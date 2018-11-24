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Стадион: Хуагесунд
0:1
12' ГолАкинйеми Аделеке
|
12'
0:1
Состав команд
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 17 Ibrahima Wadji Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Izuchukwu Anthony Защитник
- 5 Чосич Марко Защитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 35 Икеди Энтони
- 16 Лейте Бруно
- 24 Herman Boerresson Fossdal
- 20 Ibrahima Kone
- Главный тренер: Eirik Horneland
Старт 3-4-3
- Основной состав
- 26 Доймеланд Йонас Вратарь
- 3 Espen Hammer Berger Защитник
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 15 Henrik Robstad Защитник
- 27 Eirik Wichne Полузащитник
- 24 Шала Херолинд Полузащитник
- 5 Adnan Hadzic III Полузащитник
- 21 Niklas Sandberg I Полузащитник
- 19 Скаанес Каспер Нападающий
- 77 Акинйеми Аделеке Нападающий
- 7 Kevin Kabran Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Опдаль Хокон Вратарь
- 11 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 2 Кёкк Эллиот Полузащитник
- 20 Mathias Bringaker Нападающий
- 18 Isaac Twum
- 10 Tobias Christensen II
- 4 Aremu Afeez
- Главный тренер: Кьетил Рекдал
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 11.11.2018 Мольде 2:0 Хёугесунн Т
- 04.11.2018 Хёугесунн 2:0 Ранхейм Т
- 28.10.2018 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 21.10.2018 Хёугесунн 2:0 Одд Т
- 06.10.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Т
- 30.09.2018 Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
Старт (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 11.11.2018 Старт 0:1 Русенборг Т
- 04.11.2018 Саннефьёрд 4:1 Старт Т
- 01.11.2018 Русенборг 2:1 Старт К
- 29.10.2018 Старт 1:3 Мольде Т
- 21.10.2018 Тромсё 1:2 Старт Т
- 07.10.2018 Старт 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 30.09.2018 Волеренга 3:2 Старт Т
- 26.09.2018 Старт 2:1 Будё-Глимт К
- 23.09.2018 Будё-Глимт 1:2 Старт Т
- 16.09.2018 Старт 3:0 Лиллестрём Т
- 02.09.2018 Кристиансунд 1:1 Старт Т
- 27.08.2018 Старт 0:1 Одд Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Старт 0:0 Ранхейм Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 08.07.2018 Старт 2:1 Стабек Т
- 01.07.2018 Ранхейм 2:0 Старт Т
- 24.06.2018 Старт 2:0 Кристиансунд Т
- 13.06.2018 Старт 1:1 Хам-Кам К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Старт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 25.09.2016 Старт 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 02.07.2016 Хёугесунн 2:1 Старт Типпелиген
- 30.08.2015 Старт 1:3 Хёугесунн Типпелиген
- 30.05.2015 Хёугесунн 0:2 Старт Типпелиген
- 27.07.2014 Хёугесунн 5:1 Старт Типпелиген
- 06.04.2014 Старт 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 18.08.2013 Старт 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 24.04.2013 Хёугесунн 3:2 Старт Типпелиген
- 08.08.2011 Старт 1:4 Хёугесунн Типпелиген
- 19.06.2011 Хёугесунн 1:0 Старт Типпелиген
- 07.11.2010 Старт 3:3 Хёугесунн Типпелиген
- 04.07.2010 Хёугесунн 4:2 Старт Типпелиген
- 28.09.2008 Хёугесунн 2:2 Старт Адекколига
- 08.06.2008 Старт 2:0 Хёугесунн Адекколига
Хёугесунн
Старт
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|30
|19
|7
|4
|50 - 23
|64
|2.
|Бранн
|1:0
|30
|17
|7
|6
|45 - 31
|58
|3.
|Мольде
|0:1
|30
|17
|5
|8
|60 - 36
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|30
|15
|5
|10
|42 - 33
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:1
|30
|13
|7
|10
|46 - 40
|46
|6.
|Ранхейм
|0:0
|30
|12
|7
|11
|42 - 48
|43
|7.
|Сарпсборг-08
|1:0
|30
|11
|8
|11
|45 - 39
|41
|8.
|Одд
|0:1
|30
|11
|7
|12
|39 - 38
|40
|9.
|Волеренга
|0:0
|30
|10
|10
|10
|37 - 43
|40
|10.
|Тромсё
|0:1
|30
|11
|3
|16
|41 - 47
|36
|11.
|Старт
|1:0
|30
|9
|5
|16
|30 - 51
|32
|12.
|Лиллестрём
|1:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 44
|32
|13.
|Будё-Глимт
|0:0
|30
|6
|14
|10
|31 - 34
|32
|14.
|Стабек
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|30
|7
|9
|14
|44 - 47
|30
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|30
|5
|11
|14
|35 - 54
|26
Первый тайм
12'
Г О О О О Л - Акинйеми Аделеке бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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