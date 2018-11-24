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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Первый тайм: 25'
1:0
18' ГолПерейра Факундо
|
18'
1:0
Состав команд
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 17 Педру Жоау Защитник
- 15 Уэдраого Дилан Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 77 Сардинеро Адриан Полузащитник
- 14 Перейра Факундо Полузащитник
- 25 Кириаку Хараламбос Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 20 Сума Ришар Защитник
- 51 Папамихали Константинос Защитник
- 9 Фопала Давид Нападающий
- 57 Психас Петрос Нападающий
- 63 Danilo Spoljaric
- Главный тренер: Августи Софронис
Алки Ороклинис
- Основной состав
- 78 Пардо Урко Вратарь
- 66 Старокин Орлин Защитник
- 7 Ставру Андреас Полузащитник
- 23 Киприану Димитрис Полузащитник
- 35 Элиа Мариос II
- 5 Sofyane Cherfa
- 20 Rafael Acosta I
- 8 Charrad Gadacha
- 14 Stavrinos Konstantinou
- 27 Franco Flores II
- 2 Kostas Charalampous
- Запасные игроки
- 22 Giorgos Panayi Вратарь
- 18 Трайчевски Душко Полузащитник
- 19 Антониу Баи Нападающий
- 10 Ivan Franca
- 64 Apollonas Vasiliou
- 11 El Hedi Belameiri
- 4 Alexis Theoharous
- 21 Rafael Quinones
- 13 Marios Chari
- Главный тренер: Costas Sakkas
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 11.11.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон ПД
- 08.11.2018 Аполлон 2:3 Айнтрахт Фр ЛЕ
- 03.11.2018 Аполлон 1:2 Анортосис ПД
- 29.10.2018 Докса Катокопия 1:1 Аполлон ПД
- 25.10.2018 Айнтрахт Фр 2:0 Аполлон ЛЕ
- 20.10.2018 Аполлон 5:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 07.10.2018 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 04.10.2018 Аполлон 2:2 Марсель ЛЕ
- 28.09.2018 Аполлон 5:0 Эносис ПД
- 24.09.2018 Аполлон 1:0 Неа Саламина ПД
- 20.09.2018 Лацио 2:1 Аполлон ЛЕ
- 15.09.2018 Аполлон 5:1 Пафос ПД
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 16.08.2018 Динамо-Брест 1:0 Аполлон ЛЕ
- 09.08.2018 Аполлон 4:0 Динамо-Брест ЛЕ
- 02.08.2018 Аполлон 3:1 Железничар ЛЕ
- 26.07.2018 Железничар 1:2 Аполлон ЛЕ
- 19.07.2018 Аполлон 2:0 Стумбрас ЛЕ
- 12.07.2018 Стумбрас 1:0 Аполлон ЛЕ
Алки Ороклинис (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 11.11.2018 Алки Ороклинис 0:3 АЕК Ларнака ПД
- 03.11.2018 Эносис 2:0 Алки Ороклинис ПД
- 27.10.2018 Алки Ороклинис 2:4 АПОЭЛ ПД
- 22.10.2018 Пафос 0:1 Алки Ороклинис ПД
- 07.10.2018 АЕЛ Лимаcсол 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 23.09.2018 Алки Ороклинис 0:0 Анортосис ПД
- 15.09.2018 Докса Катокопия 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 02.09.2018 Алки Ороклинис 0:2 Эрмис Арадиппу ПД
- 25.08.2018 Омония 1:0 Алки Ороклинис ПД
- 13.05.2018 Неа Саламина 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 05.05.2018 Алки Ороклинис 1:3 Докса Катокопия ПД
- 30.04.2018 Пафос 1:1 Алки Ороклинис ПД
- 23.04.2018 Олимпиакос Никосия 0:3 Алки Ороклинис ПД
- 16.04.2018 Алки Ороклинис 2:3 Эрмис Арадиппу ПД
- 03.04.2018 Алки Ороклинис 1:0 Неа Саламина ПД
- 31.03.2018 Докса Катокопия 4:3 Алки Ороклинис ПД
- 17.03.2018 Алки Ороклинис 3:0 Пафос ПД
- 10.03.2018 Алки Ороклинис 3:1 Олимпиакос Никосия ПД
- 04.03.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 Алки Ороклинис ПД
- 25.02.2018 Алки Ороклинис 0:4 Неа Саламина ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|9
|7
|1
|1
|24 - 4
|22
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|3.
|АПОЭЛ
|10
|6
|2
|2
|18 - 12
|20
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|6
|1
|1
|13 - 4
|19
|5.
|Неа Саламина
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|6.
|Омония
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|7.
|Анортосис
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Докса Катокопия
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|9.
|Эносис
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|10.
|Эрмис Арадиппу
|9
|2
|0
|7
|7 - 14
|6
|11.
|Пафос
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|12.
|Алки Ороклинис
|0:1
|10
|1
|1
|8
|4 - 22
|4
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