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Аполлон
1:0
Первый тайм: 25'
Алки Ороклинис
0'
1:0
18' Гол
Перейра Факундо
25'
Первый тайм
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Перейра Факундо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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