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Стадион:
Стабек
1:0
Первый тайм: 26'
Стрёмсгодсет
0'
1:0
17' Пенальти
Боли Франк
26'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Боли Франк из команды Стабек забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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