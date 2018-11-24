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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ИНЕА
0:0
Первый тайм: 27'
Состав команд
26
Яницки
Рафал
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
29
Юзвяк
Камиль
30
Дене
Томас
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
Лех 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 4 Рогне Томас Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 17 Макушевски Мацей Нападающий
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- 29 Юзвяк Камиль Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Путноцки Матуш Вратарь
- 5 Dimitrios Goutas Защитник
- 77 Томасик Пётр Полузащитник
- 37 Васьелевски Марцин Полузащитник
- 11 Dioni Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Полузащитник
- Главный тренер: Dariusz Zuraw
Висла Плоцк 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Дене Томас Вратарь
- 20 Cezary Stefanczyk Защитник
- 26 Ласицки Игор Защитник
- 18 Alan Uryga Защитник
- 2 Вархоляк Марцин Защитник
- 6 Damian Rasak Полузащитник
- 8 Фурман Доминик Полузащитник
- 7 Nico Varela Полузащитник
- 4 Шимански Дамиан Полузащитник
- 10 Меребашвили Георгий Полузащитник
- 21 Рикардиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Bartlomiej Zynel Вратарь
- 5 Bartlomiej Sielewski Защитник
- 14 Джигала Адам Защитник
- 95 Стемпиньски Мариуш Защитник
- 19 Ангельски Кароль Полузащитник
- 23 Штилич Семир Полузащитник
- 11 Carlitos IX
- Главный тренер: Kibu Vicuna
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 11.11.2018 Ягеллония 2:2 Лех Э
- 04.11.2018 Лех 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2018 Ракув 1:0 Лех К
- 27.10.2018 Погонь Щецин 3:0 Лех Э
- 20.10.2018 Лех 2:1 Корона Кельце Э
- 05.10.2018 Гурник Забже 2:2 Лех Э
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 25.09.2018 ЛКС Лодзь 0:1 Лех К
- 21.09.2018 Арка Гдыня 1:0 Лех Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 02.08.2018 Лех 3:1 Шахтёр Солигорск ЛЕ
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 26.07.2018 Шахтёр Солигорск 1:1 Лех ЛЕ
Висла Плоцк (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 10.11.2018 Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Э
- 03.11.2018 Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Э
- 31.10.2018 Олимпия Грудзёнз 2:7 Висла Плоцк К
- 27.10.2018 Висла Плоцк 1:1 Пяст Э
- 21.10.2018 Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк Э
- 06.10.2018 Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Э
- 28.09.2018 Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск Э
- 25.09.2018 Сярка Тарнобжег 1:4 Висла Плоцк К
- 22.09.2018 Краковия 3:1 Висла Плоцк Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Легия 1:4 Висла Плоцк Э
- 18.08.2018 Висла Плоцк 1:3 Арка Гдыня Э
- 10.08.2018 Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 29.07.2018 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Э
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
- 20.05.2018 Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Легия 3:2 Висла Плоцк Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Экстракласса
- 05.05.2018 Висла Плоцк 0:0 Лех Экстракласса
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Плоцк Экстракласса
- 23.07.2017 Висла Плоцк 1:0 Лех Экстракласса
- 15.04.2017 Висла Плоцк 0:3 Лех Экстракласса
- 29.10.2016 Лех 2:0 Висла Плоцк Экстракласса
- 15.02.2009 Лех 4:0 Висла Плоцк Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|15
|9
|4
|2
|25 - 15
|31
|2.
|Ягеллония
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Корона Кельце
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|4.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|5.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|6.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Погонь Щецин
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|8.
|Лех
|0:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Арка Гдыня
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|0:0
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|24 - 22
|16
|13.
|Краковия
|15
|3
|5
|7
|11 - 18
|14
|14.
|Медзь
|15
|3
|4
|8
|16 - 32
|13
|15.
|Гурник Забже
|16
|2
|7
|7
|17 - 29
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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