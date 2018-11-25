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Стадион:
Олимпик Донецк
0:1
Второй тайм: 57'
Заря
0'
0:1
50' Гол
Вернидуб Виталий
57'
Второй тайм
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Вернидуб Виталий бьет в цель!
46'
Заря делает замену. Sergey Mayboroda уходит с поля, а Громов Артём выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Заря делает замену. Тымчик Александр уходит с поля, а Кабаев Владислав выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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