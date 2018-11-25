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Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
0:1
Второй тайм: 57'
0:1
50' ГолВернидуб Виталий
|
50'
0:1
Состав команд
78
Ксёнз
Павел
27
Шиндер
Антон
Олимпик Донецк
- Основной состав
- 37 Махновский Константин Вратарь
- 87 Зубейко Евгений Защитник
- 4 Гришко Дмитрий Защитник
- 5 Кравченко Антон Защитник
- 42 Пасич Евгений Защитник
- 79 Вакуленко Сергей Полузащитник
- 78 Ксёнз Павел Полузащитник
- 9 Гай Алексей Полузащитник
- 8 Политыло Сергей Полузащитник
- 17 Балашов Виталий Полузащитник
- 27 Шиндер Антон Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Безкровный Богдан Вратарь
- 74 Снурницин Игорь Защитник
- 44 Цымбалюк Евгений Защитник
- 13 Кольцов Виталий Полузащитник
- 63 До Коуто Тейшейра Максим Полузащитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 77 Дегтярёв Максим Нападающий
- Главный тренер: Шевчук Вячеслав
Заря
- Основной состав
- 73 Фелипе Луис II Вратарь
- 18 Тымчик Александр Защитник
- 15 Вернидуб Виталий Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 14 Михайличенко Богдан Защитник
- 99 Арвеладзе Леван Полузащитник
- 96 Силас Полузащитник
- 20 Караваев Александр Полузащитник
- 5 Гордиенко Артём Полузащитник
- 10 Хомченовский Дмитрий Полузащитник
- 64 Sergey Mayboroda Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Чуваев Олег Вратарь
- 9 Литвин Дмитрий Защитник
- 28 Громов Артём Полузащитник
- 22 Кабаев Владислав Полузащитник
- 17 Леднев Богдан Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 19 Лунёв Максим Полузащитник
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Предыдущие игры
Олимпик Донецк (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 10.11.2018 Львов 1:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 03.11.2018 Олимпик Донецк 1:2 Карпаты ПЛ
- 31.10.2018 Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк К
- 28.10.2018 Ворскла 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 21.10.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 07.10.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 26.09.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк К
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.05.2018 Олимпик Донецк 0:2 Сталь Каменское ПЛ
Заря (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 10.11.2018 Заря 2:1 Карпаты ПЛ
- 04.11.2018 Черноморец Од 0:3 Заря ПЛ
- 31.10.2018 Десна 1:1 Заря К
- 27.10.2018 Заря 0:0 Александрия ПЛ
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 07.10.2018 Шахтёр Донецк 1:1 Заря ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.08.2018 Брага 2:2 Заря ЛЕ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 09.08.2018 Заря 1:1 Брага ЛЕ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Заря: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 05.11.2017 Олимпик Донецк 3:3 Заря Премьер-лига
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 30.04.2017 Олимпик Донецк 1:1 Заря Премьер-лига
- 23.10.2016 Олимпик Донецк 0:2 Заря Премьер-лига
- 24.07.2016 Заря 3:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 06.03.2016 Олимпик Донецк 1:1 Заря Премьер-лига
- 09.08.2015 Заря 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 28.02.2015 Заря 5:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
- 03.08.2014 Олимпик Донецк 1:0 Заря Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 7
|41
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|20 - 7
|32
|3.
|Александрия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 12
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|15 - 18
|24
|5.
|Заря
|1:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 13
|24
|6.
|Десна
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|19 - 18
|23
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 25
|23
|8.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|13 - 16
|19
|9.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 24
|16
|10.
|Карпаты
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|19 - 25
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 28
|7
Второй тайм
50'
Г О О О О Л - Вернидуб Виталий бьет в цель!
46'
Заря делает замену. Sergey Mayboroda уходит с поля, а Громов Артём выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Заря делает замену. Тымчик Александр уходит с поля, а Кабаев Владислав выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 0:1 Заря
Олимпик Донецк
12.9% (21)
Ничья:
26.4% (43)
Заря
60.7% (99)
1:2 Заря:
36.8% (60)
1:1 Ничья:
22.7% (37)
0:1 Заря:
20.9% (34)
1:0 Олимпик Донецк:
7.4% (12)
2:1 Олимпик Донецк:
3.7% (6)
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