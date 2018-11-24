Стадион: Филипс
1:0
12' ГолЛосано Ирвин
26' Желтая карточкаБюлтхейс Дэйв
37' Красная карточкаТорсби Мортен
42' Желтая карточкаЛаммерс Сэм
2:0
52' ГолДе Йонг Люк
3:0
66' ГолЛосано Ирвин
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Второй тайм
88'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
88'
ШАНС! Тасенде Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
87'
87'
87'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
86'
ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
85'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
84'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Бехич Азиз из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
83'
Тасенде Хосе из команды ПСВ в офсайде
83'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
80'
79'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
79'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
79'
Хан Уорнер отбил мяч на угловой после удара Перейро Гастон из штрафной площади.
79'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
78'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
77'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
77'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
77'
77'
ШАНС! Росарио Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тасенде Хосе не пострадал и надо продолжать игру!
76'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
76'
Флоранюс Шерел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
75'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
74'
Тактическая замена. Дюмфрис Дензел уходит с поля и его заменяет Бехич Азиз
73'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
72'
72'
Хендрикс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
71'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
71'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
70'
69'
Хендрикс Йоррит наказан за толчок Ринстра Бен
68'
Де Йонг Люк задерживает мяч рукой
66'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин изменил счет на табло!
66'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
66'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
64'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Бергвейн Стевен нанес удар в каркас ворот!
64'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Влап Михел из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Хендрикс Йоррит пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
59'
59'
Бергвейн Стевен задерживает мяч рукой
58'
58'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
56'
56'
Росарио Пабло не смог попасть в створ ударом издали
56'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
55'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
55'
54'
54'
54'
Отличный гол забил Де Йонг Люк
52'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк забил потрясным ударом ножницами!
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
50'
Хорошую попытку сделал Тасенде Хосе. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Тасенде Хосе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
48'
48'
47'
47'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
46'
Хан Уорнер отбил мяч на угловой после удара Тасенде Хосе из штрафной площади.
46'
Росарио Пабло из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
49'
49'
48'
48'
48'
47'
47'
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
46'
Перейро Гастон нанес удар, мяч был парирован, но Хан Уорнер не удержал его в руках.
46'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
45'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
45'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
44'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бюлтхейс Дэйв
43'
43'
42'
Матч возобновлен
42'
Ламмерс Сэм получил желтую карточку от судьи
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Зут Йерун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Зут Йерун пострадал.
39'
38'
Де Йонг Люк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
УДАЛЕНИЕ! - Торсби Мортен удален за серьёзный фол
36'
Матч возобновлен
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
34'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Безумный фол. Торсби Мортен грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
33'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
32'
32'
Близко! Перейро Гастон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Удар от ворот произведет ПСВ
30'
ШАНС! Ринстра Бен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Ван Берген Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
28'
28'
Выглядело как неплохой момент. Перейро Гастон из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
28'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает пас партнеру.
27'
Судья сигнализирует, что Ван Берген Митчелл из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
27'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Пири Кик
26'
Бюлтхейс Дэйв получил желтую карточку от судьи
26'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
Ван Берген Митчелл возвращается на поле.
25'
Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Матч возобновлен
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
22'
22'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
21'
Ламмерс Сэм наказан за толчок Фиргевер Ник
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
18'
Хендрикс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
18'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
17'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Росарио Пабло оказался на газоне.
15'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
14'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
12'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ забил гол! Легко это для такого игрока, как Лосано Ирвин
12'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Хендрикс Йоррит задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
9'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
7'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
7'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
6'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
6'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
3'
Перейро Гастон из команды ПСВ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Пири Кик не пострадал и надо продолжать игру!
3'
2'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен играет слишком грубо. Де Йонг Люк оказался на газоне.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Херенвен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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