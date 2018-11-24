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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0:1
45' ГолПих Роберт
53' Желтая карточкаАугусту Перейра
70' Желтая карточкаЧотра Джордже
76' Желтая карточкаРобак Марцин
1:1
82' ГолДаткович Нико
90' Желтая карточкаДитятьев Алексей
90' Желтая карточкаMateusz Radecki
|
45'
0:1
53'
70'
76'
82'
1:1
90'
90'
Состав команд
5
Гол
Януш
10
Зенёв
Сергей
14
Голла
Войцех
28
Брозь
Лукаш
25
Damian
Gaska
16
Пих
Роберт
29
Пех
Аркадиуш
Краковия 4-4-2
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 3 Сиплак Михал Защитник
- 20 Даткович Нико Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 5 Гол Януш Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Нападающий
- 14 Дабровски Дамьян Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Стемпнёвски Кристиан Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 21 Jacub Serafin Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 77 Sebastian Strozik
- 17 Vinicius Ferreira
- Главный тренер: Michal Probierz
Шлёнск 4-4-2
- Основной состав
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 14 Голла Войцех Защитник
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 25 Damian Gaska Полузащитник
- 32 Тарасов Игорь Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 11 Mateusz Cholewiak Полузащитник
- 5 Аугусту Перейра Полузащитник
- 23 Mateusz Radecki Полузащитник
- 10 Farshad Ahmadzadeh Нападающий
- 12 Dariusz Szczerbal
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 10.11.2018 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Э
- 03.11.2018 Краковия 0:0 Медзь Э
- 31.10.2018 Нецеча 2:0 Краковия К
- 28.10.2018 Корона Кельце 0:1 Краковия Э
- 22.10.2018 Краковия 2:0 Гурник Забже Э
- 07.10.2018 Краковия 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Э
- 26.09.2018 Рыбник 1:3 Краковия К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Сандецья 0:1 Краковия Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
Шлёнск (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 09.11.2018 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 03.11.2018 Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Э
- 30.10.2018 Бытовия 0:3 Шлёнск К
- 26.10.2018 Медзь 0:5 Шлёнск Э
- 20.10.2018 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 06.10.2018 Шлёнск 0:1 Легия Э
- 01.10.2018 Ягеллония 0:4 Шлёнск Э
- 26.09.2018 Олимпия Эльблонг 0:3 Шлёнск К
- 23.09.2018 Шлёнск 4:1 Пяст Э
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 01.09.2018 Шлёнск 0:1 Висла Краков Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 27.07.2018 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Арка Гдыня 0:1 Шлёнск Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Экстракласса
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Экстракласса
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса. Группа Б
- 07.04.2017 Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 22.10.2016 Шлёнск 2:2 Краковия Экстракласса
- 09.04.2016 Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса
- 06.11.2015 Краковия 4:1 Шлёнск Экстракласса
- 15.02.2015 Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 17.08.2014 Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса
- 27.05.2014 Шлёнск 1:0 Краковия Экстракласса
- 02.03.2014 Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса
- 25.09.2013 Шлёнск 0:3 Краковия Экстракласса
- 18.09.2011 Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса
- 04.03.2011 Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса
- 13.08.2010 Краковия 2:3 Шлёнск Экстракласса
- 05.12.2009 Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 01.08.2009 Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса
- 17.04.2009 Краковия 1:1 Шлёнск Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|15
|9
|4
|2
|25 - 15
|31
|2.
|Ягеллония
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Корона Кельце
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|4.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|5.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|6.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Лех
|16
|7
|3
|6
|23 - 22
|24
|8.
|Погонь Щецин
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|9.
|Арка Гдыня
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|25 - 23
|17
|13.
|Краковия
|16
|3
|6
|7
|12 - 19
|15
|14.
|Медзь
|15
|3
|4
|8
|16 - 32
|13
|15.
|Гурник Забже
|16
|2
|7
|7
|17 - 29
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
Второй тайм
90'
Mateusz Radecki получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
83'
Шлёнск делает замену. Damian Gaska уходит с поля, а Mateusz Radecki выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Даткович Нико бьет в цель!
76'
Робак Марцин получил желтую карточку от судьи
73'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Vinicius Ferreira выходит на его замену.
70'
Чотра Джордже получил желтую карточку от судьи
69'
Краковия делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
68'
Шлёнск делает замену. Пех Аркадиуш уходит с поля, а Mateusz Cholewiak выходит на его замену.
53'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
50'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Аугусту Перейра выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Краковия делает замену. Димун Милан уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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