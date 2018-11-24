  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион:
Хёугесунн
0:1
Первый тайм: 27'
Старт
0'
0:1
12' Гол
Акинйеми Аделеке
27'
Первый тайм
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Акинйеми Аделеке бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация