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Стадион: Stadion Florian Krygier
0:0
Второй тайм: 60'
35' Желтая карточкаДрыгас Камил
43' Желтая карточкаКрус Фран
|
35'
43'
Состав команд
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 40 Sebastian Walukiewicz Защитник
- 33 Mariusz Malec Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 28 Подставски Томаш Полузащитник
- 17 Кожуль Звонимир Полузащитник
- 10 Радослав Маевски Полузащитник
- 34 Гуаррочена Икер Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 22 David Stec Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 20 Голота Томаш Полузащитник
- 7 Делев Спас Полузащитник
- 8 Dawid Blanik Полузащитник
- 60 Stanislaw Wawrzynowicz
- 26 Jakub Bursztyn
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Медзь 3-5-1-1
- Основной состав
- 32 Каниболоцкий Антон Вратарь
- 19 Grzegorz Bartczak Защитник
- 28 Kornel Osyra Защитник
- 26 Крус Фран Защитник
- 4 Войцех Лободзинский Полузащитник
- 22 Фернандес Борха II Полузащитник
- 13 Adrian Purzycki Полузащитник
- 2 Милькович Александр Полузащитник
- 11 Камара Хуан Полузащитник
- 10 Форселль Петтери Полузащитник
- 9 Fabian Piasecki Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Lukasz Sapela Вратарь
- 17 Пикк Артур Защитник
- 23 Зелиньски Павел Защитник
- 21 Оямаа Хенрик Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Полузащитник
- 7 Гаргула Лукаш Полузащитник
- 77 Пёнтковский Матеуш Нападающий
- Главный тренер: Dominik Nowak
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 09.11.2018 Погонь Щецин 2:1 Легия Э
- 02.11.2018 Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин Э
- 27.10.2018 Погонь Щецин 3:0 Лех Э
- 19.10.2018 Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Э
- 06.10.2018 Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Э
- 29.09.2018 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Э
- 21.09.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
Медзь (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.11.2018 Медзь 0:4 Арка Гдыня Э
- 03.11.2018 Краковия 0:0 Медзь Э
- 31.10.2018 Бельхатув 0:1 Медзь К
- 26.10.2018 Медзь 0:5 Шлёнск Э
- 20.10.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Э
- 05.10.2018 Медзь 2:2 Пяст Э
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 05.08.2018 Медзь 1:3 Гурник Забже Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 03.06.2018 Пуща Неполомице 1:1 Медзь ПД
- 27.05.2018 Медзь 5:1 Хойничанка ПД
- 19.05.2018 Медзь 2:0 Погонь Седльце ПД
- 13.05.2018 Гурник Ленчна 1:1 Медзь ПД
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Медзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|15
|9
|4
|2
|25 - 15
|31
|2.
|Ягеллония
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Корона Кельце
|16
|8
|4
|4
|22 - 17
|28
|4.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|5.
|Пяст
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|6.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Лех
|16
|7
|3
|6
|23 - 22
|24
|8.
|Погонь Щецин
|0:0
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|9.
|Арка Гдыня
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|16
|4
|6
|6
|24 - 26
|18
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Шлёнск
|16
|4
|5
|7
|25 - 23
|17
|13.
|Краковия
|16
|3
|6
|7
|12 - 19
|15
|14.
|Медзь
|0:0
|16
|3
|5
|8
|16 - 32
|14
|15.
|Гурник Забже
|16
|2
|7
|7
|17 - 29
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|16
|2
|6
|8
|21 - 33
|12
Второй тайм
46'
Погонь Щецин делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Делев Спас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Крус Фран получил желтую карточку от судьи
35'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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