  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Погонь Щецин
0:0
Второй тайм: 60'
Медзь
0'
35' Желтая карточка
Дрыгас Камил
43' Желтая карточка
Крус Фран
60'
Второй тайм
46'
Погонь Щецин делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Делев Спас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Крус Фран получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Дрыгас Камил получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация