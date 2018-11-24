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Стадион:
ПСВ
3:0
Второй тайм: 89'
Херенвен
0'
1:0
12' Гол
Лосано Ирвин
26' Желтая карточка
Бюлтхейс Дэйв
37' Красная карточка
Торсби Мортен
42' Желтая карточка
Ламмерс Сэм
2:0
52' Гол
Де Йонг Люк
3:0
66' Гол
Лосано Ирвин
89'
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Второй тайм
88'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Херенвен
88'
ШАНС! Тасенде Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
87'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
86'
ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
85'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
84'
Мален Дониэлл из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Бехич Азиз из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
Офсайд
83'
Тасенде Хосе из команды ПСВ в офсайде
83'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
ПСВ контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
80'
Удар от ворот произведет Херенвен
79'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
Угловой
79'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
79'
Хан Уорнер отбил мяч на угловой после удара Перейро Гастон из штрафной площади.
79'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
78'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
ПСВ контролирует мяч.
77'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
77'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
77'
Удар от ворот произведет Херенвен
77'
ШАНС! Росарио Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
77'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Тасенде Хосе не пострадал и надо продолжать игру!
Угловой
76'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
76'
Флоранюс Шерел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
75'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Гутьеррес Эрик
74'
Тактическая замена. Дюмфрис Дензел уходит с поля и его заменяет Бехич Азиз
73'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Херенвен контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Херенвен
72'
Хендрикс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
71'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
71'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
70'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
69'
Хендрикс Йоррит наказан за толчок Ринстра Бен
Фол, нарушение
68'
Де Йонг Люк задерживает мяч рукой
66'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин изменил счет на табло!
66'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
66'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
66'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен в офсайде
65'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
64'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Бергвейн Стевен нанес удар в каркас ворот!
64'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
63'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
61'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Влап Михел из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Хендрикс Йоррит пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
59'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Бергвейн Стевен задерживает мяч рукой
58'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
58'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Херенвен
56'
Росарио Пабло не смог попасть в створ ударом издали
56'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
55'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
55'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Херенвен
54'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Отличный гол забил Де Йонг Люк
52'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк забил потрясным ударом ножницами!
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
50'
Хорошую попытку сделал Тасенде Хосе. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Тасенде Хосе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
50'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
50'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Херенвен контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Херенвен
48'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
47'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
47'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
46'
Хан Уорнер отбил мяч на угловой после удара Тасенде Хосе из штрафной площади.
46'
Росарио Пабло из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
49'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
46'
Перейро Гастон нанес удар, мяч был парирован, но Хан Уорнер не удержал его в руках.
46'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Офсайд
45'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
45'
Перейро Гастон из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бюлтхейс Дэйв
43'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Матч возобновлен
Желтая карточка
42'
Ламмерс Сэм получил желтую карточку от судьи
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Травма, повреждение
40'
Зут Йерун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Зут Йерун пострадал.
39'
Пири Кик из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Херенвен
38'
Де Йонг Люк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
УДАЛЕНИЕ! - Торсби Мортен удален за серьёзный фол
36'
Матч возобновлен
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Травма, повреждение
34'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Торсби Мортен грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Тасенде Хосе из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
32'
Удар от ворот произведет Херенвен
32'
Близко! Перейро Гастон нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Удар от ворот произведет ПСВ
30'
ШАНС! Ринстра Бен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Ван Берген Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Ринстра Бен из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Отличные скиллы показывает Ламмерс Сэм, обводя своих соперников
28'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Выглядело как неплохой момент. Перейро Гастон из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
28'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ван Берген Митчелл из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Дюмфрис Дензел из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Пири Кик
Желтая карточка
26'
Бюлтхейс Дэйв получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Травма, повреждение
25'
Ван Берген Митчелл возвращается на поле.
25'
Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Ламмерс Сэм наказан за толчок Фиргевер Ник
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Херенвен
18'
Хендрикс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
18'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
17'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
15'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Росарио Пабло оказался на газоне.
15'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
14'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
14'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Удар от ворот произведет Херенвен
13'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
12'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ забил гол! Легко это для такого игрока, как Лосано Ирвин
12'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
11'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Хендрикс Йоррит задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
ПСВ контролирует мяч.
9'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
7'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Херенвен
7'
ШАНС! Де Йонг Люк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
6'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
5'
Хороший удар издали нанес Пири Кик, но отличный сейв сделал Зут Йерун. Угловой.
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Перейро Гастон из команды ПСВ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Пири Кик не пострадал и надо продолжать игру!
3'
Удар от ворот произведет Херенвен
2'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен играет слишком грубо. Де Йонг Люк оказался на газоне.
1'
ПСВ контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Херенвен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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