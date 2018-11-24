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Стадион: Украина
0:1
27' ГолФилиппов Александр
|
27'
0:1
Состав команд
19
Папа
Гуйе
57
Бородай
Олег
35
Швед
Марьян
48
Клёц
Дмитрий
Карпаты
- Основной состав
- 30 Шевченко Никита Вратарь
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 19 Папа Гуйе Защитник
- 57 Бородай Олег Защитник
- 54 Лебеденко Орест Защитник
- 35 Швед Марьян Полузащитник
- 21 Эрбес Кристиан Полузащитник
- 48 Клёц Дмитрий Полузащитник
- 33 Мякушко Сергей Полузащитник
- 29 Понде Кристиан Полузащитник
- 9 Гуцуляк Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кучинский Максим Вратарь
- 99 Мехремич Ади Защитник
- 44 Федецкий Артём Защитник
- 20 Ди Франко Франсиско Полузащитник
- 11 Мендес Кевин Полузащитник
- 17 Голодюк Олег Полузащитник
- 32 Санчес Катриэль Нападающий
- Главный тренер: Мораиш Жозе
Десна
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 45 Фаворов Денис Защитник
- 32 Имереков Максим Защитник
- 4 Братков Антон Защитник
- 22 Мостовой Андрей Владимирович Защитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 7 Огиря Владислав Полузащитник
- 19 Фаворов Артём Полузащитник
- 12 Картушов Егор Полузащитник
- 10 Филиппов Александр Полузащитник
- 20 Безбородько Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 72 Литовка Игорь Вратарь
- 21 Люлька Сергей Защитник
- 33 Слинкин Андрей Защитник
- 9 Хлёбас Дмитрий Полузащитник
- 14 Якимив Андрей Полузащитник
- 8 Банасевич Максим Полузащитник
- 5 Ермаков Виталий Полузащитник
- Главный тренер: Рябоконь Александр
Предыдущие игры
Карпаты (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 10.11.2018 Заря 2:1 Карпаты ПЛ
- 03.11.2018 Олимпик Донецк 1:2 Карпаты ПЛ
- 31.10.2018 Черкащина-Академия 0:1 Карпаты К
- 28.10.2018 Черноморец Од 0:5 Карпаты ПЛ
- 21.10.2018 Александрия 2:1 Карпаты ПЛ
- 06.10.2018 Мариуполь 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.09.2018 Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк ПЛ
- 25.09.2018 Сумы 0:3 Карпаты К
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 15.09.2018 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Карпаты 0:1 Заря ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Карпаты 3:0 Сталь Каменское ПЛ
- 12.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Карпаты ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
Десна (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 10.11.2018 Десна 2:0 Черноморец Од ПЛ
- 04.11.2018 Александрия 1:1 Десна ПЛ
- 31.10.2018 Десна 1:1 Заря К
- 27.10.2018 Десна 2:0 Мариуполь ПЛ
- 19.10.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Десна ПЛ
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 26.09.2018 Кристалл Херсон 2:3 Десна К
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Десна 4:0 Звезда Кропивницкий ПМ
- 23.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Десна ПМ
- 19.05.2018 Десна 5:0 Гелиос Харьков ПД
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Десна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 7
|41
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|20 - 7
|32
|3.
|Александрия
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 12
|30
|4.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|15 - 17
|25
|5.
|Десна
|1:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 18
|23
|6.
|Заря
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 13
|21
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|8.
|Львов
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|13 - 16
|19
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|10.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 28
|7
Первый тайм
27'
Г О О О О Л - Филиппов Александр бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Десна
Карпаты
67.1% (108)
Ничья:
27.3% (44)
Десна
5.6% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Карпаты:
32.3% (52)
2:1 Карпаты:
26.7% (43)
1:1 Ничья:
23.6% (38)
2:0 Карпаты:
5.6% (9)
0:0 Ничья:
3.1% (5)
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