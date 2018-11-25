  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Стадион:
Черноморец Од
0:1
Второй тайм: 66'
Арсенал-Киев
0'
16' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
33' Желтая карточка
Коваль Владимир
49' Желтая карточка
Савченко Алексей
0:1
62' Гол
Семенюк Сергей
66'
Второй тайм
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Семенюк Сергей бьет в цель!
52'
Арсенал-Киев делает замену. Зозуля Дмитрий уходит с поля, а Насонов Александр выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Савченко Алексей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Арсенал-Киев делает замену. Вакулко Юрий уходит с поля, а Нгейитала Орельен выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Коваль Владимир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация