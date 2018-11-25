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Стадион: Черноморец
0:1
Второй тайм: 66'
16' Желтая карточкаДубинчак Владислав
33' Желтая карточкаКоваль Владимир
49' Желтая карточкаСавченко Алексей
0:1
62' ГолСеменюк Сергей
|
33'
49'
62'
0:1
Состав команд
15
Грачёв
Глеб
13
Чорний
Артём
Черноморец Од
- Основной состав
- 1 Литовченко Сергей Сергеевич Вратарь
- 23 Норенков Денис Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 33 Мищенко Андрей Защитник
- 3 Трубочкин Иван Защитник
- 20 Бабенко Руслан Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 8 Савченко Алексей Полузащитник
- 6 Леонов Дмитрий Полузащитник
- 98 Семенив Дмитрий Полузащитник
- 25 Коваль Владимир Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Остапенко Олег Олегович Защитник
- 28 Татарков Никита Полузащитник
- 21 Хамелюк Владислав Полузащитник
- 7 Мусолитин Николай Полузащитник
- 17 Карноза Артур Полузащитник
- 22 Штогрин Андрей Нападающий
- 12 Andrey Kozhuhar
- Главный тренер: Червенков Ангел
Арсенал-Киев
- Основной состав
- 31 Ситало Сергей Вратарь
- 3 Майданевич Алексей Защитник
- 13 Вакулко Юрий Защитник
- 16 Ореховский Павел Защитник
- 8 Семенюк Сергей Защитник
- 9 Домбровский Андрей Полузащитник
- 20 Акакпо Серж Полузащитник
- 30 Фещук Максим Полузащитник
- 44 Сагуткин Данила Полузащитник
- 88 Зозуля Дмитрий Полузащитник
- 74 Дубинчак Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Будюк Орест Вратарь
- 23 Насонов Александр Защитник
- 91 Нгейитала Орельен Полузащитник
- 10 Баланюк Денис Полузащитник
- 99 Янаков Денис Полузащитник
- 79 Акулинин Леонид Нападающий
- 21 Oleksiy Larin
- Главный тренер: Грозный Вячеслав
Предыдущие игры
Черноморец Од (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 10.11.2018 Десна 2:0 Черноморец Од ПЛ
- 04.11.2018 Черноморец Од 0:3 Заря ПЛ
- 31.10.2018 Черноморец Од 1:2 Ворскла К
- 28.10.2018 Черноморец Од 0:5 Карпаты ПЛ
- 21.10.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.10.2018 Александрия 3:2 Черноморец Од ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.09.2018 Черноморец Од 3:0 Александрия К
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Полтава 3:0 Черноморец Од ПМ
- 23.05.2018 Черноморец Од 1:0 Полтава ПМ
- 19.05.2018 Черноморец Од 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
Арсенал-Киев (последние 20 матчей: +5 =1 -14)
- 10.11.2018 Арсенал-Киев 0:3 Александрия ПЛ
- 03.11.2018 Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 27.10.2018 Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк ПЛ
- 21.10.2018 Львов 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 26.09.2018 Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев К
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 19.05.2018 Арсенал-Киев 2:0 Кремень ПД
- 12.05.2018 Сумы 0:1 Арсенал-Киев ПД
- 07.05.2018 Арсенал-Киев 2:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 02.05.2018 Днепр Черкассы 1:0 Арсенал-Киев ПД
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал-Киев: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 26.05.2013 Черноморец Од 0:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 17.04.2013 Арсенал-Киев 1:2 Черноморец Од Кубок
- 11.11.2012 Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 27.11.2011 Арсенал-Киев 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 23.07.2011 Черноморец Од 0:3 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 12.12.2009 Арсенал-Киев 2:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 24.07.2009 Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 23.11.2008 Арсенал-Киев 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 20.07.2008 Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
- 12.04.2008 Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 7
|41
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|20 - 7
|32
|3.
|Александрия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 12
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|15 - 18
|24
|5.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 18
|23
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 25
|23
|7.
|Заря
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 14
|22
|8.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|13 - 16
|19
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|10.
|Карпаты
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|19 - 25
|13
|11.
|Арсенал-Киев
|1:0 Заявка
|16
|3
|1
|12
|8 - 28
|10
|12.
|Черноморец Од
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 26
|9
Второй тайм
62'
Г О О О О Л - Семенюк Сергей бьет в цель!
52'
Арсенал-Киев делает замену. Зозуля Дмитрий уходит с поля, а Насонов Александр выходит на его замену.
49'
Савченко Алексей получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Арсенал-Киев делает замену. Вакулко Юрий уходит с поля, а Нгейитала Орельен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Коваль Владимир получил желтую карточку от судьи
16'
Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Арсенал-Киев
Черноморец Од
65% (106)
Ничья:
22.1% (36)
Арсенал-Киев
12.9% (21)
1:0 Черноморец Од:
44.8% (73)
1:1 Ничья:
17.2% (28)
2:1 Черноморец Од:
17.2% (28)
0:1 Арсенал-Киев:
4.9% (8)
1:2 Арсенал-Киев:
4.9% (8)
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