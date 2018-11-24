- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Комплетт.но Арена
1:0
Первый тайм: 27'
1:0
8' ГолХарвард Сторбек
18' Желтая карточкаPau Morer
|
8'
1:0
18'
Состав команд
19
Демба
Виктор
10
Pau
Morer
14
Rufo
Herraiz
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
Саннефьёрд 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 19 Демба Виктор Защитник
- 13 Хейбротен Мариус Защитник
- 2 Lars Grorud Защитник
- 21 Ринстад Стиан Защитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 7 Пальссон Эмиль Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 18 Куртович Виллиам Полузащитник
- 10 Pau Morer Полузащитник
- 14 Rufo Herraiz Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Мьельде Эрик Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 17 Валес Марк Полузащитник
- 15 Энгблом Понтус Полузащитник
- 47 Sander Risan
- 46 George Nuah Gibson
- 1 Alexander Hovdevik II
- Главный тренер: Marti Cifuentes
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 7 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Нападающий
- 10 Джеймс Леке Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 6 Грегерсен Стиан Защитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 30 Холанд Эрлинг Брёут Нападающий
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Предыдущие игры
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 11.11.2018 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Т
- 04.11.2018 Саннефьёрд 4:1 Старт Т
- 28.10.2018 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 20.10.2018 Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.10.2018 Русенборг 1:1 Саннефьёрд Т
- 29.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Одд Т
- 23.09.2018 Бранн 1:1 Саннефьёрд Т
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.08.2018 Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Т
- 10.08.2018 Саннефьёрд 1:0 Тромсё Т
- 05.08.2018 Волеренга 2:2 Саннефьёрд Т
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Саннефьёрд 0:1 Русенборг Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
Мольде (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 11.11.2018 Мольде 2:0 Хёугесунн Т
- 04.11.2018 Тромсё 2:4 Мольде Т
- 29.10.2018 Старт 1:3 Мольде Т
- 20.10.2018 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 07.10.2018 Будё-Глимт 0:1 Мольде Т
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 17.09.2018 Мольде 3:2 Кристиансунд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 16.08.2018 Мольде 3:0 Хиберниан ЛЕ
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 09.08.2018 Хиберниан 0:0 Мольде ЛЕ
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лячи 0:2 Мольде ЛЕ
- 26.07.2018 Мольде 3:0 Лячи ЛЕ
- 19.07.2018 Мольде 5:1 Гленавон ЛЕ
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Мольде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 30.04.2017 Саннефьёрд 3:3 Мольде Типпелиген
- 12.09.2015 Саннефьёрд 2:4 Мольде Типпелиген
- 30.05.2015 Мольде 6:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 01.03.2015 Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 01.03.2015 Мольде 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 18.08.2012 Мольде 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ
- 18.07.2010 Мольде 0:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 21.03.2010 Саннефьёрд 3:1 Мольде Типпелиген
- 26.07.2009 Саннефьёрд 1:1 Мольде Типпелиген
- 13.04.2009 Мольде 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд
Мольде
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|30
|19
|7
|4
|50 - 23
|64
|2.
|Бранн
|1:0
|30
|17
|7
|6
|45 - 31
|58
|3.
|Мольде
|0:1
|30
|17
|5
|8
|60 - 36
|56
|4.
|Хёугесунн
|0:1
|30
|15
|5
|10
|42 - 33
|50
|5.
|Кристиансунд
|0:1
|30
|13
|7
|10
|46 - 40
|46
|6.
|Ранхейм
|0:0
|30
|12
|7
|11
|42 - 48
|43
|7.
|Сарпсборг-08
|1:0
|30
|11
|8
|11
|45 - 39
|41
|8.
|Одд
|0:1
|30
|11
|7
|12
|39 - 38
|40
|9.
|Волеренга
|0:0
|30
|10
|10
|10
|37 - 43
|40
|10.
|Тромсё
|0:1
|30
|11
|3
|16
|41 - 47
|36
|11.
|Старт
|1:0
|30
|9
|5
|16
|30 - 51
|32
|12.
|Лиллестрём
|1:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 44
|32
|13.
|Будё-Глимт
|0:0
|30
|6
|14
|10
|31 - 34
|32
|14.
|Стабек
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|30
|7
|9
|14
|44 - 47
|30
|16.
|Саннефьёрд
|1:0
|30
|5
|11
|14
|35 - 54
|26
Первый тайм
18'
Pau Morer получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Харвард Сторбек бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить