  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Стадион:
Мариуполь
0:0
Первый тайм: 40'
Ворскла
0'
30' Желтая карточка
Борячук Андрей
40'
Первый тайм
Желтая карточка
30'
Борячук Андрей получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 0:0 Ворскла
Мариуполь
29.2% (47)
Ничья:
47.8% (77)
Ворскла
23% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.6% (67)
Мариуполь:
14.9% (24)
Ворскла:
12.4% (20)
Мариуполь:
11.2% (18)
Ворскла:
9.9% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация