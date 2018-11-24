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Стадион:
Саннефьёрд
1:0
Первый тайм: 27'
Мольде
0'
1:0
8' Гол
Харвард Сторбек
18' Желтая карточка
Pau Morer
27'
Первый тайм
Желтая карточка
18'
Pau Morer получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Харвард Сторбек бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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