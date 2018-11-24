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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Наддеруд
1:0
Первый тайм: 26'
1:0
17' ПенальтиБоли Франк
|
17'
1:0
Состав команд
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 20 Ola Brynhildsen Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 19 Кейта Абубакар Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 10 Боли Франк Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 77 Валенчич Филип Полузащитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 22 Herman Wulff
- 25 Hugo Vetlesen
- Главный тренер: Берг Хеннинг
Стрёмсгодсет 4-4-2
- Основной состав
- 40 Morten Saetra Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 90 Пеллегрино Амаль Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- 93 Нгуэн Токмак Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 18 Реннинг Мартин Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.11.2018 Одд 0:3 Стабек Т
- 03.11.2018 Стабек 0:1 Кристиансунд Т
- 28.10.2018 Будё-Глимт 1:1 Стабек Т
- 21.10.2018 Стабек 1:2 Бранн Т
- 06.10.2018 Стабек 1:1 Волеренга Т
- 30.09.2018 Лиллестрём 3:2 Стабек Т
- 23.09.2018 Стабек 3:2 Ранхейм Т
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 08.07.2018 Старт 2:1 Стабек Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 11.11.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Т
- 04.11.2018 Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 31.10.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём К
- 27.10.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 20.10.2018 Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Т
- 06.10.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Т
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 09.07.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
Последние игры между собой
Стабек: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2017 Стрёмсгодсет 1:2 Стабек Типпелиген
- 31.07.2016 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Типпелиген
- 25.05.2016 Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Кубок
- 20.04.2016 Стабек 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 09.08.2015 Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Типпелиген
- 27.06.2015 Стабек 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 23.08.2014 Стрёмсгодсет 2:3 Стабек Типпелиген
- 20.05.2014 Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 18.11.2012 Стрёмсгодсет 3:1 Стабек Типпелиген
- 08.07.2012 Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 24.09.2011 Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген
- 13.08.2011 Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 11.02.2011 Стабек 1:0 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Сборные
- 08.08.2010 Стабек 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2010 Стрёмсгодсет 1:3 Стабек Типпелиген
- 27.09.2009 Стабек 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.04.2009 Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Типпелиген
Стабек
Стрёмсгодсет
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|30
|19
|7
|4
|50 - 23
|64
|2.
|Бранн
|1:0
|30
|17
|7
|6
|45 - 31
|58
|3.
|Мольде
|0:1
|30
|17
|5
|8
|60 - 36
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|30
|15
|5
|10
|42 - 33
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:1
|30
|13
|7
|10
|46 - 40
|46
|6.
|Ранхейм
|0:0
|30
|12
|7
|11
|42 - 48
|43
|7.
|Сарпсборг-08
|1:0
|30
|11
|8
|11
|45 - 39
|41
|8.
|Одд
|0:1
|30
|11
|7
|12
|39 - 38
|40
|9.
|Волеренга
|0:0
|30
|10
|10
|10
|37 - 43
|40
|10.
|Тромсё
|0:1
|30
|11
|3
|16
|41 - 47
|36
|11.
|Старт
|1:0
|30
|9
|5
|16
|30 - 51
|32
|12.
|Лиллестрём
|1:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 44
|32
|13.
|Будё-Глимт
|0:0
|30
|6
|14
|10
|31 - 34
|32
|14.
|Стабек
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|30
|7
|9
|14
|44 - 47
|30
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|30
|5
|11
|14
|35 - 54
|26
Первый тайм
17'
Г О О О О Л - Боли Франк из команды Стабек забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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