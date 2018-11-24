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Стадион:
Карпаты
0:1
Первый тайм: 39'
Десна
0'
0:1
27' Гол
Филиппов Александр
39'
Первый тайм
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Филиппов Александр бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Десна
Карпаты
67.1% (108)
Ничья:
27.3% (44)
Десна
5.6% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Карпаты:
32.3% (52)
Карпаты:
26.7% (43)
Ничья:
23.6% (38)
Карпаты:
5.6% (9)
Ничья:
3.1% (5)
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