис ПД
- 17.09.2018 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 01.09.2018 Пафос 1:1 Анортосис ПД
- 26.08.2018 Докса Катокопия 0:1 Анортосис ПД
- 19.07.2018 Лячи 1:0 Анортосис ЛЕ
- 12.07.2018 Анортосис 2:1 Лячи ЛЕ
- 12.05.2018 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 28.04.2018 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
Последние игры между собой
Омония: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Анортосис: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис Первый дивизион
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион
- 28.10.2017 Омония 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 29.04.2017 Анортосис 4:3 Омония Первый дивизион
- 18.03.2017 Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 21.01.2017 Анортосис 2:2 Омония Первый дивизион
- 15.10.2016 Омония 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 16.04.2016 Анортосис 0:3 Омония Первый дивизион
- 06.03.2016 Омония 3:0 Анортосис Первый дивизион
- 02.01.2016 Анортосис 0:0 Омония Первый дивизион
- 19.09.2015 Омония 0:0 Анортосис Первый дивизион
- 09.05.2015 Омония 2:1 Анортосис Первый дивизион
- 22.03.2015 Анортосис 1:3 Омония Первый дивизион
- 14.12.2014 Анортосис 2:1 Омония Первый дивизион
- 01.09.2014 Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион
- 03.05.2014 Анортосис 1:2 Омония Первый дивизион
- 30.03.2014 Омония 3:1 Анортосис Первый дивизион
- 21.12.2013 Омония 3:2 Анортосис Первый дивизион
- 31.08.2013 Анортосис 3:1 Омония Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|10
|7
|2
|1
|16 - 5
|23
|2.
|Аполлон
|9
|7
|1
|1
|26 - 4
|22
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|2
|2
|18 - 12
|20
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|6
|1
|1
|13 - 4
|19
|5.
|Неа Саламина
|0:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|6.
|Омония
|1:1
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Анортосис
|1:1
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|8.
|Докса Катокопия
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|9.
|Пафос
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|10.
|Эносис
|10
|2
|1
|7
|10 - 22
|7
|11.
|Эрмис Арадиппу
|9
|2
|0
|7
|7 - 14
|6
|12.
|Алки Ороклинис
|10
|1
|1
|8
|4 - 24
|4
Второй тайм
63'
Анортосис делает замену. Лаборде Леон уходит с поля, а Сиссе Секу выходит на его замену.
60'
Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
58'
Жоао Виктор получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Дуглас Феррейра бьет в цель!
43'
Алекс Соареш получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Рамирес Давид бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить