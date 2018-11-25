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Омония
1:1
Второй тайм: 67'
Анортосис
0'
1:0
18' Гол
Рамирес Давид
43' Желтая карточка
Алекс Соареш
1:1
45' Гол
Дуглас Феррейра
58' Желтая карточка
João Victor I
60' Желтая карточка
Гомес Хорди
67'
Второй тайм
63'
Анортосис делает замену. Лаборде Леон уходит с поля, а Сиссе Секу выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Жоао Виктор получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Дуглас Феррейра бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Алекс Соареш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Рамирес Давид бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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