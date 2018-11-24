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Стадион:
Краковия
1:1
Конец матча
Шлёнск
0'
0:1
45' Гол
Пих Роберт
53' Желтая карточка
Аугусту Перейра
70' Желтая карточка
Чотра Джордже
76' Желтая карточка
Робак Марцин
1:1
82' Гол
Даткович Нико
90' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
90' Желтая карточка
Mateusz Radecki
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Mateusz Radecki получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
83'
Шлёнск делает замену. Damian Gaska уходит с поля, а Mateusz Radecki выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Даткович Нико бьет в цель!
Желтая карточка
76'
Робак Марцин получил желтую карточку от судьи
73'
Краковия делает замену. Вдовяк Матеуш уходит с поля, а Vinicius Ferreira выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Чотра Джордже получил желтую карточку от судьи
69'
Краковия делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
68'
Шлёнск делает замену. Пех Аркадиуш уходит с поля, а Mateusz Cholewiak выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
50'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Аугусту Перейра выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Краковия делает замену. Димун Милан уходит с поля, а Sebastian Strozik выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Пих Роберт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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