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Стадион: Stadion Energa Gdansk
3:2
Конец матча
6' Желтая карточкаJoao Nunes
16' Желтая карточкаБурлига Лукаш
36' Желтая карточкаРунье Иван
1:0
37' ПенальтиПайшау Флавиу
1:1
39' ГолПолетанович Марко
2:1
45' ГолКубицки Ярослав
2:2
53' ГолНовиковас Арвидас
56' Желтая карточкаГильерме Хауберт
66' Желтая карточкаНовиковас Арвидас
3:2
67' ГолНалепа Михал
83' Желтая карточкаПоспишил Мартин
|
6'
16'
36'
37'
1:0
39'
1:1
45'
2:1
53'
2:2
56'
67'
3:2
83'
Состав команд
25
Налепа
Михал
Лехия Гданьск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Аломерович Златан Вратарь
- 3 Joao Nunes Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 25 Налепа Михал Защитник
- 22 Младенович Филип Защитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 6 Кубицки Ярослав Полузащитник
- 11 Михаляк Конрад Полузащитник
- 27 Вольски Рафал Полузащитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Adam Chrzanowski Защитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 18 Арак Якуб Нападающий
- 36 Tomasz Makowski
- 29 Mateusz Zukowski
- 71 Maciej Wozniak
- 19 Karol Fila
- Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 20 Полетанович Марко Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 19 Бедварссон Бедвар Защитник
- 14 Ласицкас Юстас Защитник
- 4 Lukas Klemenz Защитник
- 13 Mile Savkovic Полузащитник
- 89 Махай Матеуш Полузащитник
- 98 Patryk Klimala Нападающий
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 10.11.2018 Лехия Гданьск 1:0 Краковия Э
- 07.11.2018 Ресовя 1:3 Лехия Гданьск К
- 04.11.2018 Лех 0:1 Лехия Гданьск Э
- 27.10.2018 Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Э
- 19.10.2018 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 06.10.2018 Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Э
- 28.09.2018 Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Э
- 22.09.2018 Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Э
- 15.09.2018 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2018 Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 04.08.2018 Легия 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.07.2018 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Э
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
- 19.05.2018 Лехия Гданьск 1:1 Сандецья Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 04.05.2018 Лехия Гданьск 0:1 Нецеча Э
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 11.11.2018 Ягеллония 2:2 Лех Э
- 05.11.2018 Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Э
- 31.10.2018 ГКС Катовице 0:1 Ягеллония К
- 26.10.2018 Ягеллония 1:1 Легия Э
- 19.10.2018 Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Э
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 01.10.2018 Ягеллония 0:4 Шлёнск Э
- 26.09.2018 Лехия Дзержонюв 0:1 Ягеллония К
- 23.09.2018 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 29.07.2018 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Э
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Экстракласса
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония Экстракласса. Группа А
- 12.02.2017 Лехия Гданьск 3:0 Ягеллония Экстракласса
- 21.08.2016 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 06.03.2016 Лехия Гданьск 5:1 Ягеллония Экстракласса
- 02.10.2015 Ягеллония 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 07.06.2015 Ягеллония 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 23.11.2014 Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 19.07.2014 Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 25.03.2014 Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Кубок Польши
- 12.03.2014 Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Кубок Польши
- 28.11.2013 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 05.08.2013 Лехия Гданьск 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 14.04.2013 Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония Экстракласса
- 08.10.2012 Ягеллония 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.10.2012 Ягеллония 2:2 Лехия Гданьск Кубок Польши
- 11.12.2011 Лехия Гданьск 0:1 Ягеллония Экстракласса
- 06.08.2011 Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|16
|10
|4
|2
|28 - 17
|34
|2.
|Легия
|16
|8
|5
|3
|26 - 18
|29
|3.
|Ягеллония
|16
|8
|4
|4
|28 - 21
|28
|4.
|Корона Кельце
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|5.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|6.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Погонь Щецин
|16
|7
|4
|5
|24 - 18
|25
|8.
|Лех
|16
|7
|3
|6
|23 - 22
|24
|9.
|Арка Гдыня
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|11.
|Заглембе Любин
|16
|5
|2
|9
|22 - 27
|17
|12.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|25 - 23
|17
|13.
|Краковия
|16
|3
|6
|7
|12 - 19
|15
|14.
|Медзь
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|15.
|Гурник Забже
|16
|2
|7
|7
|17 - 29
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Patryk Klimala выходит на его замену.
85'
Лехия Гданьск делает замену. Гараслин Лукаш уходит с поля, а Арак Якуб выходит на его замену.
83'
Поспишил Мартин получил желтую карточку от судьи
80'
Ягеллония делает замену. Бурлига Лукаш уходит с поля, а Махай Матеуш выходит на его замену.
78'
Лехия Гданьск делает замену. Вольски Рафал уходит с поля, а Karol Fila выходит на его замену.
74'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Mile Savkovic выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Налепа Михал бьет в цель!
66'
Новиковас Арвидас получил желтую карточку от судьи
63'
Лехия Гданьск делает замену. Михаляк Конрад уходит с поля, а Tomasz Makowski выходит на его замену.
56'
Гильерме Хауберт получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Новиковас Арвидас бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Кубицки Ярослав бьет в цель!
39'
Г О О О О Л - Полетанович Марко бьет в цель!
37'
Г О О О О Л - Пайшау Флавиу из команды Лехия Гданьск забивает с точки!
36'
Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
6'
Joao Nunes получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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