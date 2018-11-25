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Стадион: Заглебье Любин
0:1
Второй тайм: 90+'
0:1
9' ГолРеми Вильям
26' Желтая карточкаШиманьски Себастьян
58' Желтая карточкаБохар Дамьян
64' Желтая карточкаСтажиньски Филип
75' Желтая карточкаМартинш Андре
87' Желтая карточкаМатущик Адам
|
9'
0:1
58'
64'
75'
87'
Состав команд
25
Матущик
Адам
19
Ягелло
Филип
39
Бохар
Дамьян
44
Реми
Вильям
14
Глоушек
Адам
26
Кафу
Карлуш
21
Нодь
Доминик
Заглембе Любин 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 2 Копац Бартош Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 13 Dawid Pakulski Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 39 Бохар Дамьян Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 23 Дзивнел Даниэль Защитник
- 24 Тосик Якуб Защитник
- 99 Bartosz Slisz Полузащитник
- 37 Сиротов Владислав Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- 14 Яношка Лукаш Нападающий
- Главный тренер: Ben van Dael
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Radoslaw Majecki Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 44 Реми Вильям Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 24 Мартинш Андре Полузащитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 21 Нодь Доминик Полузащитник
- 99 Sandro Kulenovic Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 41 Столярски Павел Защитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 5 Филиппс Крис Полузащитник
- 27 Карлитос Карлос Нападающий
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 10.11.2018 Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Э
- 04.11.2018 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Э
- 28.10.2018 Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Э
- 21.10.2018 Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Э
- 07.10.2018 Арка Гдыня 3:1 Заглембе Любин Э
- 29.09.2018 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Э
- 26.09.2018 Хураган Мораг 3:2 Заглембе Любин К
- 22.09.2018 Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Э
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 06.09.2018 РБ Лейпциг 1:0 Заглембе Любин ТМК
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 17.08.2018 Краковия 0:1 Заглембе Любин Э
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 28.07.2018 Заглембе Любин 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Э
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
Легия (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 09.11.2018 Погонь Щецин 2:1 Легия Э
- 03.11.2018 Легия 4:0 Гурник Забже Э
- 30.10.2018 Пяст 1:1 Легия К
- 26.10.2018 Ягеллония 1:1 Легия Э
- 21.10.2018 Легия 3:3 Висла Краков Э
- 06.10.2018 Шлёнск 0:1 Легия Э
- 28.09.2018 Легия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.09.2018 Хойничанка 0:1 Легия К
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 26.08.2018 Легия 1:4 Висла Плоцк Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.08.2018 Дюделанж 2:2 Легия ЛЕ
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 09.08.2018 Легия 1:2 Дюделанж ЛЕ
- 04.08.2018 Легия 0:0 Лехия Гданьск Э
- 31.07.2018 Спартак Трнава 0:1 Легия ЛЧ
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 24.07.2018 Легия 0:2 Спартак Трнава ЛЧ
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Легия: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Экстракласса
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Экстракласса
- 27.08.2017 Легия 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 03.03.2017 Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса
- 18.09.2016 Легия 2:3 Заглембе Любин Экстракласса
- 28.04.2016 Заглембе Любин 2:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 21.02.2016 Заглембе Любин 1:2 Легия Экстракласса
- 11.09.2015 Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 12.04.2014 Заглембе Любин 1:3 Легия Экстракласса
- 02.11.2013 Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 06.04.2013 Легия 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 29.09.2012 Заглембе Любин 2:2 Легия Экстракласса
- 05.12.2011 Заглембе Любин 0:4 Легия Экстракласса
- 23.11.2011 Легия 3:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.04.2011 Легия 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 18.09.2010 Заглембе Любин 2:1 Легия Экстракласса
- 04.12.2009 Заглембе Любин 0:0 Легия Экстракласса
- 02.08.2009 Легия 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 30.04.2008 Заглембе Любин 1:1 Легия Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|15
|9
|4
|2
|25 - 15
|31
|2.
|Легия
|1:0
|16
|8
|5
|3
|26 - 18
|29
|3.
|Ягеллония
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|4.
|Корона Кельце
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|5.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|6.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Погонь Щецин
|16
|7
|4
|5
|24 - 18
|25
|8.
|Лех
|16
|7
|3
|6
|23 - 22
|24
|9.
|Арка Гдыня
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|11.
|Заглембе Любин
|0:1
|16
|5
|2
|9
|22 - 27
|17
|12.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|25 - 23
|17
|13.
|Краковия
|16
|3
|6
|7
|12 - 19
|15
|14.
|Медзь
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|15.
|Гурник Забже
|16
|2
|7
|7
|17 - 29
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
Второй тайм
89'
Заглембе Любин делает замену. Копац Бартош уходит с поля, а Дзивнел Даниэль выходит на его замену.
87'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
81'
Легия делает замену. Мартинш Андре уходит с поля, а Филиппс Крис выходит на его замену.
75'
Заглембе Любин делает замену. Тушыньски Патрык уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
75'
Мартинш Андре получил желтую карточку от судьи
71'
Легия делает замену. Sandro Kulenovic уходит с поля, а Хямяляйнен Каспер выходит на его замену.
64'
Стажиньски Филип получил желтую карточку от судьи
62'
Легия делает замену. Шиманьски Себастьян уходит с поля, а Карлитос Карлос выходит на его замену.
61'
Заглембе Любин делает замену. Dawid Pakulski уходит с поля, а Мареш Якуб выходит на его замену.
58'
Бохар Дамьян получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Шиманьски Себастьян получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Реми Вильям бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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