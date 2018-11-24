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Стадион: Volodymyr Boiko Stadium
30' Желтая карточкаБорячук Андрей
|
30'
Состав команд
23
Демири
Бесир
40
Сакив
Тарас
23
Сапай
Вадим
66
Артур
III
Мариуполь
- Основной состав
- 1 Гальчук Евгений Вратарь
- 8 Полегенько Павел Защитник
- 4 Чоботенко Сергей Защитник
- 13 Яворский Сергей Защитник
- 23 Демири Бесир Защитник
- 97 Игнатенко Даниил Полузащитник
- 22 Зубков Александр Полузащитник
- 76 Пихалёнок Александр Полузащитник
- 9 Мишнёв Дмитрий Полузащитник
- 99 Вакула Владислав Полузащитник
- 7 Борячук Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Худжамов Рустам Вратарь
- 5 Дава Джойским Защитник
- 17 Горбунов Сергей Олегович Полузащитник
- 96 Быковский Игорь Полузащитник
- 11 Чурко Вячеслав Полузащитник
- 30 Белый Максим Игоревич Полузащитник
- 77 Бугай Владислав Нападающий
- Главный тренер: Бабич Александр
Ворскла
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 4 Пердута Игорь Защитник
- 17 Чеснаков Владимир Защитник
- 33 Чижов Александр Защитник
- 40 Сакив Тарас Защитник
- 23 Сапай Вадим Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 66 Артур III Полузащитник
- 10 Кулач Владислав Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 50 Кане Ибрахим Защитник
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 9 Сергийчук Михаил Полузащитник
- 8 Габелок Артём Полузащитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 14 Карека Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Предыдущие игры
Мариуполь (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 11.11.2018 Динамо Киев 4:0 Мариуполь ПЛ
- 03.11.2018 Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 31.10.2018 Ингулец 3:1 Мариуполь К
- 27.10.2018 Десна 2:0 Мариуполь ПЛ
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 06.10.2018 Мариуполь 1:1 Карпаты ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
Ворскла (последние 20 матчей: +10 =0 -10)
- 11.11.2018 Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 08.11.2018 Ворскла 0:1 Карабах ЛЕ
- 04.11.2018 Львов 0:2 Ворскла ПЛ
- 31.10.2018 Черноморец Од 1:2 Ворскла К
- 28.10.2018 Ворскла 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 25.10.2018 Карабах 0:1 Ворскла ЛЕ
- 20.10.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 04.10.2018 Ворскла 1:2 Спортинг Л ЛЕ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 23.09.2018 Ворскла 2:1 Заря ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 11.08.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Ворскла ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.07.2018 Динамо Киев 1:0 Ворскла ПЛ
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Ворскла: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига
- 07.04.2018 Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 29.11.2017 Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок
- 25.11.2017 Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига
- 20.08.2017 Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 16.05.2015 Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига
- 01.11.2014 Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига
- 29.10.2014 Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок
- 27.09.2014 Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок
- 24.04.2014 Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига
- 10.08.2013 Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 19.04.2013 Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига
- 30.09.2012 Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 17.03.2012 Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 28.08.2011 Мариуполь 4:1 Ворскла Премьер-лига
- 13.11.2010 Мариуполь 2:6 Ворскла Премьер-лига
- 17.07.2010 Ворскла 1:3 Мариуполь Премьер-лига
- 03.04.2010 Ворскла 3:0 Мариуполь Премьер-лига
- 27.09.2009 Мариуполь 0:0 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 7
|41
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|20 - 7
|32
|3.
|Александрия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 12
|30
|4.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|15 - 17
|25
|5.
|Десна
|1:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 18
|23
|6.
|Заря
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 13
|21
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|8.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|13 - 16
|19
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|10.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 28
|7
Первый тайм
30'
Борячук Андрей получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 0:0 Ворскла
Мариуполь
29.2% (47)
Ничья:
47.8% (77)
Ворскла
23% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.6% (67)
1:0 Мариуполь:
14.9% (24)
1:2 Ворскла:
12.4% (20)
2:1 Мариуполь:
11.2% (18)
0:1 Ворскла:
9.9% (16)
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