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Стадион:
Лехия Гданьск
3:2
Конец матча
Ягеллония
0'
6' Желтая карточка
Joao Nunes
16' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
36' Желтая карточка
Рунье Иван
1:0
37' Пенальти
Пайшау Флавиу
1:1
39' Гол
Полетанович Марко
2:1
45' Гол
Кубицки Ярослав
2:2
53' Гол
Новиковас Арвидас
56' Желтая карточка
Гильерме Хауберт
66' Желтая карточка
Новиковас Арвидас
3:2
67' Гол
Налепа Михал
83' Желтая карточка
Поспишил Мартин
90'+6
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Patryk Klimala выходит на его замену.
85'
Лехия Гданьск делает замену. Гараслин Лукаш уходит с поля, а Арак Якуб выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Поспишил Мартин получил желтую карточку от судьи
80'
Ягеллония делает замену. Бурлига Лукаш уходит с поля, а Махай Матеуш выходит на его замену.
78'
Лехия Гданьск делает замену. Вольски Рафал уходит с поля, а Karol Fila выходит на его замену.
74'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Mile Savkovic выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Налепа Михал бьет в цель!
Желтая карточка
66'
Новиковас Арвидас получил желтую карточку от судьи
63'
Лехия Гданьск делает замену. Михаляк Конрад уходит с поля, а Tomasz Makowski выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Гильерме Хауберт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Новиковас Арвидас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Кубицки Ярослав бьет в цель!
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Полетанович Марко бьет в цель!
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Пайшау Флавиу из команды Лехия Гданьск забивает с точки!
Желтая карточка
36'
Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Joao Nunes получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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