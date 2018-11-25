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Стадион:
Заглембе Любин
0:1
Второй тайм: 90+'
Легия
0'
0:1
9' Гол
Реми Вильям
26' Желтая карточка
Шиманьски Себастьян
58' Желтая карточка
Бохар Дамьян
64' Желтая карточка
Стажиньски Филип
75' Желтая карточка
Мартинш Андре
87' Желтая карточка
Матущик Адам
90'+4
Второй тайм
89'
Заглембе Любин делает замену. Копац Бартош уходит с поля, а Дзивнел Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
81'
Легия делает замену. Мартинш Андре уходит с поля, а Филиппс Крис выходит на его замену.
75'
Заглембе Любин делает замену. Тушыньски Патрык уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Мартинш Андре получил желтую карточку от судьи
71'
Легия делает замену. Sandro Kulenovic уходит с поля, а Хямяляйнен Каспер выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Стажиньски Филип получил желтую карточку от судьи
62'
Легия делает замену. Шиманьски Себастьян уходит с поля, а Карлитос Карлос выходит на его замену.
61'
Заглембе Любин делает замену. Dawid Pakulski уходит с поля, а Мареш Якуб выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Бохар Дамьян получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Шиманьски Себастьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Реми Вильям бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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